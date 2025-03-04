社評：削減社福機構津助 恐損服務市民能力

機構捱削不分大小

支援措施幫助有限

政府財赤龐大，新一份《財政預算案》提出「強化版」財政整合計劃，2025/26年度起，各政策局及政府部門連續3年削減經常開支2%，連同2024/25年度的1%，累計就是7%。社福、教育及醫療的年度經常開支皆超過1000億元，屬政府三大開支範疇。預算案點名要求相關政策局，因應人口結構變化，檢視這三大領域的開支，包括資源運用的可持續性。

政府去年提出「資源效率優化計劃」，包括削減部分津助社福機構撥款，58間每年接受津助多於5000萬元的大型非政府機構，將於2025/26起兩個年度，先後削減2%及3%撥款，餘下119間津助少於5000萬元的中小型機構則不受影響。大型社福機構籌款能力一般較強，儲備也較多，反觀小型社福機構財力有限，服務也往往較為專門，倘若政府一刀切削減撥款，不僅打擊小型社福機構，也可能影響到依賴其服務的市民。勞福局去年解釋削減撥款安排，「盡量幫助中小型社福機構」，正是當局強調的其中一項原則。可是隨着今年政府決定進一步削支，中小型社福機構最終亦成為開刀對象。

新一份預算案宣布加大「資源效率優化計劃」力度，勞福局長孫玉菡昨與逾170間社福機構代表會面，交代實施安排，未來3個財年，50多間大型社福機構累計削減7%撥款，津助5000萬元以下的中小型機構，則要累計削減3%。局方向社福機構提出兩項「支援措施」，一是為資源運用拆牆鬆綁，精簡匯報流程，減輕行政負擔；二是放寬社福機構儲備回撥的限制。以往當局會每年檢視社福機構儲備狀况，若超額則要回撥，未來將改為大機構每6年一檢、小機構每5年一檢，讓社福機構有空間儲下資源，應對服務需求。

現時政府每年撥款約400億元予170多間社福機構，涉及服務單位數以千計。有關單位提供的每一項服務都在服務協議中列明，服務內容及使費均受監管並須匯報，社福機構要提交很多資料，精簡相關程序、減省行政工作，對於減少人手需求和行政費用有一定幫助，從提升效率角度而言，也應該為之，然而藉此省下的開支，恐怕談不上很多；現時社福機構合計有超過40億元儲備，當局延長機構持有儲備的期限，毋須急急回撥，無疑讓社福機構在資源調動上更具彈性，可是說到最後，所謂儲備也是靠平日「東慳西儉」得來，並非額外資源。比起削支幅度，當局這兩項「支援」措施對社福機構的幫助，恐怕只是杯水車薪。

共渡時艱難推辭

巧婦難為無米炊

香港長期奉行「小政府、大市場」，社福發展滯後，很多社會服務也不到位。回歸初期，政府一年社福經常開支不足200億元，及至最近10多年，情况才有改善。上兩屆政府在社福方面的投入顯著增加，社福經常開支逐年遞增至超過1300億元，超越醫療及教育，成為開支最大政策板塊，相當於政府總經常開支兩成，然而必須指出，放眼發達經濟體，福利開支佔政府開支水平，普遍都在三成以上，部分福利國家甚至高達五成，本港兩成的水平，絕對談不上高。事實上，隨着人口老化，本港不少社會服務都有供不應求之嘆，有待進一步加強。當然，眼下政府財困，社福開支並非不能削，但必須確保弱勢群體基本生活得到保障，以及盡量減少對社會服務的影響。

特區政府社福開支中，社會保障佔接近七成，其中綜援和長生津均是為了確保基層弱勢及長者有合理生活水平，難有削減空間。社會服務方面，無論長者服務、家庭及兒童福利服務，還是康復及醫務社會服務等，需求也非常殷切。現在當局加大力度削減社福機構撥款，難免令人擔心影響到社福機構提供相關服務的能力。局長呼籲社福界「共渡時艱」，用好現有撥款，「將1元當1.1元般使用」，然而巧婦難為無米炊，社聯主席兼立法會議員管浩鳴日前便表示，多年來社福界開支已累計削減達一成，形容大型機構開支預算已到了「水深火熱」地步；社福界議員狄志遠亦指出，社福機構營運很困難，若再削減資源，將難以維持服務。

高官議員公務員凍薪不減薪，教育及社福津助卻紛紛面臨削減。政府向社福機構開刀，爭議表面上也許不似削減2500元學生津貼，又或調整2元乘車優惠安排那麼大，但到頭來最受影響的，仍然是有需要的市民。

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