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社評

社評：烏克蘭向台灣展示 美國如何「始亂終棄」

【明報社評】美國白宮上周五（2月28日）上演了一場匪夷所思的外交鬧劇，美國總統特朗普公開對來訪的烏克蘭總統澤連斯基嚴加訓斥，隨後更下達「逐客令」。特朗普急於結束烏克蘭戰爭，對澤連斯基毫不留情地羞辱，對俄羅斯總統普京則頻頻示好。台灣「綠營」曾自比烏克蘭以說明台灣在國際地緣政治裏有重要角色，烏克蘭現在淪為棄子，反過來警示台灣：當一個地方的命運依託於他國的利益算計，所謂的安全不過是建立在浮沙之上，台灣若繼續沉迷於「倚美抗中」的幻夢，難保不會重蹈澤連斯基的覆轍。

澤連斯基與虎謀皮

訪美受辱終為虎食

澤連斯基此次訪美，本是準備接受城下之盟，簽署礦產框架協議。根據已曝光的協議內容，烏克蘭將與美國成立一個共同管理的基金，投資於烏克蘭戰後重建。協議裏沒有出現特朗普漫天開價的「5000億美元補償」，但本質上仍是以美國利益為依歸，對烏克蘭強取豪奪。美國不僅可獲得烏克蘭的稀土資源，還享有基金分紅。美國前財長薩默斯直斥，協議條款比一戰後懲罰德國的《凡爾賽條約》更苛刻，被懲罰的烏克蘭更是戰爭受害者，而不是侵略者。

喜劇演員出身的澤連斯基已成為極具悲劇色彩的政治人物，他或許希望透過當面交談，換取特朗普鬆口作些安全保障，為自己保全最後的顏面。然而，特朗普大談烏克蘭稀土資源將如何有助於美國發展人工智能和軍火，卻對澤連斯基的核心訴求視若無睹，反而數落他不懂「感恩」。不到一個月前，澤連斯基還是反侵略英雄，如今卻被辱罵為「拿第三次世界大戰賭博」的賭徒。特朗普調侃這場訓話「是很棒的電視節目」，而澤連斯基被迫配合演出後又被趕出白宮，事後只能自我緩頰稱相信美烏關係「可以向前走」。

俄烏戰爭爆發時，「今日烏克蘭，明日台灣」的說法不脛而走，台灣藍綠陣營對它有截然相反的解讀。藍營主張和平與穩定才是台灣安全的根本，必須避免觸碰紅線，消弭「武統」風險。綠營則趁機渲染「倚美抗中」，認為台灣的命運必須與美國牢牢綑綁。拜登當政時推行價值觀外交，蔡英文順勢把台灣塑造為民主對抗威權的橋頭堡，在華府籌劃的「民主峰會」上宣稱，台灣會像烏克蘭那樣不屈不撓，「我們相信，如同烏克蘭，我們的決心將獲得其他民主國家的支持」。隨着白宮主人換成特朗普，賴清德也試圖投其所好，去年底提出「全球半導體民主供應鏈倡議」，聲言台灣可以協助民主國家發展半導體。只是，「民主峰會」已成絕響，而特朗普關稅大鍘一開，美國傳統盟友無法倖免，「民主產業鏈」淪為空洞無物的囈語。

對台灣來說，「今日烏克蘭」的最大啟示是，美國的「支持」從來都是有條件的，甚至是代價高昂的，當美國國家利益考量發生變化時，任何棋子都是可以捨棄的。綠營對此其實心照不宣，但三年前綠營可以把烏克蘭當作「抗爭榜樣」，如今卻成了不能宣之於口的反面教訓。國民黨主席朱立倫上周便諷刺道，3年前民進黨不斷操作「今日烏克蘭，明日台灣」，怎麼最近都不講這個議題了？

「今日烏克蘭」變調

證綠營自欺欺人

特朗普政府希望盡快從歐洲抽身，西方戰略界以冷戰為參照，得出特朗普意圖「聯俄制華」的論斷，這也成為綠營「倚美抗中」的新依據，認為台灣可成為美國新戰略的重要支點。「美俄關係緩和可讓美國集中精力對付中國」這種說法未必有錯，但「聯俄制華」不是美國說了算，也取決於俄羅斯的態度。冷戰結束後，俄羅斯曾積極向西方靠攏，但「親美」換來的卻是金融危機與北約轟炸南斯拉夫，俄羅斯面對的安全威脅並未減少。普京在此背景下上台，歷史經驗充分向其證明，盲目追隨美國無異於與虎謀皮，烏克蘭戰爭就與北約持續東擴脫不了關係。普京以「東進」戰略應對，不斷加強與中國的經濟與政治合作。普京當然不可能全盤押注中國，但難以想像他會全面倒向任期只有四年的特朗普。國際格局的變化遠比表面看來複雜，對俄羅斯而言，最符合其國家利益的策略，莫過於在中美之間尋求一種精妙的平衡。

特朗普是否有「聯俄制華」的盤算，是否認為台灣可用，更是未解的大謎團。從他對台灣問題的表態來看，他更樂於把台灣當作交易品。他近日又再強調要與中國維持好關係，表明不會對會否保護台灣發表評論，「不想讓自己陷入那樣的處境」。相比之下，他對台灣半導體產業倒是念念不忘，不止一次指控台灣「偷走了」美國的晶片，「如果不把生意帶回來，我們會很不高興」。如此貪婪嘴臉，與他看上烏克蘭礦產不遑多讓，而當台灣成為談判與交易的工具，也就不再是不可退讓的地緣戰略利益。

綠營依附美國打「抗中牌」，備戰成為其處理兩岸問題主旋律。賴清德日前表示，將堅定推動國防改革，讓國防預算達到佔GDP百分之三以上的目標。面對綠營執意「去中國化」，北京也不斷加大軍事震懾強度，兩岸軍力差距日益擴大。至於美國，一邊持續要求台灣增加軍費，甚至提出台灣必須「全民皆兵」，一邊拒絕明確作出安全保障，究竟是在維護台灣安全利益，還是美國軍火商利益，答案不言而喻。無視烏克蘭遭美國拋棄的殘酷現實，繼續自欺欺人地裝睡，只會使台灣陷入更大的危險。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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