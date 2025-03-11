社評：半導體研發迎機遇 產業發展任重道遠

第三代半導體潛力大

香港有人才莫失良機

半導體是一種材料，廣泛應用於各個領域，由晶片到太陽能電池，都要用上半導體。第一代的半導體是「矽」（硅），多用於電腦及電子產品的記憶體；第二代的半導體是「砷化鎵」，多用於流動裝置的射頻通訊等；第三代的半導體則是「碳化矽」和「氮化鎵」，目前仍屬發展初階段，其特性是耐高電壓及高溫。

第三代半導體是近年全球各地都在致力發展的新領域，其最大優勢是顯著提升能源利用率。以無人機和電動車為例，採用第三代半導體，可以達至顯著節能效果，有助大幅提高續航力，未來電動車有望在極短時間內完成充電，進一步縮小與傳統燃油汽車加油方便程度的差距。人工智能發展方面，第三代半導體有助克服目前AI晶片耗電極大的問題。另外，它也可以提高無線通訊的質量。隨着第三代半導體技術不斷改進、製造成本不斷降低，其市場應用潛力可謂無可限量。中國是全球最大的光伏及新能源汽車生產國，發展第三代半導體技術，對於支持相關產業發展，尤其重要。香港以第三代半導體技術研發作為創科發展着力點，對國家和香港而言都有戰略意義。

前年《施政報告》宣布一系列創科發展措施，包括成立微電子研發院（MRDI），引領大學、研發中心和業界合作，推動第三代半導體核心技術研發。研發院去年9月成立，現正於元朗微電子中心（MEC）建立兩條第三代半導體「中試線」。MRDI首任行政總裁高騰接受本報專訪，解釋「中試線」對於促進晶片研發製造的重要，形容它是大學實驗室上游研發到工業界下游實現量產之間的橋樑：大學研發出來的原型品，屬於概念上可行，但未考慮成品率，不能直接量產，下游生產主要考慮如何擴大產能，難兼顧研發；有了中試線，大學教授可藉此做出更接近工業生產所需的成果，工業界亦可藉此研發新技術，成本由多方攤分。比利時微電子研究中心（imec）被譽為國際領先半導體研究機構的成功例子，將是MRDI借鑑對象。

談到半導體企業，現今人們即時想到的，可能是英偉達、台積電又或中芯國際等，然而曾幾何時，香港半導體行業也曾領先亞洲。回看歷史，香港電子業起步比韓國台灣還早，1980年代，當時的國際電子巨頭如摩托羅拉等更紛紛來港建廠，令香港成為亞洲高科技中心之一，摩托羅拉旗下萬力半導體於90年代中研發的「龍珠晶片」，更雄霸個人電子手帳（PDA）微型處理器市場，然而隨着香港經濟愈來愈依賴地產金融，製造業愈來愈難生存，萬力半導體出於租金和人力成本考慮，將生產線大舉遷往內地，標誌本港半導體行業走向式微；90年代中，漢鼎亞太集團提出在港建立6間晶圓廠，欲將台灣半導體發展經驗移植，最終因為缺乏支持而告吹，結果促成了中芯國際在上海創立。

現在香港要推動「再工業化」，當然不是容易的事，但長遠振興香港經濟，必須因地制宜發展新質生產力，為經濟發展裝上新的增長引擎，擺脫「土地經濟」的枷鎖。本港租金成本遠高於內地，比起爭取企業在港設廠大規模生產，將發展重點放在產業中試轉化，無疑是較為務實的做法。正如高騰所言，香港擁有多間頂尖大學，不乏研究微電子的專家和研究人員，問題是本地欠缺相關產業，專才苦無發揮機會，唯有選擇到外地發展。對香港而言，這其實是很大的損失。倘若能夠好好發揮本港雄厚科研實力及國際化優勢，配合大灣區完備的製造業產業鏈，以及內地龐大應用市場，香港並非沒有在競爭中突圍的機會。

千里之行始於足下

戰略產業放眼長遠

當然，本港重振半導體產業，現時還在起步階段，遠遠談不上什麼產業鏈；中美晶片戰愈演愈烈，地緣政治角力未來會否影響第三代半導體在港研發的空間，也須密切留意。不過這幾年內地晶片業發展以及DeepSeek的冒起，亦說明美國的打壓，最終只會驅使國家加快科技自主創新。人才物以類聚，MRDI的成立，為本港凝聚半導體專才踏出重要一步，他朝若能取得一定成果，自然有機會吸引更多相關專才和企業落戶香港。另外，MRDI以比利時微電子研究中心為借鑑對象，以提供第三代半導體研發服務，爭取與世界各地企業和大學合作，也有利於加強香港作為國際樞紐的角色。比起關注MRDI短期如何營利、何時有錢賺，各方更應放眼長遠。

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