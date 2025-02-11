社評：AI發展離不開數學 破格栽培天才學生

AI基礎是數學

DeepSeek成功非僥倖

DeepSeek橫空出世，震驚國際社會。一方面，DeepSeek證明了毋須最頂尖的AI晶片，一樣能夠發展出性能卓越、成本又低的AI大模型；另一方面，DeepSeek的成功，也證明內地年輕人才輩出，創始人梁文鋒是80後，研發團隊百多名成員，不少更是90後甚至00後，被稱為AI「天才少女」的關鍵開發者羅福莉，今年才30歲。DeepSeek撼動了美國在AI領域的領先地位，更令各方意識到，內地科技創新能力被低估，中美AI實力距離並非之前想像般大。過去數天港股走勢理想，科指更跑贏大市，由低位反彈逾兩成，正是得力於DeepSeek效應，投資者正重估香港與內地上市相關概念股的價值。

過去一段時間，人們談到AI，即時聯想到的往往是硬件（晶片），有人甚至將晶片形容為21世紀的「新石油」，卻忽略了AI的基礎其實是數學。事實上，AI是一個將數學、算法理論和工程實踐緊密結合的領域，微積分、線性代數、概率與統計學等，皆為AI的設計和實現提供了堅實基礎。DeepSeek創始人梁文鋒便是一名數學天才，自幼就展現出卓越的數學才能，初中時開始自學微積分。港產國際著名數學家丘成桐指出，基礎科學是科技發展的根本，期望政府教育政策更靈活，社會風氣可以少一點功利、多一點鼓勵年輕人投身研究，走在科學前沿。由他發起的中大致真交叉數學科學院（下稱致真學院），近日正式宣布成立，目標正是希望以創新理念，物色及訓練出色數學專才。

數學是基礎科學的基礎，無論物理、化學、醫學、經濟學等都需要數學。本港學生在數學科的表現，經常在世界名列前茅，然而正如丘成桐所言，這類國際排行榜，一般只是看分數，而不是看創造力。換言之，排名只能反映香港在「學習教育」上有優勢。他還以其「丘成桐中學科學獎」為例，表示從參賽者的水平可以看到，有創意的本港學生數目，近年正逐漸減少，論整體創意水平，已落在新加坡、印度以至越南之後。若說數學人才主宰一個地方的科學發展，這可不是健康現象。

香港教育制度強調考試導向，高中課程就是以高考為目標，而不是培養學生的創造能力，很多學生和家長，亦以非常功利的角度看待學業，若能入讀大學，成績出眾的往往都跑去讀醫或金融，只有小部分會投身基礎科學研究。丘成桐推動成立致真學院，目的之一就是推動改變，為栽培世界一流數學家另闢蹊徑。

丘成桐是首位獲得「數學界諾貝爾獎」——菲爾茲獎的華人，也是目前全球唯一一位包攬6項世界頂級科學大獎的科學家，數十年來常穿梭於美國、內地和香港，令他對三地的基礎科學水平有相當了解。他指出，現在中國的科學水平已經相當不錯，發表論文數量甚至超過美國，但最有創作性的部分始終不在中國，而是在美國。丘成桐近年受聘於北京清華大學，2020年，丘成桐向國家主席習近平主動請纓，以「為國家培育一批基礎科學人才、令中國成為領導全球科技大國之一」作為回國工作唯一願望，擔起國家數學領軍人才培養重任，並於2022年促成清華大學創立求真書院，由他親自出任院長。

求真書院以培養數學領軍人才為唯一使命，可說是清華大學本科人才培養體系中新設的一個「特區」。現在中大成立的致真學院，某程度就是希望借鑑清華求真書院的經驗，以破格方式栽培頂尖人才。就像求真書院一樣，致真學院會招收中三至高中生，若能通過學院和清華大學求真書院的聯合考試，證明確是數學領域「尖子中的尖子」，就可入讀學院8年制課程，完全不需要文憑試或其他地區的高考成績。整個制度的設計，目的就是將年輕數學天才從公開試中解放出來，心無旁騖鑽研數學。

中大致真學院另闢蹊徑

基礎科學需要更多支持

簡單而言，求真書院和致真書院就是栽培國家及本港數學天才成為世界頂尖數學家的地方，連同本地及非本地學生，每年收生40人，校方預留至少10個名額供本地天才學生入讀，相信頗為足夠。丘成桐表示，清華大學求真書院成立3年半以來，已有20多名初三入讀的學生正在攻讀博士，預計他們20歲就完成博士，學生質素甚至比哈佛大學生更佳。有世界一流的學生，自然就有世界一流的學者，如果計劃成功，香港有能力成為世界頂級數學科學中心。丘成桐表示，項目為中大與上海市合作，如有需要內地亦會資助，不需擔心經費問題。然而這既然是扎根香港的項目，特區政府和社會各界若只是一心「坐享其成」，其實亦說不過去。

香港發展創科，弱項是技術應用及產業化，必須多加努力，但不斷鞏固基礎科研優勢同樣重要，政府和社會各界必須摒棄短視思維，出錢出力推動本港基礎科研，而不是大談削減大學資助、妨礙大學擴建提升硬件設施。

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