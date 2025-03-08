社評：體育園須「用家為本」 管理有度免損體驗

「小瑕疵」可以理解

逐客風波須反思

啟德體育園上周六開幕，不同場館及設施相繼開放使用。可以容納1萬名觀眾的體藝館，本周二起一連6天舉行世界格蘭披治桌球大獎賽；青年運動場的跑步徑及乒乓球設施，周四起亦開放予公眾預約使用，不少用家試用後，對運動設施質素都相當滿意。體育園由商業機構營運，場地設施租用費比康文署場地貴一截，但體育園由定位、環境到運動設施用料規格，皆與康文署一般場地有別，比起日常消閒，更多是用作高水平訓練或舉辦賽事，收費自然也不能跟康文署場地相提並論。根據政府與園方協議，體育園須確保各主要設施舉行體育活動的日數及時數達標，相信園方會致力確保使用率；一些重視運動設施水平的用家和團體，相信亦不會太介意租用費較高。

體育園運動設施水平得到各方肯定，但管理配套與安排，顯然仍有不少地方需要改進。以跑步徑為例，昨天首度開放公眾使用，不少用家對於「手寫儲備櫃密碼」的做法就不太放心。另外，開幕禮當天疑有人不合規帶非持票人士入場，突顯安檢存在漏洞，也有必要跟進。當然，全新大型設施投入服務，就算之前做過不少演練，運作初期出現「甩漏」，又或政府官員所說的「小瑕疵」， 確也在所難免，各種技術問題總可一一改善，眼下更加重要的，是確立「用家為本」管理文化，確保用家和觀眾有良好體驗，才能幫體育園建立口碑。世界格蘭披治桌球大獎賽（下稱「大獎賽」）「逐客」風波，有必要深入反思，原因亦在於此。

「大獎賽」是體育園開幕後首項國際賽，亦是本港相隔35年再辦桌球排名賽，吸引世界排名前列的32名球手來港參賽。首日賽事有逾4200人入場，文體旅局長羅淑佩開球禮致辭，形容這是歷史時刻，歡迎享有盛譽賽事來港，未料首晚賽事未完場就發生「逐客」事件。當晚11時許，賽事迎來高潮之際，場館告示稱「根據場地使用限制」，要求在場近百觀眾午夜前離開，球迷不滿鼓譟，最終兩場尾場賽事只能在沒有現場觀眾下閉門完成。事後羅淑佩及主辦方向受影響球迷致歉，承諾餘下賽事不再發生同類事件，消委會昨天表示，至今收到4宗不滿賽事未完便被趕離場的投訴。

足球、籃球等賽事，比賽法定時間和加時等相對清楚，就算出現罕見情况，例如足球賽事互射12碼很多輪才分出勝負，但所需時間總有限度。可是亦有一些運動例如網球和桌球等，可以鬥到天昏地暗、比賽時間遠超估計。世界格蘭披治桌球大獎賽的傳統就是不限時，比賽到凌晨1時、2時並不罕見，就算通宵作賽也不會要求觀眾離場。看在國際桌球界眼裏，體育園清場的做法，實在非常「外行」，有參賽球手便直言安排奇怪，形容對球迷和球手都是不幸，希望日後改善；外國媒體報道事件時，亦形容清場原因「離奇」，引起混亂。

體育園首度舉行國際賽，就鬧出這樣的風波，為識者所笑，怎麼說都不太光彩。今次賽事的主辦單位相當有經驗，沒理由不知道賽事有機會打到凌晨；所謂「清場決定是出於交通考慮」，亦令人有點費解，畢竟當時在場觀眾人數不多，就算凌晨散場沒有港鐵，花點時間總可找到通宵巴士或的士回家。羅淑佩認為今次事件是主辦方與體育園「磨合有問題」，惟同時又表示主辦方與園方早已理解比賽有可能延至深夜，亦提及有可能因應超時情况和需要收取額外場租。既然如此，究竟是誰下逐客令？背後有何考慮甚或苦衷？外界確是丈八金剛摸不着頭腦。

管理拆牆鬆綁

照顧用家體驗

根據紅館等康文署場地的做法，主辦單位使用場地時間若超時，須繳交罰款，但未聞發生趕走觀眾的事件。體育園與紅館等場地一大分別，在於體育園屬私人場地，由私人機構管理，必須跟政府牌照辦事，否則相關部門有權到場執法。今次「午夜前逐客」風波，源於比賽超時。如果逐客決定跟牌照規定有關，當局就有需要思考，如何為園方和主辦方拆牆鬆綁，避免再鬧出笑話；如果問題出在園方處理太過僵化，日後再遇特殊情况，就應該以更人性化的手法處理。

啟德體育園是本港歷來最重要的體育基建，對未來香港爭取主辦更多世界級體育盛事、吸引國際巨星來港演唱，非常重要。當局規管太嚴太緊，影響觀眾、比賽選手及表演者體驗，不利體育園早日建立國際口碑。由不准攜帶水樽入場，到波未打完便趕客，當局的做法，予人感覺都是太從管理者而非用家角度去考慮事情，處理缺乏彈性。就着體育園運作，政府與園方和體育界有必要多作溝通，盡量拆牆鬆綁，讓觀眾和用家有更佳體驗。

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