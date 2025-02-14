社評：修例處理AI版權問題 摸着石頭過河要謹慎

管得太死礙AI發展

管得太寬損害版權方

生成式AI大行其道，美國有OpenAI，中國則有DeepSeek，不僅回答問題頭頭是道，更懂得寫詩繪畫作小說，見證AI應用潛力無可限量。當然，AI本身只是一個推算推理模型，系統生成內容的能力，乃是透過取用大量文本及數據訓練出來，優質材料愈多，訓練效果愈好，模型愈完善，生成出來的作品或答案，質素也愈佳。網上資訊海量，為訓練AI模型提供了大量材料，惟當中很多都是有版權的材料，由此生成的內容有否構成侵權、應否得到版權保護、如何提防不當使用，均是全新課題。

DeepSeek問世震驚世界，美國OpenAI指控DeepSeek「剽竊抄襲」，卻惹來美國業界嘲諷賊喊捉賊，皆因OpenAI也面臨多宗侵犯知識產權訴訟。《紐約時報》前年便入稟控告OpenAI和微軟擅取其新聞內容訓練AI，要求10億美元計賠償，去年再有8家美國報章提控，指控該兩間公司利用大量版權新聞文章，訓練旗下ChatGPT和AI助理Copilot。另外，拍賣行佳士得計劃本月稍後舉行首場AI創作藝術品拍賣，也引來甚大爭議，數千人網上聯署要求取消拍賣會，認為有關作品背後的技術屬「集體盜竊」，未經授權下挪用有版權的藝術品訓練系統，然後生成作品拍賣，根本就是剝削人類藝術家利益。

近年歐美中日等地都在摸索如何處理有關AI內容的版權問題，香港亦不例外。去年7月，特區政府就是否需要因應AI發展修訂《版權條例》，展開公眾諮詢，當局合共收到62份來自創科界、商會、專業團體及版權組織等的書面意見。當局日前向立法會提交文件，簡介諮詢結果。關於AI作品版權保護問題，本港現行法例中有「電腦產生」一詞，可靈活處理大部分AI作品的版權保障，政府和多數回應者都認為毋須修例處理。相比之下，有關AI生成內容的侵權問題，始終是爭議焦點所在，創科界和版權組織各執一辭、各有所據，如何處理確是一大難題。

生成式AI需運用大量材料訓練以建立模型，管得太死太緊，會影響AI發展與應用，可是任由AI取用版權材料「轉化」生成內容，對版權持有者亦有欠公道，當局必須設法尋求平衡。目前歐盟、日本、新加坡和英國等地的做法，是就「文本及數據開採」（簡稱TDM），提供特定法律責任豁免，容許AI開發商可以在未經版權擁有人特許下，基於電腦數據分析及處理目的而複製版權作品。美國方面則不設豁免，由法院依靠「公平使用原則」，判斷個別未經授權使用版權內容行為可否接受。

特區政府諮詢結果顯示，本港創科業界及商界普遍支持引入豁免，但版權擁有人則反對，就算要豁免，也應限於非商業用途。政府則認為有必要引入豁免，並有實際需要涵蓋非商業及商業用途，當局會參考外國經驗，引入限制條件作平衡，包括為版權方提供「選擇退出」（opt-out）選項，讓版權人「保留」不許材料用作訓練AI的權利。

借鑑外國做法

考慮現實操作

AI商用潛力巨大，豁免機制若不涵蓋商業用途，無可否認將大大局限AI發展及應用，英國政府最近亦就AI版權問題，展開修例諮詢，大方向也是希望看齊歐盟做法，建議擴大「文本數據開採豁免」範圍，涵蓋商業用途，然而相應地，AI開發商必須提高數據取用透明度，讓版權人利益得到更多保障。一些明顯有模仿抄襲成分的AI作品，當然相對容易發現，惟正如一些專家所言，囿於生成式AI的非外顯機制，版權人實際很難發現AI模型內部的作品利用行為。現時歐盟的做法，是要求AI開發商就模型訓練內容，公開「足夠詳細的摘要」，包括註明主要材料來源等，值得特區當局借鑑。

版權方保留退出權利，理論上也是一個保障機制，然而具體可以怎樣執行，即使歐盟方面似乎亦未有很明確和清晰的做法。在英國， 輿論對政府修例方案不乏質疑，其中一點就是創作者難以將「退出」決定逐一通知所有AI服務供應商，以及追蹤監控個人作品在網上如何被利用。事實上，保留退出權利本身，其實就意味除非版權人提出異議，否則AI開發商可使用版權材料。正如消委會所言，AI模型訓練「不可逆轉」，不可能事後抽走有版權爭議的內容，當局應研究如何讓開發商先獲版權人同意，才可使用材料。修例處理AI版權問題，是非常複雜的課題，當局必須小心處理，密切留意外國做法及實際執行情况，既不能落後於人，也不能勇字當頭蠻幹亂試。

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