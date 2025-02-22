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社評

社評：民主黨步向解散 社會多元待重塑

【明報社評】民主黨步向解散，該黨中委會決定成立小組，跟進未來解散及清盤安排。民主黨曾是立法會第一大黨，入過中聯辦談政改方案、揭露過屋邨鉛水問題，創黨30多年為香港做過不少實事，到現在被中央定性為反中亂港組織，反修例風暴無疑是轉捩點，倘若民主黨有跟暴力和激進力量切割，事態發展也許會不一樣。民主黨的出現，與本港代議政制發展緊扣相連，政治上的開放，促成了多元氛圍的形成；政治參與的增加，對於監督政府施政，也發揮了重要作用。這幾年香港內外環境劇變，無論政治參與空間還是社會氛圍，都有別從前，如何重塑多元氛圍、確保施政有效監督、維護社會平衡發展，權力當局須認真思考。

反修例未與「黑暴」割席

官媒稱反中亂港組織解散

民主黨中委會去年12月才換屆，未料事隔兩個月，突然傳出打算解散的消息。根據民主黨2023/24年度財務報表，該黨上年度雖然虧蝕約210萬元，但淨資產尚餘逾935萬元，民主黨主席羅健熙表示，黨內財政足以支持繼續營運，外界關注該黨打算解散是否有難言之隱，羅健熙表示理解公眾有疑惑，現階段不能交代太多，今次決定是「基於目前政治環境，以及對未來情况的預判」，與年底立法會選舉民主黨能否入閘無關。按該黨黨章，解散須經會員大會通過，400多名黨員最終有何決定仍需觀望，惟觀乎羅健熙和黨內一些元老說法，民主黨解散似已難以挽回。

民主黨1994年由港同盟及匯點合併而成，支持「民主回歸」，曾是立法會及區議會最大黨，被視為溫和泛民老大哥。雖然民主黨定位是反對派，但在香港回歸之後的十多年，與中央和特區政府關係總體未算太差，由曾蔭權時代到林鄭月娥上台初期，特區政府都傾向視民主黨為可以合作的對象。2009年，雙普選問題在泛民內引發激烈爭論，公民黨、社民連等新興勢力提出「五區總辭」，民主黨拒絕參與，多名高層成員更於翌年破天荒到訪中聯辦磋商，就政改方案達成協議。當年根本沒有人會想到，十多年後，內地央視會定性民主黨為「反中亂港組織」，報道該黨步向解散的消息。

2010代，香港政治激進化，立法會拉布頻頻，但2016年時任全國人大委員長張德江訪港，仍有跟泛民議員會面，包括當時的民主黨主席劉慧卿。民主黨與中央關係全面破裂，轉捩點是反修例風暴。雖然民主黨一再重申支持一國兩制、不支持港獨，但在反修例風暴期間，民主黨從未與暴力及激進力量割席，多名核心成員其後又捲入了35＋初選案。儘管該黨成員沒有簽「墨落無悔」聲明，但法庭判定35＋所有參選人，包括涉案民主黨成員，全屬「攬炒計劃」積極參與者。2020年國安法生效，翌年中央修改香港選舉制度，並舉行立法會選舉，民主黨拒絕參與，被認為是不接受「愛國者治港」新規則。自此民主黨再沒有機會重返立法會及區議會，實際只能扮演壓力團體角色，就連舉辦黨慶晚會籌款也不成。

民主黨由被視為「溫和泛民政黨」，到現在被定性為「反中亂港組織」，多名成員在囚，如此巨大的變化，當然不是必然，只是歷史沒有如果，走到現在這一步，也只能接受現實，然而民主黨過去為社會、民生以至政治發展做過不少實事，有關歷史同樣不應抹煞。

社會多元氛圍不復從前

政府須多包容不同意見

1980年代，香港代議政制起步，姑勿論港英政府當年的政治盤算，但對港人而言，它確實打開了政治參與的大門，港同盟、匯點、民協等老牌泛民政黨，都是在這一背景下發展起來，立法機關的聲音逐漸變得多元，除了商界和精英的聲音，還可以聽到更多反映基層弱勢的聲音。隨着政治上的開放，以及政治參與的增加，公民社會也得到蓬勃發展，不同意見紛陳，形成了多元開放的氛圍；選舉政治下，無論泛民還是建制政黨若要在地方直選有所作為，都要多講民生、多聽普羅大眾意見。在這一過程中，民主黨確實扮演過相當重要的角色和作用。只可惜後來本港政治發展走上歧途，「一國」與「兩制」的分際，不再得到所有人恪守，加上國際形勢出現重大變化，中央決定出手整治，香港政治社會環境從此也不再一樣。

這幾年，立法會再無拉布等亂象，議事堂上也鮮有出現劍拔弩張的情况，然而很多人都覺得，現在議會少了不同意見，聲音也不如以往多元，議員說話尖刻一些，隨時惹來反彈；政治收緊下，公民社會顯著萎縮，不少人對於批評政府顯然也多了顧慮，反觀既得利益則蠢蠢欲動，希望政府推翻一些過往獲得泛民政黨支持、但有損他們利益的所謂「民粹政策」。民主黨步向解散，有其前因後果，然而近年香港多元開放氛圍不如從前，也是客觀現實；民協立場比較民主黨更溫和，區議會選舉一樣無法取得足夠提名入閘，也是給公眾政治參與潑冷水。重塑社會多元開放氛圍，有利於監察施政、平衡社會發展，政府應多些包容不同意見和鼓勵批評。

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