社評：馬斯克文革式鬥官僚 USAID瘡疤再成焦點

假效率改革之名

行政治清洗之實

DOGE是特朗普授意成立的組織，由馬斯克領導，但它並非由國會批准設立的正式政府部門，本身不具備強制公權力，理論上只能提供建議及指導，然而由於有特朗普這個大靠山，DOGE的「建議」，全都可以化為總統行政指令雷厲風行，在華人世界，就有網民將DOGE比作中國明朝的東廠。當然，這一比喻是否合適，言人人殊，但DOGE實際權勢之大，卻是毋庸置疑。

根據特朗普說法，成立DOGE的目的，是整頓聯邦政府結構、減省開支浪費、撤銷多餘監管。馬斯克則聲言，要把現有聯邦政府機構數目裁減2/3，並將逾6.5萬億美元的聯邦開支預算，最少削減2萬億美元。美國聯邦赤字達1.8萬億美元，債務總額更超過35萬億美元，精簡架構、裁減冗員、減少浪費，政府責無旁貸，可是特朗普和馬斯克的所作所為，予人感覺卻是動機不純，當中既有個人政治報復（例如向司法部及聯調局開刀），還有意識形態立場清算。特朗普反對自由派意識形態，一上台就下令結束「多元公平共融」（DEI）政策，負責相關措施的聯邦僱員紛紛被迫休假，最終恐成裁員對象，不過是其中一例。

「特朗普1.0」施政不順，特朗普認定華府內有「深層政府 」（Deep state）跟他作對，偏向自由派的精英官僚正是其中一股重要反對勢力。「特朗普2.0」首務之一就是瓦解這股反對勢力，要官僚精英貼貼服服執行其右翼政策，DOGE則扮演急先鋒角色，馬斯克找來多名有軟件工程學歷、但對政府部門運作認識近乎零的19至25歲小伙子，擔任審核小組成員，擁有查閱多個部門核心資料的權限，尤其令人側目。喬治梅森大學公共政策教授Jeremy D. Mayer便撰文，形容「馬主席」跟其年輕追隨者，將毛（澤東）主義文化大革命帶到華盛頓，肆意衝擊官僚體系，而美國國際開發署正是首當其衝的一個部門。

開發署1961年成立，負責協調對外「援助」，員工人數約萬，號稱全球最大單一援外機構，一年援外金額約400億美元，但佔聯邦預算其實不到1%。開發署過去不乏爭議，很多援外項目合約實際都是落入美國承辦商口袋，也惹來不少詬病，但現在馬斯克及右翼對開發署的攻擊，都是質疑該署由激進自由派控制、胡亂撒錢支持各地提倡自由派價值的團體，諸如同性平權、女性主義組織等。另一邊廂，開發署以往一些敏感可疑的援外項目，例如資助外國傳媒記者及反對派活動等，也被重新翻出來。誰收過開發署的錢，線上線下議論紛紜。捲入爭議的路透社、紐約時報、Politico、BBC等紛紛否認其新聞部有收開發署資助，來自華府的收入，要麼是訂閱費，要麼是公司旗下非新聞部門的慈善項目。

開發署援助項目爭議多

伸張霸權不因內鬥而變

特朗普信口開河，美國右翼對開發署的一些指控，諸如花5000萬美元向加沙提供避孕套，也證實是假消息，馬斯克日前被問及此事，亦承認可能有些說話不正確。馬斯克援引右翼說法，指控開發署與新冠病毒出現有關，翻查背景資料，有關指控其實是說開發署曾資助美國衛生組織，有關組織又曾跟武漢實驗室合作研究冠狀病毒。簡言之，這其實是翻炒「武漢實驗室製造新冠病毒」的陰謀論。另外，特朗普指控Politico收取開發署800萬美元之前一天，白宮新聞秘書剛宣布政府取消花800多萬美元訂閱Politico，兩者是否無關，還是特朗普信口開河曲解，似乎也不清不楚。

不過話說回來，美國右翼指控多有不實，不代表開發署沒有問題。開發署縮寫雖是USAID，但有國務院前官員直言，開發署並不是一個真正的援助機構。它的任務是支援那些有助美國伸張利益的外國組織。舉例說，去年從開發署收錢最多的就是烏克蘭，當地媒體和記者尤其依賴開發署援助，這明顯跟美方的國際文宣戰略有關。開發署枱面可見的援外項目冠冕堂皇，但枱下也有見不得人的項目。十多年前，維基解密和媒體就揭露，開發署曾在2009年秘密推出名為「蜂鳥」的社交平台，當時外界稱為「古巴Twitter」，一度有數萬名用戶訂閱，美方利用該平台發布政治信息，被指意圖煽動古巴動亂。

冷戰時代，開發署曾為許多反共的專制國家提供援助，九一一後則變成援助願意配合反恐的國家，哪怕當地人權惡劣。馬斯克指控「開發署付錢給傳媒搞文宣」 ，引來反帝反霸左翼人士共鳴，然而必須指出是，當下美國右翼狙擊開發署，並不代表他們放棄打算利用援助手段，伸張美國霸權利益；恰恰相反，特朗普政府的目的，是要開發署「去自由派化」，乖乖執行其「美國優先」右翼主張，簡言之，就是按右翼立場提供援助，繼續伸張美國霸權。《紐約客》文章形容現時對開發署的狙擊，不是政策之爭，而是在聯邦政府內製造恐懼。對特朗普及美國右翼而言，清洗開發署不過是一個起點，清洗得愈狠，愈能殺雞儆猴，令各部門的技術官僚知驚屈服。

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