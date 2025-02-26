社評：迪士尼樂園終轉虧為盈 香港旅業復蘇須增動力

國際品牌效應利香港

唯盼樂園盈利可持續

今年是香港迪士尼開園20年，大多數年頭，樂園都處於虧損狀態，即使在發生新冠疫情前，樂園已經連年蝕本；3年疫情下，樂園經營狀况更糟，虧損比海洋公園還嚴重。隨着疫情過去，本港旅遊業復常，樂園生意終於迎來轉機。

迪士尼樂園財政年度以每年10月為開始。根據園方昨天公布的2024年度業績，淨利潤8.38億港元，乃是10年來首度錄得盈利，收入按年增長54%至88億港元，兩者均是2005年開園以來最高；年度總入場人次，同樣創下歷史新高，達到770萬，不僅按年增長逾兩成，更超越了疫前（2018年）水平，人均消費增長28%，年內酒店使用率為88% ，整體入住率則上升26個百分點至73%。

為了爭取樂園落戶香江，當年特區政府與華特迪士尼所達成的合作協議，明顯向華特迪士尼的利益傾斜。樂園不管賺蝕，都要向華特迪士尼交專利權費及管理費，至於日常營運、維修及興建設施等龐大開支，則由香港園方自行承擔。換言之，就算樂園連年蝕錢，美國華特迪士尼依然穩賺不賠，不少人都批評這是「不平等條約」。以往每次傳出樂園虧損消息，線上線下都有人討論，與其苟延殘存，不如索性讓樂園倒閉，然而這幾年香港內外環境劇變，樂園的存在，始終有國際品牌效應，有助突出香港作為國際化都市的形象，倘若樂園能夠好好經營下去，不用年年虧損，相信可以得到更多人認同。

當然，今次樂園轉虧為盈，究竟是曇花一現還是可持續，還須更多時間觀察，不過樂園毋須「十連蝕」，始終是好事。根據樂園說法，業績轉虧為盈，主要受惠於內地及其他巿場入場人士的強勁反彈，以及本地入場人士的持續強勢。樂園上年度總入場人次中，本地客佔40%，內地客佔38%，餘下22%是海外客，非本地客入場人次按年增長108%，五大境外訪客來源依次為菲律賓、台灣、泰國、日本和新加坡。

受地緣政治、高息環境、經濟轉型等因素影響，疫後本港經濟復蘇不似預期，樓市股市受壓，零售業也叫苦連天，相比之下，旅遊業情况已不算太差。根據旅發局數字，去年全年訪港旅客逾4450萬人次，較2023年升31%，當中以內地客為主，但海外旅客也在持續增加，非內地旅客超過1000萬人次，按年升44%。儘管去年整體訪港旅客數字大約只及疫前七成，但短途旅客其實已恢復得八八九九，東南亞市場表現尤其強勁，菲律賓全年訪港旅客人次近120萬，更屬歷年新高。樂園非本地客入場人次反彈，與本港旅遊業復蘇情况，可說大致脗合。歐美長途客方面，去年訪港人次由低位回升，論增幅其實也相當大，如果今年稍後俄烏達成停火協議，歐美航空公司客機毋須再繞遠路來港，飛行成本下降，航班得以增加，相信長途客訪港人次將進一步改善。

放眼香港周邊以至整個東亞，很多地方都有主題樂園，但對於鍾情迪士尼故事人物的東南亞旅客而言，香港仍是最近的選擇。近年東南亞多國經濟發展得不錯，中產人口增加，更多人願意外遊消費，本港旅遊業界應把握機遇，開拓當地市場。當然，面對周邊激烈競爭，香港迪士尼能夠轉虧為盈，無疑亦有自身努力的因素。一方面，園方搞了不少節日主題活動，吸引本地客群；另一方面，園方亦翻新酒店等設施，又開設全球首個《魔雪奇緣》主題園區，作為獨家賣點吸客。另外，樂園引入近年炙手可熱的迪士尼玩偶，推出一系列有特色的相關IP（知識產權）產品及服務，亦有助提升吸客吸金的能力，營銷策略成功經驗，可供「熊猫經濟」借鑑。

旅遊復蘇支持經濟

預算案措施待觀察

本港經濟正處於轉型期，樓市疲弱下，政府收入大減。預算案今天出爐，各方焦點落在開源節流；與此同時，當局有何措施支持經濟，亦須密切留意。創科等新興產業發展需時，傳統產業中，旅遊業受地緣政治等因素影響較小，復蘇勢頭若能進一步強化，對於本地民生經濟，可以發揮到一定支持作用。由電影《九龍城寨之圍城》在日本大受歡迎，到不少泰國人慕黃大仙祠及車公廟之名而來拜神等，在在反映香港文化軟實力有一定吸引力，可以化為旅遊業本錢。且看預算案在振興旅遊方面有何着墨。去年底深圳恢復一簽多行，訪港內地客顯著增加，迪士尼樂園高層表示，目前主力吸引本地、大灣區及東南亞旅客，稍後將推出一系列「開園20年」活動吸客。隨着大灣區加快融合，預料灣區內地9市將有更多便利居民來港遊玩消費的新安排，無論樂園還是本港整個旅遊零售業界，都要好好把機會。

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