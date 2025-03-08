明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：體育園須「用家為本」 管理有度免損體驗

【明報社評】啟德體育園投入使用近一周，場地硬件普遍獲得好評，但對用家及觀眾而言，管理方面有較多「瑕疵」，當中又以世界桌球大獎賽發生「逐客令」事件爭議最大，不僅參賽國際級球手感到奇怪，就連外國媒體也紛紛報道，園方的處理予人感覺相當「外行」，欠缺彈性。體育園剛剛投入運作，難免出現各種各樣的技術問題，各方需要時間磨合，逐步改善，但「用家為本」管理文化則要及早養成，一些管理上的「甩漏」當然要處理好，但管得太「死」不夠靈活，有損觀眾、選手及表演者體驗，亦會影響口碑，政府、園方和體育界需要加強溝通，避免因為太多條條框框，影響盛事舉行。

「小瑕疵」可以理解

逐客風波須反思

啟德體育園上周六開幕，不同場館及設施相繼開放使用。可以容納1萬名觀眾的體藝館，本周二起一連6天舉行世界格蘭披治桌球大獎賽；青年運動場的跑步徑及乒乓球設施，周四起亦開放予公眾預約使用，不少用家試用後，對運動設施質素都相當滿意。體育園由商業機構營運，場地設施租用費比康文署場地貴一截，但體育園由定位、環境到運動設施用料規格，皆與康文署一般場地有別，比起日常消閒，更多是用作高水平訓練或舉辦賽事，收費自然也不能跟康文署場地相提並論。根據政府與園方協議，體育園須確保各主要設施舉行體育活動的日數及時數達標，相信園方會致力確保使用率；一些重視運動設施水平的用家和團體，相信亦不會太介意租用費較高。

體育園運動設施水平得到各方肯定，但管理配套與安排，顯然仍有不少地方需要改進。以跑步徑為例，昨天首度開放公眾使用，不少用家對於「手寫儲備櫃密碼」的做法就不太放心。另外，開幕禮當天疑有人不合規帶非持票人士入場，突顯安檢存在漏洞，也有必要跟進。當然，全新大型設施投入服務，就算之前做過不少演練，運作初期出現「甩漏」，又或政府官員所說的「小瑕疵」， 確也在所難免，各種技術問題總可一一改善，眼下更加重要的，是確立「用家為本」管理文化，確保用家和觀眾有良好體驗，才能幫體育園建立口碑。世界格蘭披治桌球大獎賽（下稱「大獎賽」）「逐客」風波，有必要深入反思，原因亦在於此。

「大獎賽」是體育園開幕後首項國際賽，亦是本港相隔35年再辦桌球排名賽，吸引世界排名前列的32名球手來港參賽。首日賽事有逾4200人入場，文體旅局長羅淑佩開球禮致辭，形容這是歷史時刻，歡迎享有盛譽賽事來港，未料首晚賽事未完場就發生「逐客」事件。當晚11時許，賽事迎來高潮之際，場館告示稱「根據場地使用限制」，要求在場近百觀眾午夜前離開，球迷不滿鼓譟，最終兩場尾場賽事只能在沒有現場觀眾下閉門完成。事後羅淑佩及主辦方向受影響球迷致歉，承諾餘下賽事不再發生同類事件，消委會昨天表示，至今收到4宗不滿賽事未完便被趕離場的投訴。

足球、籃球等賽事，比賽法定時間和加時等相對清楚，就算出現罕見情况，例如足球賽事互射12碼很多輪才分出勝負，但所需時間總有限度。可是亦有一些運動例如網球和桌球等，可以鬥到天昏地暗、比賽時間遠超估計。世界格蘭披治桌球大獎賽的傳統就是不限時，比賽到凌晨1時、2時並不罕見，就算通宵作賽也不會要求觀眾離場。看在國際桌球界眼裏，體育園清場的做法，實在非常「外行」，有參賽球手便直言安排奇怪，形容對球迷和球手都是不幸，希望日後改善；外國媒體報道事件時，亦形容清場原因「離奇」，引起混亂。

體育園首度舉行國際賽，就鬧出這樣的風波，為識者所笑，怎麼說都不太光彩。今次賽事的主辦單位相當有經驗，沒理由不知道賽事有機會打到凌晨；所謂「清場決定是出於交通考慮」，亦令人有點費解，畢竟當時在場觀眾人數不多，就算凌晨散場沒有港鐵，花點時間總可找到通宵巴士或的士回家。羅淑佩認為今次事件是主辦方與體育園「磨合有問題」，惟同時又表示主辦方與園方早已理解比賽有可能延至深夜，亦提及有可能因應超時情况和需要收取額外場租。既然如此，究竟是誰下逐客令？背後有何考慮甚或苦衷？外界確是丈八金剛摸不着頭腦。

管理拆牆鬆綁

照顧用家體驗

根據紅館等康文署場地的做法，主辦單位使用場地時間若超時，須繳交罰款，但未聞發生趕走觀眾的事件。體育園與紅館等場地一大分別，在於體育園屬私人場地，由私人機構管理，必須跟政府牌照辦事，否則相關部門有權到場執法。今次「午夜前逐客」風波，源於比賽超時。如果逐客決定跟牌照規定有關，當局就有需要思考，如何為園方和主辦方拆牆鬆綁，避免再鬧出笑話；如果問題出在園方處理太過僵化，日後再遇特殊情况，就應該以更人性化的手法處理。

啟德體育園是本港歷來最重要的體育基建，對未來香港爭取主辦更多世界級體育盛事、吸引國際巨星來港演唱，非常重要。當局規管太嚴太緊，影響觀眾、比賽選手及表演者體驗，不利體育園早日建立國際口碑。由不准攜帶水樽入場，到波未打完便趕客，當局的做法，予人感覺都是太從管理者而非用家角度去考慮事情，處理缺乏彈性。就着體育園運作，政府與園方和體育界有必要多作溝通，盡量拆牆鬆綁，讓觀眾和用家有更佳體驗。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞