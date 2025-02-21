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社評

社評：生成式AI提升效率 特區政府須加快推進

【明報社評】生成式人工智能應用日益普及，醫管局昨天宣布，下月起將於6間醫院試行以生成式人工智能，協助醫生撰寫醫療報告。本港公營醫療系統人手緊絀，公院醫生須兼負大量行政工作，運用AI工具撰寫醫療報告，可以減省醫生需要處理的文書工作，騰出更多時間診治及照顧病人。引入AI提升工作效率，已成為公共服務與政府治理的大趨勢，深圳當局近日已引入首批70個「AI數智員工」，協助政府公文處理及民生服務。回看香港，特區政府去年初開始試用本地研發的公務員文書AI輔助系統，惟參與試用計劃的人員仍很有限，未知何時才能推廣至所有部門，特區當局有必要加快腳步，加快智能化轉型。

AI助寫醫療報告

減輕公院醫生負擔

醫管局早前就公院事故頻發檢討後，提出31項改善建議。局方昨天舉行講座介紹各項最新措施，當中包括在瑪嘉烈醫院、聯合醫院、伊利沙伯醫院等6間醫院，引入生成式AI智能系統，協助撰寫醫療報告。根據醫管局介紹，有關系統由局方內部開發，可以協助醫生綜合病人臨牀資料，快速起草醫療紀錄或報告，醫生會再檢視及修改，最終確定報告內容。如運作暢順，預計今年內在所有醫院推行。

本港公營醫療系統聘用全港不足半數醫生，卻要照顧全港九成住院病人，公院醫護工作繁重，除了照顧病人，還要處理大量行政工作。以醫生為例，除了平日門診看病、巡房跟病人及家屬溝通，又要出席各式會議，以及填寫各類表格、處理病人出院文書等工作。有公院醫生就慨嘆，文書工作太多，無法抽出更多時間看病人。雖然當局近年已設法增加人手，醫護流失率也在下降，然而人手緊張問題，始終很難一下子顯著改善。減省行政文書工作，可以減輕醫護的負擔，除了精簡相關工作流程，善用生成式AI工具，也是其中一個方法。

公院每年都要處理大量跟病人保險索償等有關的醫療報告申請。根據醫管局資料，2023年，局方合共收到逾11萬份申請，撰寫醫療報告平均佔去醫生8%至10%的工作時間，當中又以骨科醫生需要撰寫較多報告。目前醫管局定下的基準要求，是80%醫療報告須於8周內完成，一方面，醫生固然要設法抽空處理，以免未能達標；另一方面，醫管局也不時收到病人關於申請醫療報告的意見，例如申請程序繁複、需時過長、不清楚申請進度等。

引入生成式AI工具讀取病人臨牀資料及醫療紀錄，快速起草出初步醫療報告，交由醫生修改及簽名核實，不僅可以顯著減少醫生相關工作，也可以縮短處理報告時間，讓當局有條件爭取將8周內完成的比率，提升至九成或以上，方便病人及相關人士。當然，現時的生成式AI工具，在文本內容處理上，仍有機會出錯，責任問題必須明確，對此醫管局也有相當清楚的界定，AI工具僅屬輔助角色，醫生作為報告最終確認者，需要對報告內容負責，這對於避免日後出現責任紛爭，相當重要。特區當局近年一再強調建設智慧城市和智慧政府，善用AI提升政府效率及公共服務水平，乃是必須致力的方向。醫管局引入AI撰寫醫療報告，無疑是一個良好示範，值得政府各部門借鑑。

深圳政府AI員工上崗

智能轉型港莫歎慢板

過去兩年，生成式AI取得飛躍發展，美國有OpenAI開發的ChatGPT，中國則有DeepSeek，由阿里巴巴、騰訊、百度到不少內地中小企，都紛紛接上DeepSeek，就連政府機關也不例外。深圳福田區就率先推出基於DeepSeek的AI輔助工具，首批70個「AI數智員工」近日正式「上崗」，具體應用範疇包括公文處理、民生服務、應急管理等，轉眼之間就能生成執法文書初稿。雖然這批「AI員工」僅屬輔助角色，無法單獨決策或處理複雜政務，需由專責「監護人」指揮，但對於工作效率和服務質量的提升，作用卻是毋庸置疑。根據當局說法，福田區去年已開始梳理AI技術和業務相結合的應用場景，合共生成了70個AI帳號，可承擔多種角色，之前一直採用其他國產AI模型，今年開始改接DeepSeek。深圳全力推動政務服務AI化，特區政府當然亦要加快腳步。

2022年底，當局公布《香港創新科技發展藍圖》，為本港AI發展制定策略及行動綱領，創科局之下的數字政策辦公室，負責牽頭推動各部門探索AI技術應用。當局去年初宣布，各部門將陸續推出數字政府及智慧城市「百項方案」，當中涉及AI的方案，包括利用AI提升公眾貨物裝卸區保安，以及在1823查詢服務中擴展AI聊天機械人服務等；另外，由本地研發出的生成式AI文書輔助工具，亦開始供各局及部門員工試用。根據當局去年11月所交代的進展，暫時只有 800多名來自不同部門不同職系的政府人員參與試用計劃，主要用作進行文件撰寫、翻譯、摘要等文書工作。到底各部門何時可以較大規模地應用相關工具，暫時仍未見有具體時間表；「百項方案」推展，進度有否落後，同樣惹人關注。

AI革命席捲全球，政府運作及公共服務人工智能化，乃是大勢所趨。本港智慧政府和智慧城市建設，落後於鄰近地區，AI革命為香港提供了迎頭趕上的機會。生成式AI普及化，不過是這兩三年的事，各地的起步點，其實相差不遠，特區當局應把握時間，全速推動政府的智能化轉型，不能再歎慢板。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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