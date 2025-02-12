社評：增建國際學校 配合人才策略

政府搶人才措施見效

國際學校學額需求增

國際學校屬私立學校，以自負盈虧的巿場模式運作。現時本港有54間國際學校，包括1所特殊學校，共可提供逾4.6萬個學額。根據當局數字，目前合計約有4.2萬名學生在國際學校就讀，佔全港中小學生6.4%。雖然很多國際學校都有本地生入讀，但教育局有明文規定，國際學校必須取錄不少於70%非本地生。事實上，政府支持國際學校體系發展，主要也是為了滿足在港居住的非本地家庭的需求，有關政策對於本港吸引和挽留人才，以及鞏固香港作為國際大都會與全球緊密連繫的角色，尤其重要。

當然，國際學校不過是本港教育體系中的一個環節，政府絕大部分教育資源都是投放在官校及津校之上。以校舍分配為例，自1999年以來，政府共分配了156幅用地或校舍作公營中小學用途，而同期只有16幅用地或校舍作國際學校發展。當局對上一次分配用地予國際學校是在2014年。今次教育局將兩所分別位於北角及九龍塘的空置校舍，批予兩個辦學團隊發展國際學校，乃是近11年首次。根據局方之前的說法，兩間校舍面積分別約有3700及2900平方米，料可合共提供逾800個學額。

過去數年，本港受新冠疫情及移民潮等因素影響，各類中小學及國際學校學額需求，均出現了較大的波動。根據去年初教育局發表的顧問研究報告，2019年起計4個學年內，本地國際學校共流失3731名非本地生，當中以2020/21學年的非本地生人數跌幅最顯著，疫情封控措施下，不少非本地生跟隨家人離港，返回原居地生活，直接影響了國際學校生源。然而隨着疫情過去，香港對外重開大門，加上政府積極推出搶人才措施，攜同家眷來港人士數目亦顯著回升。顧問研究報告當時估計，政府各項人才計劃，可於2023至25年間，每年為本港輸入約3.5萬名人才，有望紓緩國際學校非本地生流失情况。觀乎政府最新數字，搶人才措施成效，似乎比當時的估計還要好。

政府2022年底推出「高才通」計劃，至今兩年有餘，截至去年底，當局已批出逾9萬宗申請，當中7.5萬人已帶同家人抵港；若計及同期其他輸才計劃，來港人才總數更達17萬人，遠超每年3.5萬人的目標。教育局去年9月公布的「國際學校統計數據概覽」顯示，國際學校學生人數42,074名，創下近11年新高，較2013年同期增18%，亦較2022年同期增3.7%，考慮到本地學齡人口持續下降，增幅相信主要來自外來人才子女。雖然有調查顯示，並非所有外來人才都會安排子女入讀國際學校，有意願選擇政府資助中小學的外來人才家長接近四成，但不少有海外留學經驗的專才，都傾向為子女報讀國際學校；另外，一些來港發展的企業外派員工，由於子女不符合入讀本地學校資格，國際學校遂成為主要選擇。凡此種種，都帶動了國際學校學額的需求。

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）去年底公布《2024年世界人才排名報告》，香港排名第9，上升了7位，也是繼2016年後重返十大。香港作為國家對外重要門戶，要成為國際教育樞紐及國際高端人才聚集高地，必須不斷努力鞏固國際化優勢，同時推出更多措施，吸引和留住外來人才。除了擴大「高才通」計劃合資格大學名單，當局亦須為來港人才家庭，提供更多支援。教育局顧問研究報告指出，滿足人才子女教育需要，對於留住外來人才，可以發揮重要作用。過去兩年，來港人才子女的教育需求增長顯著，當局增建兩所國際學校，亦屬合理，至於未來是否需要進一步增加學額，則要視乎外來人才去留情况。

政策逐步轉向「留人才」

留意學額需求變化

「高才通」計劃發出的首批兩年期簽證，近月起陸續到期，預料未來數月將是續簽高峰期。勞福局長早前形容，當局未來政策會逐漸由「搶人才」改為「留人才」。過去一直有人關注，部分外來人才是否真的打算長遠留港發展，又或僅僅視香港為「跳板」；另外，部分人才抵港後遲遲未能找到工作，又或只能從事低層職位，出現「高才低用」的情况，也引來不少議論。「高才通」簽證續簽申請情况，某程度可反映人才留港發展意欲，需要深入跟進和分析。根據教育局顧問研究報告之前所做的推算，2028/29學年，本港中小學國際學校剩餘學額估計約為4400多個，跟2023/24學年水平相若，問題是左右學額需求的變數甚多，未來國際學校學生人數會否再升，要視乎各項優才計劃能否持續帶來「搶人才」效應。當局必須持續留意並定期檢討國際學校學額供求情况，適時調整。

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