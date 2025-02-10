社評：旅遊消費市場有靈蛇獻瑞 今年國際環境勢龍蛇混雜

內地旅遊市場有所增長

餐飲消費增幅仍然疲弱

經濟持續疲軟，政府擔憂蛇年第一個黃金周的市道下滑，但從最新公布的數字看，情况沒有預期般差。全國國內出遊5.01億人次，同比增長5.9%；國內出遊總消費額達到6770億元（人民幣，下同），同比增長7%。總體數字有所上升，但具體內容則呈現一些變化，旅遊景區雖然還看到人山人海，但入場人數只是與去年持平，同時，消費模式也與過去不同，各地政府採取送景區入場券、派餐飲消費券的招數，看來明年要有新招。

出境和入境旅遊也有所改善，春節假期出入境共有1436.6萬人次，較去年春節同期增長6.3%。其中，內地居民出境遊出入境767萬人次，較去年增長5%；港澳台居民573.7萬人次，較去年增長5.6%；外國人進出境達到95.8萬人次，較去年大幅增長22.9%，原因是放寬簽證條件和改進外國人使用線上支付系統的措施奏效。然而，外國旅客要回到2019年前的水平尚有很大距離，按照國際環境不利因素難以在短期內改善的情况，旅遊市場將仍然依賴國內和港澳旅客。

增長率較快的在農村，農村居民出遊人次為1.23億，人均出遊0.27次，同比增長7.9%，農村居民出遊人數佔國內遊客總人數比例有所上升，達到24.6%。這個變化跟農村居民整體可支配收入增加有關，中央政府扶持農村發展是大方向，廣東省推出的「百千萬工程」，即在122個縣、1609個鄉鎮和2萬多個村，資助各種提高發展水平的工程，包括活化農村及基建項目等，2024年投入1534億元，而廣東省農村居民人均可支配收入增幅達到6.3%，比城鎮居民增速快2.4個百分點，成為旅遊和消費市場的生力軍。

民眾慶祝春節的傳統方式是講飲講吃，但全國餐飲消費增長率只有4.1%，反而電影票房則一枝獨秀。春節檔期的票房達到95億元，入場人次達到1.87億。平均每張門票50元，對於大城市居民來說不算高，但今年票房收入創新高，貢獻率超過一半卻是來自三四線城市，在大城市打工回鄉度歲者有所增加是固有的因素，農村居民消費能力提高，以及對文化娛樂需求大增也是原因之一。今後政府應該在農村舉辦更多民俗風土的節目，滿足農村居民需求，也可吸引城市遊客到農村消費。

電影票房創新高靠《哪吒2》

人工智能DeepSeek鬧東海

動畫片一直由荷李活壟斷全球市場，《哪吒之魔童鬧海》是全國內團隊製作，一騎絕塵獲得逾80億元的票房，算是打了一場翻身仗，在人工智能領域「哪吒鬧海」則是DeepSeek，同樣是由全國產團隊開發的應用程式，在春節期間被廣泛用於檢索編寫對聯及祝福語，只要輸入特定的要求，即可在一兩秒內獲得「神奇」的回覆，用家無不讚歎這個新科技的神機妙算。

其實，人工智能生成系統早在一年前已經有由美國企業研發的應用程式，但DeepSeek可以在中文系統內使用，而且所根據的中文大數據內容，更加符合中華文化社會的實際，所以DeepSeek在內地短時間內受到熱捧，由此產生的效應更是無法比擬。

人工智能系統對人類社會將帶來顛覆性的變革，將會在工作方式、教育模式、生產程序，以至生活方式等方面逐步呈現。是否熟悉運用人工智能系統，將成為今後領先還是落後於時代發展的關鍵因素，用過人工智能系統的人們，對此當有體會。今年很多人提前在初三、初四就趕回大城市，為適應就業市場、銷售或者生產市場可能出現的巨變，及早綢繆，很可能也是受到人工智能產品的威力所感召。

美國對於中國的人工智能產業異軍突起，無論業界與政府都提高警覺，正在千方百計阻截中國在這方面的發展速度，有多大程度可以得逞，尚待觀察。但加徵關稅以及其他方面的打壓手段，則肯定會帶來一定程度的威脅。

蛇年伊始，帶有蛇素材的賀年祝福語，有金蛇狂舞、靈蛇獻瑞等，都是良好的願望。春節過後，回歸現實，必須認識到，蛇的動作充滿不確定的可能，蛇年對於中國來說，也是難以預測。春節期間呈現的旅遊、消費增長，是否能夠成為今年內需市場增長的根據，也有待驗證。但對於國際環境和國內市場的估計，大有龍蛇混雜的可能，不得不察。

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