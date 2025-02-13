社評：網約車合法化為市民 的士威脅罷駛要不得

要脅斷供衝擊銀行穩定

為私利倡攬炒必須譴責

的士業界日前開會，多個的士團體及車行負責人均有出席，要求政府即時停止白牌車平台運作，以及「大量檢控」白牌車主及司機，若下周三前未獲「滿意回應」，業界將於3月5日起「暫停載客服務」至少5天。業界代表稱，倘若最終罷駛，預料將有數千架的士參與，行動將持續至政府落實取締網約車平台的時間表。有與會者更揚言，如果政府「坐視不理」，將有大量的士交回政府處理及暫停銀行按揭供款，業界亦不排除入稟向政府索償，云云。

在香港，的士牌照長期被視為投資工具。部分車主關心的士牌價多於營運，長期無心經營；市民對的士服務也有很多不滿，有關「黑的」拒載和濫收車資投訴，近年持續上升，很多人都寧可選乘網約私家車。的士業界不滿網約白牌車搶生意，去年亦曾揚言罷駛，最終在一日內撤回決定。今次業界再度醞釀罷駛，事態如何發展，有待觀察，然而可以相信，大多數市民對業界威脅罷駛相當反感，至於暫停按揭供款，更令人覺得帶有衝擊銀行穩定的意圖，奏效與否是其次，單是提出這種攬炒主張、以損害香港整體利益作為施壓籌碼，已是極之要不得，必須予以譴責。

根據業界說法，是次業界再度醞釀罷駛，導火線是阿里巴巴旗下高德地圖，加入提供網約白牌車服務行列，業界不滿政府在網約車平台規管方案未出爐前，沒有阻止網約白牌車服務持續發展。現時本港網約車平台，除了Uber，還有內地的高德地圖、滴滴出行，以及來自新加坡的TADA等。高德去年進軍香港，最初只營運網約的士服務，及至近月開放網約私家車選項；另一邊廂，在港提供網約私家車服務逾10年的Uber，最近決定停運旗下「HKTaxi」網約的士平台，並邀請用戶轉投Uber App，變相將兩個平台合併，反映網約車平台競爭白熱化。的士業界指控高德違反只營運網約的士服務的「承諾」，外界未清楚雙方是否有任何書面或明確口頭承諾，難言誰是誰非，但市民對網約私家車服務有殷切需求，乃是客觀現實，市場力量難以阻擋，唯有適者才可生存。

香港的士牌照數目，長期以1.8萬個為上限，對牌價當然有支持作用，但根本無法滿足市民和旅客的需要，市場供求失衡，正是導致的士服務差的一個重要原因。不少市民都試過，遇上繁忙時間或特殊天氣狀况，就算用網約的士平台也很難找車，短途更免問，皆因司機一樣會揀客。網約白牌車收費一般比的士貴，依然得到市民青睞，除了服務較佳，也因為市場供應委實不足。就算日後的士車隊正式投入運作，承諾為市民提供更佳服務，也無法改變市場供求失衡問題。當局若要滿足社會需要，釜底抽薪之道，就是放寬限制，讓更多私家車持牌合法提供網約車服務。

規管網約車平台

以市民需要優先

高德進軍香港初期，與的士業界合作，以銀彈攻勢，不斷向司機及乘客提供獎勵和優惠，成功吸引不少的士司機加入平台，然而這類「派錢」做法本來就不可持久，如果運作模式不跟主要競爭對手看齊，長遠很難生存下去。現時高德的做法，是透過與的士車行及一些「服務供應商」合作，提供網約的士及私家車服務，審批車輛是否白牌車、管理及招攬司機均由服務商負責，高德只扮演「資訊撮合」角色，與企業（服務供應商）而並非直接與車輛合作，對於供應商引入私家車亦無嚴格限定。

有議員關注高德這種運作模式，存在規避法律責任的問題，政府今年稍後立法規管網約車平台，確應清晰定義服務流程中各持份者的責任，不過事態發展亦清楚說明，繼續沿用現有思維模式，無法解決問題，當局必須與時並進，規管網約車平台的目的，不是維護既得利益、幫手托住的士牌價，而是滿足市民和旅客的需要。現行法例下，私家車若要成為合法網約車，必須持有「私家服務出租汽車許可證」，然而目前相關牌照上限僅得1500個，兼且以服務酒店等為主。當局若不打算為網約私家車服務另發牌照，就應該大幅增加出租汽車許可證數目，讓更多網約私家車可以合法經營。運物局長早前表示，規管網約車平台方案，一定會從市民角度出發，期待當局頂住既得利益壓力，以市民需要和利益為優先。

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