社評：《哪吒2》逆反心態引思考 叫座叫好足證文化底蘊

成都一市已形成動漫產業鏈

香港或可參與製作部分動漫

《哪吒2》製作歷時5年，由138家企業合作，動用4000名動畫師，做了1900多個特效鏡頭，逾萬個特效元素，給觀眾帶來一場娛樂與文化兼具的盛宴，無論欣賞故事劇情，抑或被動畫和特效震撼，都認為值回票價。內地票房網站數據顯示，目前《哪吒2》票房收益137億元（人民幣），其中內地加港澳票房近136億元，海外票房1.1億元。該片剛剛在美國和澳洲上映，據報目前以海外華人觀眾為主，但也吸引到不少當地觀眾。總票房收入目前已經打破多個紀錄，包括在單一市場收入最高、動漫片歷史上最高，以及第一部中國製作電影打入全球票房史上排名前十。

過去荷李活電影在中國是高票房的保證，動漫片則由日本製作雄霸市場，而今，內地製作電影在國際市場上「嶄露頭角」，近年動作片、科幻片以至愛情片，紛紛衝上榜首，與荷李活電影爭一日之長短，而今是動漫片更登上國際大舞台，成就非凡。《哪吒2》的成功之道，國際電影業界也會探討，特區政府文體旅局長羅淑佩表示《哪吒2》「是香港的學習榜樣」。《哪吒2》製作團隊從故事情節構思到撰寫分場劇本，動畫製作、特效與配音、後期剪輯與合成，在成都一個地方完成，已經成為一個完整的產業鏈，香港能夠學習到什麼有待探討，但並不表示香港沒有角色可以扮演。過去內地與香港合作片的香港元素，逐漸失去賣座的叫價能力，今後在動漫片合作方面，香港可以參與動畫或者特效的部分製作，也可以在劇情中加插香港元素。香港的大專教育，已經有不少院系設置課程培養後起之秀，未來可期。

一部動漫片在內地能夠吸引2億人次觀看，春節檔期是一個重要因素，也有《哪吒1》50億元票房的口碑鋪墊，但人氣之火爆，相信已經超越純粹的娛樂因素。

三頭六臂的哪吒在各種神話故事中是正義戰神的化身，內地年輕人在職場上，甚至在生活上經歷過一些不公平的現象，都渴望看到正義得以全面伸張。在電影中，哪吒斬妖除魔，觀眾代入其中，形同自己在現實社會中制伏窒礙公平正義的障礙，而且相信自己也可以像哪吒般有克服困難的能力，與其說是一種渴望，也可以說是一種宣泄與吶喊。

內地年輕人渴望伸張正義

哪吒斬妖除魔成正義化身

「我命由我不由天，是仙是魔，我自己說了算」，這句吶喊可以有很多解讀，大多認為是年輕人追求自由，不希望受到束縛，這種渴望，放諸四海皆準，但在現今的社會，還有更深層意義。人工智能的面世，將顛覆整個人類社會的各個方面，一切的生產方式與生活方式都會有翻天覆地的變化，我們正在面臨一個深不可測的未知之數，能夠指導駕馭未來的「定海神針」似乎仍未出現。

「哪吒」以逆天之力，將乾坤反轉，前人經驗未必是必須最大的考量，年輕人需要有勇敢面對變化，有克服困難的決心與毅力，有打破命運禁錮枷鎖的堅韌。哪吒在電影中從逃避到勇敢面對現實的過程，激勵年輕人直面生活中的困難和挑戰，找到突破困境的道路‌，不僅捕捉到當今年輕人的心態，也有勵志的精神。導演楊宇大學讀醫學，由於醉心動漫，閉關3年自學動漫製作，推出《哪吒1》一炮而紅，獲得投資方支持拍續集，但對每一個細節都精益求精，用生動例子演繹人生逆襲，《哪吒2》的另一句對白，「若前方無路，我就踏出一條路」，相信是令觀眾產生共鳴的一種精神。

一部動漫片的成功，並非偶然。《哪吒2》代表創新精神，各種動畫及特效，都有從現實生活中取材，並加以藝術加工，容易令觀眾產生共情，《哪吒2》的電影製作團隊，歷經5年的不斷創作與修改，最後令這部動漫片橫空出世，製作過程本身就是一部值得其他行業參考的紀錄片。

《哪吒2》打動內地與香港的觀眾，是因為《封神榜》的人物與故事，已經印入我們的腦海。神話故事本身可以超越文化邊界，動漫的形式更賦予天馬行空的想像空間，《哪吒2》能否在海外叫座又叫好，是不同社會對於包容與共融精神的測試劑，下一步的國際票房紀錄將可以說明。但對於中國來說，《哪吒2》將中國文化的話語權回歸本土，超越荷李活製作的《木蘭》，已經功德無量。

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