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社評

社評：「特」式真人騷拍馬屁 美國政治生態丕變

【明報社評】美國總統特朗普上周發表第二度執政後首場國會聯席演說，他用一貫的張揚作風，把國會講台變個人表演舞台。他不依循美國總統藉國會演說展現政治團結的傳統，反而全力批判政治敵人，嘲笑上屆總統拜登為「史上最糟糕」。國會大廳數百計觀眾，近半都是他的嘲罵對象，整個會場如同被楚河漢界一分為二：一邊是頻頻起立鼓掌及呼叫「美國」、「鬥爭」等煽情口號迎合特朗普的共和黨人，另一邊則是神情肅穆舉起「說謊」等抗議標語的民主黨人。這一幕鮮明地揭示，美國在特朗普描繪的「黄金時代」背後，處於政治撕裂、價值極度對立的平行世界。

國會演說黨同伐異

自誇成就勝華盛頓

這場演講是特朗普首次向國會議員全面介紹其政策目標，主題為「美國夢的復興」。演講內容更多的是在博得掌聲，而不是深入剖析對美國各種重大社會議題的看法。現場反應兩極化，奉迎特朗普的人不在少數，哭笑不得者也不乏其人。特朗普花了接近100分鐘發言，刷新美國總統國會聯席演說時間的最長紀錄。他一開口就宣稱自己上任43天內取得的成就，「比大多數政府在四年或八年內取得的還要多」，更大言不慚地稱，「許多人」讚譽他上台的第一個月是美國歷史上最成功的，而排在第二是美國「國父」華盛頓。他把握機會列舉自己內政「成就」，包括嚴厲打擊非法移民與全力清除「深層政府」，並表明推動美國「常識革命」的決心，對自由派推動的進步價值全盤否定。特朗普在大選期間曾刻意劃清界線的右翼施政藍圖「美國2025」，已成為其改變美國政治結構的重要藍本。

美國民主黨顯然仍未消化大選慘敗帶來的衝擊，陷入集體失聲的境地，與拜登上屆大選擊敗特朗普時的意氣風發相比，可謂天壤之別。即使八年前特朗普首度入主白宮時，民主黨也未像當前這般疲弱不振，而特朗普也不像現在這樣為所欲為。當年他雖然也大量發出行政命令，推行「禁穆令」與修建邊境圍牆等政策，但施政阻力重重。美國傳統上有所謂的「百日新政」，以新總統上任一百日為時間點來衡量其施政表現，特朗普也曾以百日為界許下了多個重大立法承諾，結果無一成事，只能一邊砌詞強辯自己做的事「比其他總統都多」，一邊極力駁斥用上任百日檢驗總統表現是一項「荒謬標準」。

「搬龍門」對特朗普來說不是新鮮事，真正丕變的是美國的政治格局。當年特朗普急於廢除「奧巴馬醫保」，卻因共和黨內訌而未能如願。時移世易，今天的共和黨幾乎全面「特朗普化」。這正是特朗普在政治上最成功的地方，從首次參選開始，他一步步反客為主，改變了共和黨的主流論述，並不斷扶植在理念上支持他的政治人物。與此同時，共和黨舊建制的力量日漸式微。如今，共和黨政治人物的前途與利益，跟特朗普高度綁定，特朗普的利益觀成為共和黨人行動的指南針。

在一切圍繞特朗普轉的新權力遊戲裏，美國政壇迅速滋長出一種「拍馬屁」的文化，曾經被美國極力嘲諷為落後的政治生態，如今卻在美國上演。特朗普就任以來，有共和黨議員提出把他的臉雕刻到「總統山」，與美國四位公認的偉大總統並列，有人建議把特朗普的生日設為新的聯邦假日，有人提案發行面值250元的美鈔並印上特朗普頭像，有人提議將首都華盛頓的機場改名為特朗普機場，甚至有人提出修憲讓特朗普尋求第三個任期……這類表態式提案在美國政治中本不罕見，但如此集中向一個人「致敬」卻是前所未見。由於議會門檻限制，這類提案成功立法的可能性不高，但風氣一開便可能一發不可收拾。

特朗普將美國政治變成一場以他為中心的「真人騷」，通過不斷地製造話題吸引眼球。面對特朗普的自吹自擂，從白宮到國會充斥歡呼與吹捧之聲。特朗普一邊高喊對抗「深層政府」，一邊在自己的核心圈子中打造出以他為中心的「深層政府」，不斷為他的各種乖張決策辯護，攻擊他的反對者。當特朗普在社交平台自稱「國王」時，白宮官方帳號有跟着發布他戴着王冠的合成圖，聲言「國王萬歲」。白宮的新聞發布會准許哪些記者參加，也取決於特朗普與相關媒體有沒有「牙齒印」。

特朗普的「黃金時代」

美國陷入價值迷失

第二個任期過了短短一個多月，特朗普就把美國內政外交格局攪得天翻地覆，讓國際社會瞠目結舌。難以解釋的是，美國政治制度標榜權力制衡，為何在特朗普面前卻顯得如此脆弱？對於特朗普肆意破壞美國在自由民主世界的領導者形象，美國內部政治力量為何也顯得異常冷淡？從民調數據看，特朗普新任期的開局並不如他描繪的那樣美好。根據蓋洛普調查，特朗普上任首月的支持率為45%，比其第一個任期首月高了五個百分點，但若放在自1953年以來歷任總統同一時間點的平均水平來比較，卻明顯偏低。這表明，特朗普的政策並未真正贏得廣泛的民意支持。特朗普的「黃金時代」讓美國的政治生態與國際形象面臨前所未有的挑戰，美國以自由與民主自豪，如今卻陷入了價值迷失的困境，特朗普揭開的，或許正是美國的「國王新衣」。

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