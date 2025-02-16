社評：特朗普式和平弱肉強食 烏克蘭淪地緣變局棄子

美俄元首通話談停火

烏領土礦產成交易品

特朗普曾吹噓可以在24小時內解決烏克蘭危機。最近一周他處理烏克蘭問題的節奏，把烏克蘭及美國一眾歐洲盟友殺個措手不及。他不按慣常做法先與盟友協調立場，而是在上周三（2月12日）自行與俄羅斯總統普京通電話，再反過來「通知」烏克蘭總統澤連斯基。對於特朗普提出的和談框架，西方輿論直白反應是烏克蘭被「出賣」、歐洲被「羞辱」。特朗普不僅表示烏克蘭「不大可能」取回被侵佔的土地，還否定烏克蘭加入北約的可能，只關注美國能否獲得烏克蘭稀土及其他天然資源。

烏克蘭擁有豐富礦產，包括屬科技與國防工業關鍵材料的稀土與鈾、鈦、鋰、石墨。關鍵原材料是中國反制美國遏華戰略的重要手段，特朗普覬覦烏克蘭礦產，無疑與中美博弈相關，正如他盯上格陵蘭島，稀土等資源也是誘因之一。諷刺的是，澤連斯基是以稀土為戰爭交易品的始作俑者，他在去年10月提出「勝利計劃」，便把烏克蘭自然資源列為獲取盟友持續支持的籌碼。烏克蘭一半稀土位於被俄羅斯佔領的地區，澤連斯基也許想開期票利誘盟友助其奪回領土，結果卻可能賠了夫人又折兵。

如果烏克蘭以特朗普的方式換取和平，澤連斯基將由保家衛國的民族英雄，變為割地求和的賣國罪人，這是難以吞下的恥辱。上周五出席慕尼黑安全會議時，他明言不想成為「向普京割讓土地的領導人」，又強調烏克蘭不會放棄爭取加入北約。然而，他面臨的挑戰不僅是能否阻止領土與資源任人魚肉，還要擔心自己會否也成為特朗普的交易品。澤連斯基的總統任期原於去年5月屆滿，普京聲言他已無權代表烏克蘭簽署協議，特朗普也表示烏克蘭需要舉行大選，並揶揄澤連斯基民望「不特別高」。

俄烏恩怨綿延千年，歷史背景錯綜複雜，但烏克蘭陷入當前困局，很大程度上是美蘇冷戰餘孽。烏克蘭獨立後把保持中立地位與不結盟寫入憲法，卻無法擺脫成為美俄地緣角力磨心的命運。烏國親西方勢力曾兩度發起「顏色革命」，普京在2014年藉由吞併克里米亞半島強硬回應。在國際政治裏，小國的命運往往不掌握在自己手中，這是不爭的事實，雖然很殘酷。澤連斯基在2019年挾民粹主張上台，高舉抗俄護烏旗幟。他曾把俄烏戰爭比作大衛對歌利亞，現實是烏克蘭不具備獨立抗俄實力。在3年戰爭中，他不斷向盟友乞求軍事支援，但事倍功半，而烏克蘭淪為美國消耗俄羅斯國力的戰場。如今，兩個敵對的強權反而聯手為澤連斯基設立城下之盟。

特朗普要從歐洲抽身

中美博弈迎來新賽局

拜登政府的國務卿布林肯1年前在慕尼黑安全會議上，形象地描述了美國的世界觀：「在國際體系中，如果你不在餐桌上，就會出現在菜單上。」特朗普不搞偽善的意識形態包裝，直接把烏克蘭視為本小利大的生意。就在美俄元首通話同一天，美國財長貝森特成為首位到訪烏克蘭的特朗普內閣官員，帶着「帳單」與澤連斯基交涉。根據美國國務院統計，過去3年美國向烏克蘭提供了659億美元軍援，特朗普卻聲稱美國援助達3500億美元。這筆多了近4倍的帳如何算出無從稽考，但特朗普變本加厲要求烏克蘭用價值5000億美元的稀土，來換取美國繼續提供「保障」。特朗普的真實態度顯而易見，如果烏克蘭沒有大量天然資源可供利用，只會被棄若敝屣。

被擺入餐盤的還有歐洲。特朗普政府把今年的慕尼黑安全會議當成了對歐洲的「批鬥」大會，與會的副總統萬斯與烏克蘭特使凱洛格接連發難，後者昨日表明，烏克蘭和談會諮詢歐洲，但不會讓歐洲坐上談判桌，以免阻礙和談進程。美國防長海格塞斯上周二也在歐盟總部布魯塞爾表明，美國要從歐洲抽身。除了宣稱烏克蘭恢復2014年前邊界與加入北約不現實，他還強調美軍不會部署到烏克蘭，歐洲也不能以北約名義，派兵維護烏克蘭安全。歐洲長年依賴美國提供安全保護傘，未來卻日益不確定，而特朗普圖謀烏克蘭資源的同時，又明言無意拿美國納稅人的錢去重建烏克蘭，反而把它強加給歐盟。結束俄烏戰爭對特朗普而言可能是巨大「商機」，歐洲卻被迫重新思考歐美關係何去何從。戰爭引發的能源危機、難民潮與地緣政治風險，使歐洲經濟與社會穩定飽受衝擊，這些問題如何解決理應成為談判重要內容，但在特朗普的算盤裏，歐洲卻是無關緊要的角色。

和談從來非一蹴而就，歐盟外交專員卡拉斯警告，不能夠以「骯髒交易」來結束戰爭。然而，面對特朗普的強權邏輯，歐洲與烏克蘭缺乏還價能力，無形中認證了布林肯的「餐桌論」。中國對此也必須繼續保持高度警惕。特朗普眼中的競爭對象只有中國，海格塞斯也明言美國需要騰出手對付中國。中美大國博弈正走上新的賽局。

歡迎回應 editorial@mingpao.com