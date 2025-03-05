社評：特朗普關稅戰加碼 勝負之數言之尚早

關稅僅屬勒索工具

特朗普意圖待觀察

特朗普回朝，關稅戰重燃戰火。美方以芬太尼問題為由，上月初對進口中國商品加徵10%關稅，標誌「特朗普2.0」打響關稅戰第一槍，至於對墨加兩國貨品開徵25%關稅的決定，在暫緩執行一個月後，亦於昨天正式生效。白宮還表示，特朗普已簽署命令，進一步提高中國進口商品的關稅，理由是「中國政府未能解決芬太尼問題」。因應美方關稅戰，加拿大政府表示，已準備好對價值1550億加元的美國商品徵收25%關稅報復，首階段徵稅的美國產品總值300億加元，與美方關稅措施同步生效。墨西哥則表示將於周日公布報復措施。在北京，國務院和商務部昨天也宣布多項反制措施，包括下周一起對美國雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對美國大豆、豬肉等加徵10%關稅，以及將10間企業列入不可靠實體清單等。

中加墨三國貨品，佔美國總入口貨值超過四成。特朗普常稱關稅所得都是進到美國政府口袋，然而負責支付關稅的其實是進口商，關稅措施最直接的效果是推高進口相關國家貨品的價格，削弱其在本地市場的價格競爭力，但本地生產成本不會因此下降，反而更有可能上升，刺激本地通脹。在美國，有經濟分析就指出，美國對加墨的關稅措施，增加美國汽車生產成本，平均每部美國車價格將增加3000美元。特朗普執意行事，只因他認定關稅為好使好用的「萬能」施壓工具，真的打起關稅戰，對手損失會比美國相對多。

「特朗普1.0」發動貿易戰，美方常提及要縮窄龐大貿易逆差，然而事實證明，加徵關稅本身無法縮窄逆差。智庫美國企業研究院經濟學家拉赫曼就指出兩點：1）當一個國家的儲蓄少於實際投資，就一定會錄得貿易逆差，不管關稅有多高；2）「特朗普1.0」任內貿赤不減反增，與特朗普大幅減稅擴大財政赤字有直接關係，若「特朗普2.0」延續這一做法，貿赤只會繼續擴大。當然，特朗普發動關稅戰，縮窄貿易逆差不過是考慮之一。「特朗普2.0」變本加厲發動關稅戰，其中一個不確定性，就是特朗普關稅威脅背後的真實意圖，至少在現階段並非每項都清清楚楚。

美國本月稍後向所有外國進口鋼鋁加徵關稅，特朗普近日又稱下月會對進口農產品開徵關稅，惟暫時未有更多詳情。這兩項舉措目標相對清晰，就是保護本國鋼鋁及農業生產。可是美國向加中墨開徵關稅，芬太尼問題就算不是口實，但肯定不是特朗普唯一關注點。特朗普日前便稱，墨加兩國若不想支付關稅，就「必須」在美國設立汽車廠和其他設施。另外，特朗普最近威脅向歐洲加徵25%關稅，意大利工業部長就認為，「關稅僅是冰山露出的一角」，問題的真正答案在其他範疇，包括答應大幅增加歐洲國防開支。簡言之，關稅不過是特朗普的勒索手段，要評估「戰局」如何發展，還須先清楚特朗普的真實意圖。

關稅戰不會無痛

中國有底氣迎戰

自從2018年中美貿易戰爆發以來，中國一直致力市場多元化，細察這幾年國家整體出口情况，輸往美國的比例持續下降，由2021年的17.3%，降至現在不足15%，出口美國貨值佔中國GDP比例，亦由2018年的3.5%，降至2023年的2.9%。為了應付美國對華加徵關稅，不少中國企業都將部分下游生產線移至越南、墨西哥等地。「特朗普2.0」最近向墨西哥以至越南揮起關稅大棒，目的之一似乎是想逼這些國家跟隨美國，向中國貨加徵關稅，有中國企業表示，或許要再搬廠房到其他國家，例如巴西或其他東南亞地方，這當然會帶來額外成本，然而換個角度看，這其實也會促使中國企業更加積極「走出去」物色新的市場和新的落腳點。

中國經濟轉型，力爭由之前依賴輸出低檔廉價消費品的出口導向型經濟，進化成為先進製造業大國，國內部分中低檔生產早晚會走向式微又或外移，美方向華發動關稅戰，其實意外地加速了這一過程的推進。有經濟分析認為，關稅戰下中國GDP損失比美國的大，然而轉型中的中國經濟，看量之餘更要看質。現實是過去6、7年中國新質生產力持續成長，當日「中國製造2025」所定下的願景，大都得到實現，DeepSeek面世更是震驚國際。關稅戰對中國不會無痛，但中國也有十足底氣迎戰。

戰爭往往伴隨大量不確定性，關稅戰亦然。回顧世界歷史，19世紀末美國向加拿大發動關稅戰，結果驅使加拿大與英國加強貿易關係；1930年美國 Smoot-Hawley關稅法案大搞保護主義，結果惹來傳統貿易伙伴反制報復，其中一個意想不到的發展，就是意大利墨索里尼尋求跟蘇聯締訂貿易合作協議。「特朗普2.0」四處挑起貿易戰火頭，連盟友也欺負，觸發地緣政治變化的可能性暫難評估，但關稅戰打擊環球經濟，卻是毋庸置疑。美國標普500強企業的盈利，有三成來自國外，環球經濟若當災，美國一定也會受到衝擊。

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