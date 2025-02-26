明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：迪士尼樂園終轉虧為盈 香港旅業復蘇須增動力

【明報社評】香港迪士尼連蝕9個財政年度後，終於轉虧為盈，無論入場人次還是收入，均創下歷史新高，內地及東南亞等地旅客強勁反彈，成為樂園業績改善的關鍵，反映本港旅遊業持續復蘇。面對區內主題公園激烈競爭，迪士尼方面必須繼續努力推陳出新、加強賣點吸引旅客，確保盈利可持續，不會曇花一現。香港經濟轉型，公共財政陷困，發展新產業難立竿見影，短期而言，旅遊業算是其中一個勢頭相對較好的傳統產業，《財政預算案》今天出爐，且看當局有何提振旅遊業以至整體經濟的措施。

國際品牌效應利香港

唯盼樂園盈利可持續

今年是香港迪士尼開園20年，大多數年頭，樂園都處於虧損狀態，即使在發生新冠疫情前，樂園已經連年蝕本；3年疫情下，樂園經營狀况更糟，虧損比海洋公園還嚴重。隨着疫情過去，本港旅遊業復常，樂園生意終於迎來轉機。

迪士尼樂園財政年度以每年10月為開始。根據園方昨天公布的2024年度業績，淨利潤8.38億港元，乃是10年來首度錄得盈利，收入按年增長54%至88億港元，兩者均是2005年開園以來最高；年度總入場人次，同樣創下歷史新高，達到770萬，不僅按年增長逾兩成，更超越了疫前（2018年）水平，人均消費增長28%，年內酒店使用率為88% ，整體入住率則上升26個百分點至73%。

為了爭取樂園落戶香江，當年特區政府與華特迪士尼所達成的合作協議，明顯向華特迪士尼的利益傾斜。樂園不管賺蝕，都要向華特迪士尼交專利權費及管理費，至於日常營運、維修及興建設施等龐大開支，則由香港園方自行承擔。換言之，就算樂園連年蝕錢，美國華特迪士尼依然穩賺不賠，不少人都批評這是「不平等條約」。以往每次傳出樂園虧損消息，線上線下都有人討論，與其苟延殘存，不如索性讓樂園倒閉，然而這幾年香港內外環境劇變，樂園的存在，始終有國際品牌效應，有助突出香港作為國際化都市的形象，倘若樂園能夠好好經營下去，不用年年虧損，相信可以得到更多人認同。

當然，今次樂園轉虧為盈，究竟是曇花一現還是可持續，還須更多時間觀察，不過樂園毋須「十連蝕」，始終是好事。根據樂園說法，業績轉虧為盈，主要受惠於內地及其他巿場入場人士的強勁反彈，以及本地入場人士的持續強勢。樂園上年度總入場人次中，本地客佔40%，內地客佔38%，餘下22%是海外客，非本地客入場人次按年增長108%，五大境外訪客來源依次為菲律賓、台灣、泰國、日本和新加坡。

受地緣政治、高息環境、經濟轉型等因素影響，疫後本港經濟復蘇不似預期，樓市股市受壓，零售業也叫苦連天，相比之下，旅遊業情况已不算太差。根據旅發局數字，去年全年訪港旅客逾4450萬人次，較2023年升31%，當中以內地客為主，但海外旅客也在持續增加，非內地旅客超過1000萬人次，按年升44%。儘管去年整體訪港旅客數字大約只及疫前七成，但短途旅客其實已恢復得八八九九，東南亞市場表現尤其強勁，菲律賓全年訪港旅客人次近120萬，更屬歷年新高。樂園非本地客入場人次反彈，與本港旅遊業復蘇情况，可說大致脗合。歐美長途客方面，去年訪港人次由低位回升，論增幅其實也相當大，如果今年稍後俄烏達成停火協議，歐美航空公司客機毋須再繞遠路來港，飛行成本下降，航班得以增加，相信長途客訪港人次將進一步改善。

放眼香港周邊以至整個東亞，很多地方都有主題樂園，但對於鍾情迪士尼故事人物的東南亞旅客而言，香港仍是最近的選擇。近年東南亞多國經濟發展得不錯，中產人口增加，更多人願意外遊消費，本港旅遊業界應把握機遇，開拓當地市場。當然，面對周邊激烈競爭，香港迪士尼能夠轉虧為盈，無疑亦有自身努力的因素。一方面，園方搞了不少節日主題活動，吸引本地客群；另一方面，園方亦翻新酒店等設施，又開設全球首個《魔雪奇緣》主題園區，作為獨家賣點吸客。另外，樂園引入近年炙手可熱的迪士尼玩偶，推出一系列有特色的相關IP（知識產權）產品及服務，亦有助提升吸客吸金的能力，營銷策略成功經驗，可供「熊猫經濟」借鑑。

旅遊復蘇支持經濟

預算案措施待觀察

本港經濟正處於轉型期，樓市疲弱下，政府收入大減。預算案今天出爐，各方焦點落在開源節流；與此同時，當局有何措施支持經濟，亦須密切留意。創科等新興產業發展需時，傳統產業中，旅遊業受地緣政治等因素影響較小，復蘇勢頭若能進一步強化，對於本地民生經濟，可以發揮到一定支持作用。由電影《九龍城寨之圍城》在日本大受歡迎，到不少泰國人慕黃大仙祠及車公廟之名而來拜神等，在在反映香港文化軟實力有一定吸引力，可以化為旅遊業本錢。且看預算案在振興旅遊方面有何着墨。去年底深圳恢復一簽多行，訪港內地客顯著增加，迪士尼樂園高層表示，目前主力吸引本地、大灣區及東南亞旅客，稍後將推出一系列「開園20年」活動吸客。隨着大灣區加快融合，預料灣區內地9市將有更多便利居民來港遊玩消費的新安排，無論樂園還是本港整個旅遊零售業界，都要好好把機會。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞