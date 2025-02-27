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社評

社評：節流力度有限 滅赤尚待曙光

【明報社評】《財政預算案》出爐，政府本年度財赤料達872億元，下年度情况亦未許樂觀，就算當局預測準確，可以收窄到670億元，公共財政缺口依然相當龐大。開源方面，政府需要顧及經濟現况及競爭力，難有太大動作，上調機場離境稅、研推陸路邊境建設費等措施，對收入幫補有限。節流方面，預算案在縮減政府經營開支方面，亦談不上大刀闊斧，兩年後經營帳能否恢復盈餘，還得拭目以待；高官公僕凍薪不減薪，多項惠民措施卻要縮減規模，普羅大眾若有不滿，亦屬預期之中。當局表示政府綜合帳目可於4年後恢復盈餘，但如果不考慮發債淨所得，政府何時才能真正恢復收支平衡，仍是一個問號。

高官公僕凍薪不減薪

市民捱減恐心中有氣

本港經濟面對轉型壓力，新興產業待興，傳統產業失色，地產市道不振，政府本年度地價收入亦遠遜預期，只有135億元。因應市場供求情况，財政司長陳茂波昨天表示，下年度不會推售商業用地，又宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限，由300萬元提高至400萬元，政府收入每年料將因此減少約4億元，然而有關措施對於細價樓市道，相信會有一定刺激作用。

高地價高樓價長期蠶食香港競爭力，政府必須致力推動產業多元化，長遠減少對「土地財政」的依賴，不能再靠推高樓價地價去增加收入。新一份預算案有關賣地及樓市方面的措施，算是務實和恰如其分。產業發展方面，預算案提出預留10億元成立「香港人工智能研發院」、加快完成河套香港園區第一期基建及公用設施、設立生命健康研發院資助計劃等，都是放眼未來的工作。此外，為了落實「無處不旅遊」理念，預算案亦公布向旅發局撥款12.35億元。

當然，新產業發展無法一蹴而就，短期還須更多投入，才有機會換取可觀長遠回報。當前特區政府財赤明顯有結構性成分，加大力度開源節流，實屬無可避免。開源方面，預算案較受注目的舉措，包括向陸路離境私家車徵收邊境建設費、上調機場離境稅、籃球博彩合法化、檢討隧道和主幹道收費等。根據當局估算，以上開源措施落實後，合計每年可為政府帶來至少60億元額外收入，然而與近千億元財政缺口相比，實際幫補有限。上調薪俸稅、利得稅又或開徵消費稅等做法，影響面甚大，以本港目前經濟狀况，實際也不太可能，政府若要應付財赤，必須加大節流力度。

新一份預算案的「派糖」措施繼續「減甜」，納稅人今年仍可以退稅，但金額進一步縮減，差餉寬減亦「縮水」。整體而言，今次預算案的一次過紓緩措施，涉及金額78.6億元，比上一份少了約36億元。另外，教育和多項民生補貼計劃亦成為開刀對象，長者「2元優惠計劃」設限、提高領取交通補貼門檻、取消2500元學生津貼計劃，涉及金額數以十億元計，對低下階層市民影響尤大。香港力爭成為國際教育樞紐，又要發展基礎科研，可是8間資助大學仍得「共渡時艱」，一方面，政府以連續3年每年節省2%開支的方式，調整八大撥款，另一方面，八大又要向政府回撥40億元未用資金。

教育界和普羅大眾需要承受「削減」之痛，然而另一邊廂，政府高官、議員和公務員的「共渡時艱」，不過是「凍薪不減薪」；若考慮到公務員另外還有「增薪點」制度，所謂「公務員凍薪」，其實並不等於真的沒有人工加。公務員豐厚津貼福利因合約規定不能動，薪酬又不用共渡時艱「捱減」，看在一般市民眼裏，難免心中有氣。

發債非洪水猛獸

滅赤不能靠財技

現時公務員人手編制達19萬人，預算案提出縮減編制，在本屆政府任期內削減約1萬個職位，然而必須指出，人手編制與實際人手是兩個概念，編制下的職位可以存在空缺。目前公務員實際人數只有17萬，將人手編制由19萬減至18萬，絕不等於裁員1萬，也不等於公務員薪酬開支一定比現在少。公務員系統經過多年擴張，是時候整頓，當局需要做的不僅是縮減編制，還應該精簡部門架構、裁減冗職冗員，以及檢討包括增薪點在內的公務員調薪制度，引入按表現評核的機制。

以往預算案談公共財政狀况，外界焦點都放在政府綜合帳目之上，財政司長今年則強調，本港財政應分為經營帳及非經營帳兩大類。涉及稅收、投資收入及日常支出的，屬經營帳目，當局會透過開源節流，爭取在2026/27年度恢復盈餘；涉及大型基建工程及土地徵用的，屬非經營帳目，由於相關收入會受經濟周期影響，當局可運用財政儲備及發債等方式，應付收支缺口。為了應付北都等長遠發展項目，政府未來5年有意多發長債，每年發債額度介乎1500億至1950億元左右。

香港經濟轉型，還看北都及創科發展，政府不能因為公共財政困難就放慢腳步，反而需要加強資金投入，加快構建經濟發展新引擎。比起新加坡等發達經濟體，本港債務水平其實相當低，發債若非用來應付經常開支又或「以債冚債」，而是為了投資未來，本身並無太大問題，然而政府也要致力早日滅赤。預算案提出「強化版」財政整合計劃，政府各部門到2027/28年度累計須減經常開支7%，財政司長表示，政府經常帳與綜合帳目可分別於2026/27及2028/29年度恢復盈餘，最終能否如願，只能等着瞧。由於現時政府的做法，會把發債淨所得計入綜合帳目之內，理論上，當局可以透過增加發債，令綜合帳目如期恢復盈餘，但這顯然不是恰當做法。政府應加強開源節流力度，實現滅赤目標，切勿依賴財技或各種旁門左道。

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