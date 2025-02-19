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社評

社評：頂層設計入手 統籌灣區發展

【明報社評】港澳辦主任夏寶龍早前到深港河套區考察並提出意見，行政長官李家超昨天表示，特區政府在思想方面要進一步改革破局，推動規則銜接及機制對接。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布至今剛滿6年，大灣區融合發展，雖有一些進展，但速度及成效談不上很理想，夏寶龍表示要加快大灣區市場一體化，要求特區政府「敢於破局」，反映中央認為香港須更主動，以制度創新共建灣區。粵港澳大灣區涉及3個關稅區和3套法律制度，3地各有利益考慮，自行協調難度不小，為了打開局面，有必要考慮從頂層設計入手，成立權威機構統籌發展。

大灣區市場一體化

中央要求敢於破局

夏寶龍繼上月出席研討會解讀國家主席習近平澳門講話，闡述中央對大灣區發展的要求，本月上旬又南下，分別到珠海橫琴、深圳前海及鹽田，以及深港河套區調研。除了到訪落馬洲河套香港園區了解最新進度，夏寶龍還在前海主持4小時座談會，聽取財政司長及7名局長介紹特區政府今年經濟金融工作安排。會上夏寶龍期望香港「勇於改革、敢於破局、不斷創新」，冀大灣區加強互惠合作與聯動發展。

觀乎座談會後特區官員說法，夏寶龍相當關注當局有何舉措加快香港融入國家大局、推動北都及河套區建設，讓香港更好融入大灣區。行政長官李家超昨天表示，已召開會議就座談會做總結，認為特區政府在思想方面要進一步改革破局，亦要牢記時不我待的緊迫性，政府官員要在多方面加把勁，包括北都發展要簡化程序、盡快讓首批產業進駐河套香港園區、大力推動兩地規則銜接及機制對接，在便利深港兩地園區人流、物流、資金流及信息流等方面，更要有開創性的做法。

2019年2月18日，國務院正式公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，昨天剛好是6周年。夏寶龍近期密集跟進大灣區建設情况，難免令人覺得中央不滿建設進度。夏寶龍上月闡述習近平講話，有關「大灣區市場一體化」的論述備受關注；座談會上要求特區政府「敢於破局」的說法，以往也甚少聽聞，反映中央認為有必要具體說清楚，大灣區建設各方需要怎麼辦。

若說大灣區融合是一個過程，市場一體化可視為「融合」的具體目標，而河套與橫琴、前海、南沙，則是中央列出的大灣區4個重大合作平台。各方不能只是隨便做一些表面工夫，就當作是深化融合，必須以推進市場一體化為目標；四大合作平台，也需要相關各方攜手經營，不能你推我讓。過去數年，河套深圳園區建設如火如荼，反觀香港園區發展步伐緩慢，第一期首8幢大樓仍在興建階段。若說橫琴發展未符預期，河套香港園區顯然也難言理想。

中央表示，檢驗合作區開發成效看三點，包括有否落實新產業發展；有否善用兩制之利，在兩地規則銜接和機制對接上實現制度創新；有否在大灣區市場一體化建設上發揮先行先試作用。制度創新先行先試，本身就意味一定要拋開既有思維框框，而技術官僚行事最大問題，就是囿於慣性規則。夏寶龍要求特區政府敢於破局，相當具有針對性。

夏寶龍闡述習近平澳門講話後，廣東省政府很快便有所回應。廣東省長王偉中上月發表政府工作報告，列出今年12項重點任務，首要推動大灣區市場一體化，加快建設「世界級大灣區」，報告提出要深入實施「灣區通」工程、完善跨境理財通、加強「灣區標準」及「灣區認證」推廣應用等；夏寶龍南下調研後，王偉中亦到深圳視察多個科研機構及企業，根據省政府網頁所引述，王11度提及「加快」，包括「加快建設大灣區高水平人才高地」等。大灣區建設，香港不是旁觀者，而是其中一員，必須以主人翁心態主動參與建設，期待特區政府雷厲風行積極作為。

大灣區涉及三個單獨關稅區，法律及體制等方面的差異，妨礙資源共享以及人流、物流、信息及資金流跨境自由流通，但不代表三地無法在特定地域、特定領域融合。深圳前海實行香港稅制、珠海橫琴交由澳門牽頭管理，還有「東莞-香港國際機場物流園」容讓內地貨物在園區清關再以封閉式監管直運機場，其實都是例子。早前有內地學者提出，將香港海關往南撤出數公里，在北部劃出一片區域，打造「特區中的特區」，內地人和企業可自由進出，按香港制度進行活動和管理，水電則由深圳供應，盼可兼享香港的自由開放，又有大灣區的低成本。有關倡議確是相當大膽，不過話說回來，橫琴和東莞-香港國際機場物流園本身亦含有「飛地」的元素。若要實現大灣區市場一體化，帶動粵港澳三地競爭力齊齊提升，就要敢於另闢蹊徑。

成立權威機構統籌

制度創新另闢蹊徑

共建大灣區，持份者眾多，不同地方之間各有盤算，易生利益矛盾；各地政策缺乏統籌，合作容易流於口號，也是一個問題。舉例說，大灣區企業「拼船出海」，粵港澳若無緊密協調，必然事倍功半；就食品、藥品、專業服務等訂立大灣區標準，如何協調同樣知易行難。若要解決有關問題、提防「三個和尚沒水喝」，實有需要考慮從頂層設計入手，成立權力機構居中統籌。有關機構的政治屬性、定位、構成及權限等敏感問題，當然要小心處理，然而要推進大灣區市場一體化，單靠現行做法，實在未必能夠有效處理。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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