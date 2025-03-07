社評：私營醫療收費爭拗多 早日立法提高透明度

現行條例不足夠

消委報告揭問題

本港公私營醫療嚴重失衡，不足半數醫生在公院效力，卻要負責診治全港九成住院病人，若要減輕公院負荷，除了增加人手，更須改革醫療體制。過去十多年，政府一直設法鼓勵市民多些使用私營醫療服務，例如參與自願醫保計劃等項目，近年更積極發展基層醫療，鼓勵市民治未病、重預防，盼可逐步扭轉本港醫療體制「以治療為主、以醫院為中心」的格局。凡此種種都需要私營醫療部門參與及配合。

在香港，私營醫療機構可分為4類，包括私家醫院、日間醫療中心、診所及衛生服務機構。日間醫療中心是指有註冊醫生執業但不設住院的私營醫療服務處所，多屬集團式經營，市民可在這些中心接受內窺鏡、血液透析、放射治療等療程。市民到私營醫療機構求醫，其中一個最關心的問題就是收費。不少病人看到帳單時，可能心裏都有疑惑，究竟收費是否合理。因應有關問題，政府2016年推出先導計劃提高私院收費透明度，全港14間私院均有自願參與；及至2018年，《私營醫療機構條例》（下稱《條例》）刊憲，更列明私院及日間醫療中心所要採取的收費透明度措施，只是有關收費的投訴，仍然不時出現。

根據消委會數字，2021至24年間，會方共接獲191宗有關私家醫院及日間醫療中心的投訴，當中逾四成半與收費爭議有關。為了提升服務效益及應對「醫療通脹」，去年 《施政報告》提到，政府將為公私營醫療系統編製質素指標，以及探討就私營醫療收費透明度立法，今年稍後將諮詢業界。消委會昨天發表的私營醫療機構收費研究報告，正好提供了不少材料，讓各界參考。

消委會提到，《條例》雖有列明收費透明度措施，但不同醫療機構做法並不一致，市場亦缺乏一套披露價目資料的準則。根據《條例》，私院須提供價目資料、收費預算、過往收費統計數據，惟報告發現不少私院價目資料難明兼不足，收費統計數據沒有即時更新；相同的治療，不同病人收費可以有很大出入，以住院切除痔瘡手術為例，中位數收費由3萬多到8.5萬元不等，價格相差一倍有多。雖說不同醫生經驗不一，但一些簡單小手術，治療方式相似，收費差距太大，難免令人困惑。另外，解釋價目資料責任誰屬欠清晰，也是令人關注的問題。報告援引投訴個案，有病人結帳時費用較預算多出約7萬元，院方指費用由醫生決定，醫生反指是醫療集團決定，病人未能討回差額，感覺被人忽悠，也是理所當然。

改革容易遇阻力

政府須迎難而上

根據消委會的問卷調查，受訪消費者（病人）中，近四成只獲口頭告知服務費用預算，2/3受訪者曾遇價格差異疑惑，但大多得不到任何解釋，更有九成受訪者說不知道可查閱過往收費統計數據。醫患資訊嚴重不對稱，在此可見一斑。報告指私院及日間醫療中心收費機制含糊，收費表一般不會列出醫生費，亦絕少向消費者披露醫生的定價標準；抽樣調查的日間醫療中心，大多沒有就指定治療在網上提供收費表。這些情况難免令人質疑，《條例》雖在，但可鑽空子太多，對提高收費透明度並無顯著幫助。

理論上，醫療套餐收費較清晰，有助消費者格價，但報告指出，除了剖腹分娩、大腸鏡及胃鏡檢查套餐，本港醫療機構較少推出醫療套餐，就算有都不等於「全包」，病人每每事後才發現，部分療程和藥物並未包含其中，需要另行繳費。政府若要鼓勵更多市民使用私營醫療服務，必須切實提高收費透明度。有意見認為，政府「不應干預私人市場」，然而要求私營醫療機構清楚交代收費標準，跟限制收費是兩回事，醫衛局長盧寵茂便曾以「廚師發辦」為喻，顧客進入餐廳時，雖不肯定吃什麼，但都知道定價，可是到私營醫療機構求醫，由醫生決定做什麼檢查及治療，病人往往事後才知道價格。這樣的安排，明顯對病人不利，有必要改革。

醫療市場水平參差，同一手術在不同醫院的處理可能不一樣，但私營醫療機構有責任提供較清晰的價目資料、白紙黑字而非口頭的服務費用預算，以及列出一些可能影響住院時間或收費的風險因素，不應陽奉陰違鑽空子，迴避提高收費透明度。改革觸動利益，難免會有阻力，政府必須有迎難而上的決心。消委會報告提出多項改善建議，諸如網上公布價目表、鼓勵多推醫療套餐，以及加強監管框架，釐清解釋價目資料責任等，值得當局立法時參考。長遠而言，當局更應爭取設立中央資料庫，方便市民比較收費。

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