社評：取消學生津貼反彈大 削減教育開支須慎重

多項開源節流措施惹爭議

取消學生津貼違鼓勵生育

政府財赤龐大，開源節流無可避免。過去兩三周，當局已密密放風預告預算案部分削支安排，管理社會預期，然而這不代表措施正式公布，市民就不會喊痛。以長者乘車優惠新安排為例，雖然財政司長陳茂波強調，10元以上車票改為兩折收費，操作簡單易明，然而對居於新界離島較偏遠地區的長者而言，往來市區的長途車船費由「兩元變兩折」，開支無疑多出一截。財爺昨天出席電台「烽煙」節目，不少市民都不滿長者乘車優惠新安排，亦有市民不滿預算案忽視中產。陳茂波則表示，以往經濟狀况好，政府推出退稅及大幅度調整免稅額等，但現時面對財赤，需要採取較謹慎的態度，希望市民諒解。

新一份預算案「派糖」措施大幅「減甜」，紓緩措施規模按年減少三成，差餉、薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的寬減上限統統減半，公眾對此多少都有心理準備，不過也有一些開源節流倡議較為突然，擬向陸路離境私家車開徵邊境建設費，以及取消2500元學生津貼，都是例子。「邊境建設費」主要針對港車北上，不同於「陸路離境費」面向所有北上人士。陳茂波強調不會一刀切開徵陸路離境費，以免影響需要頻繁往來內地的民眾。私家車陸路離境徵費，某程度可視為一種面向中產至富裕階層駕車人士的徵稅，市民不駕車北上，仍可選乘公共交通工具，然而有關做法對港車北上始終有遏抑需求的效果，跟大灣區融合存在扞格，需要小心處理。

港車北上設配額，就算真的徵收邊境建設費，受影響者也只是數萬名私家車主；取消中小學和幼稚園學生每人2500元津貼，涉及的學生數目多達80萬，受影響的家庭是數以十萬計，現在當局突然取消津貼，不僅家長反應強烈，立法會上也有不少質疑聲音，教育界立法會議員朱國強更發表聲明，指當局從未就取消有關津貼向他諮詢。財爺表示，政府要節流，各政策局及部門都要削減2%開支，具體安排由各政策局長決定，希望受影響的市民理解並「共渡時艱」；教育局長蔡若蓮則表示，之前與不同持份者溝通時，有提及削減開支的可能，但不會就預算案內容透露予個別議員。

2500元學生津貼安排於2019年推出，凡是中小學及幼稚園學生都有份。就取消津貼一事，無論陳茂波和蔡若蓮均強調，有關津貼毋須資產審查，若要節約開支，這是需要減縮的地方。蔡若蓮還特別提到，津貼推出時正值「特別社會情况」，現在公共財政面臨挑戰，當局需要「因時制宜」，集中資源幫助最有需要的學生，這也符合政府「精準扶貧」策略。

有別於設有入息及資產審查的書簿津貼計劃，學生津貼免入息及資產審查，確實無法歸類為「精準扶貧措施」，但不代表措施對中低下階層家長不重要。舉例說，一個四口之家，兩名子女在學，家長每年所得津貼就有5000元，對一些低收入家庭而言，這可不是一個小數目。有社工界人士指出，現時書簿津貼並不覆蓋校服、文具等開支，少了數千元學生津貼，部分基層家長付不起錢幫子女報補習班、興趣班及課外活動，受影響的當然是子女。學生津貼雖不設資產審查，但它始終有特定發放對象群體（學生家長），不能簡單與全民派錢混為一談，家校會主席就形容，學生津貼宛如2萬元新生嬰兒獎勵金的延續。現在當局取消學生津貼，跟鼓勵生育政策目標，確有背道而馳之嫌。

酌情處理教育開支

削支一刀切失彈性

誠然，教育局在削支問題上也有其難處。根據局長說法，若按削減開支2%的要求，當局須削減超過60億元教育開支。如果重手向學校開刀削減資源和撥款，可能直接影響學校教育質素；相比之下，取消學生津貼，每年已可節省20億元，餘下40億元如何節省可以再想辦法，教育局常秘昨天就提到，專責小組稍後會盤點對學校的津貼與資助，希望資源運用可以更靈活。以往教育局向學校提供的一些資助，確有用得不夠好的情况，值得檢討審視，然而政府削減教育開支，必須謹慎而為。教育對社會非常重要，政府以一刀切方式要求所有部門削支2%，未有因應教育需要酌情處理，其實是一個問題。當局聲稱取消學生津貼，可以將錢用在最有需要的學生身上，問題是公眾目前未見當局有何舉措加強精準支援，只見80萬學生津貼被削，高官公務員卻「凍薪不減薪」，家長心裏有氣，實在不難理解。

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