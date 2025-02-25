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社評

社評：方便高才子女在港讀書 提防「本地生」安排遭濫用

【明報社評】政府搶人才計劃引發爭議，有留學中介聲稱可協助無意來港生活的內地家長利用人才計劃，離岸為子女申請受養人簽證，毋須來港插班讀書，即可報考DSE以「本地學生」身分爭入大學，就連全國政協副主席梁振英近日也有談及相關問題。對不少內地高才而言，能夠讓子女在港讀書，是吸引他們移居香港的重要考慮，若嚴加限制，恐影響搶人才成效，但如果有家長只是借「人才」名義，安排子女在港升學，本人卻無意來港，明顯有違政策原意，有必要防止。更改「本地學生」定義或涉複雜法律問題，需要小心處理，當局可思考是否有較簡單而又合情合理的處理方式，既能顧及政策公平，又不會影響搶人才措施的吸引力。

「本地生」定義小心處理

避免影響高才來港意欲

世界各地近年都在積極搶人才謀發展，香港早幾年出現移民潮，搶人才更形迫切。2022年底以來，特區政府推出多項搶人才計劃，包括「高才通」等，效果立竿見影。以「高才通」為例，截至去年底，當局已批出逾9萬宗申請，當中7.5萬人已帶同家人抵港；若計及同期其他輸才計劃，來港人才總數更達17萬人。在香港，拿着工作、高才、投資等簽證的人，可申請伴侶和未成年子女以受養人身分來港，取得受養人簽證，就是香港居民。受移民潮影響，本地中小學學生流失情况一度甚為嚴重，然而隨着人才子女來港插班，情况已見改善。

根據當局數字，過去兩年獲批來港的人才，成功申請了逾8萬名18歲以下受養人，惟亦有議員關注，有內地家長純粹利用搶人才政策空間，讓子女以「本地生」身分投考本港大學，自己卻無意來港發展。全國政協副主席、前特首梁振英近日也在社交平台表示，遇到不少以「人才」名義來港報到後馬上返回內地的人，他們申請人才計劃，只為出入香港方便、子女可以報讀內地港人子弟學校或本港學校、在內地取得「港人港稅」優惠等，有違本港人才政策原意。

內地社交平台上，確有一些中介廣告以所謂「考試移民」作招徠，呼籲家長把握機會，透過人才計劃申請，幫子女拿個香港身分，形容這是不用交稅就可以享受「本地學生」待遇的方法，只要申請獲批取得簽證，本人毋須來港定居，子女毋須來港插班讀書，也可以「本地生」身分考DSE並申請入讀本港資助大學。一法立一弊生，任何涉及利益分配的政策措施，總有小撮人會設法鑽空子。當局有必要密切留意情况，堵塞潛在漏洞。不過話說回來，人才措施存在被濫用的可能，不等於人人都在濫用措施，沒理由因此全盤否定相關政策，如何防止政策措施被濫用，必須實事求是，對症下藥，避免影響有合理需要的人才家長。

內地教育競爭激烈比香港尤有甚之，「教育內捲」問題對家長和學生造成相當大的壓力。不少內地人才決定來港定居工作，其中一個重要考慮，正是為了子女教育。一方面，他們希望子女不用那麼「捲」，另一方面也希望子女可以在本港高度國際化的學習環境下讀書，方便日後出國留學。高才通人才服務協會去年對在港工作生活的高才做調查，發現近600名受訪者中，六成有子女在港就讀中小學。特區政府既然要吸引人才來港，就有責任方便人才子女在港讀書，沒理由要人才拋下家眷隻身來港工作。貿然改變「本地學生」定義，將受養人剔除在外，不僅有可能嚴重影響高才來港意欲，更可能觸及複雜的法律問題。

《基本法》列明香港居民在法律面前一律平等，人才子女取得受養人身分，持有香港身分證，就算沒有「3粒星」，依然是香港居民，也就是「本地學生」，如果另設一條隊，將人才受養人劃分出來，又或要求同屬香港居民的受養人須居港一定年期或滿足其他要求，才能以「本地學生」身分入學，有可能被指違反《基本法》。另外，現時《基本法》沒訂明何謂香港居民，但一般而言可理解成在港居住、以港為家的人，如果政府增設關卡，進一步要求來港人士須符合某些條件才算香港居民，所引發的爭議就更大。教育局長早前表示會參考英國、新加坡等地經驗，檢討專上院校取錄學生時的「本地生」定義。有關法律爭議的問題，當局需要小心處理。

確保高才家庭在港發展

政府可趁續簽加強把關

當然，政府應該將珍貴教育資源，留給在香港發展、對香港有貢獻者及其子女。除了修訂「本地學生」定義，當局亦應積極研究有沒有其他方法，防止受養人的安排被濫用。根據議員和教育界的說法，暫時未有太多實質證據顯示濫用問題已經廣泛存在，理大和教大表示，去年只有小量申請人以「LS5身分」（即持有受養人簽證的未成年學生）報讀，未見顯著增加。有議員提到，今年文憑試考生人數激增，光是學校考生已較去年多了逾2000人，另又多了近2800名自修生，然而考慮到多了高才子女在港插班讀書，以及多了內地考生選擇考本港文憑試，不能以偏概全，將有關數字解讀為有很多濫用個案。

所謂「新香港人」也是香港人，只要高才一家持合法簽證來港定居生活，他們就是香港居民，當局需要針對的是那些家長不來港、子女卻以「本地學生」身分來港爭學位的個案。最早獲批來港的「高才通」，近月陸續需要延續簽證，當局可把握這一機會，審視人才家庭的工作和生活情况，如發現並非真的有心留港發展，就不應輕易延續簽證。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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