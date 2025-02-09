社評：朝野爆發互罷浪潮 畸形民主蠶食台灣

民進黨當家鬧事

搶奪政治主導權

台灣立法院113個議席，國民黨（通稱藍營）佔52席，另有兩名無黨派立委加入其黨團，民進黨（綠營）與民眾黨（白營）分別有51席與8席，三黨不過半下形成懸峙議會。過去一年，國民黨與民眾黨聯手推動多項修改行政、立法與司法權力的法案，民進黨無法改變投票必敗的現實，改以在議事廳內肢體抗爭等方式阻撓表決，又曾鼓動其支持者包圍議會。比起這些顯然有悖民主社會主流認知的操作，動用憲法賦予的罷免權似乎更有正當性可言，但民進黨內部發出的矛盾言論，令「大罷免」蒙上濃厚的政治鬥爭色彩。柯建銘便直白地說，民進黨立委席次無法撼動藍白，必須喚起「民意」才能救台灣。民進黨若想在立法院奪回過半數的優勢，起碼要拉下6名在野黨籍立委，由於民眾黨的8個議席均屬由政黨票產生的不分區立委，無法罷免，因此國民黨41名直選立委成為首要標靶。

台灣公職人員選舉罷免法規定，就職未滿一年者不得罷免，2月1日是本屆立委就職滿一周年，上周一（2月3日）年假後復工首天，18個公民團體立即向中央選舉委員會遞交提議書，提出罷免19名國民黨立委及涉貪停職的民眾黨籍新北市長高虹安。一天內提交20個罷免提案前所未見，民進黨宣稱這顯示民意不認同兩個在野黨在議會的做法，有國民黨立委則指，民進黨大舉發動罷免，象徵其走向獨裁。國民黨主席朱立倫呼籲賴清德以德服人，同時表明必要時會「以戰止戰」。藍營上周三開始遞交針對民進黨的罷免提案，截至上周五，中選委確認共收到35個罷免提案，包括32個立委罷免案、一個市縣長罷免案及兩個市縣議員罷免案。

適逢立法院由去年下半年起審查政府總預算，藍白立委在審查過程中大幅削減政府開支，綠營把握機會，指控藍白聯手損壞民生事務及民眾福利。賴清德連日來避免直接討論罷免議題，但他警告政府可以使用的預算被大幅刪減，勢必影響到台灣面對國際局勢變化的處理能力。國民黨駁斥民進黨誇大政府服務延宕或停擺的危機，指審查後的總預算比去年多出800多億新台幣，仍為史上最高，民進黨當局哭窮是假，真正目的是為大罷免煽風點火。

台灣早在1970年代就設立了罷免制度，由於門檻極高而長期空擺，到1994年才首次出現針對立委的罷免提案，但失敗告終。接下來的二十年沒有任何針對立委的罷免提案，直至2014年「太陽花學運」時才重現，此後每屆立法院都發生過針對個別立委的罷免提案。罷免權支持者稱許這標誌着公民意識的抬頭，現實是它與島內政治對立的加劇息息相關。今次罷免的政黨鬥爭色彩更為濃烈。民進黨必然希望借助大罷免扭轉在立法院的劣勢，但若歷史數據可以參考，罷免成功的機會卻極低。根據選罷法，罷免需要連闖三關，「提議」通過後，需獲原選區選民總數的一成連署支持才可舉行投票，投票時支持多於反對且同意票數達原選區選民總數的25%以上，罷免才算成功。罷免考驗政黨動員能力，三十年來只有一名「獨派」小黨的立委在2021年被罷。因此，輿論普遍認為，民進黨若能把一至兩名國民黨立委扳倒，已可自誇。

民粹操作惡性循環

社會內耗難見終點

台灣民主化的進程備受西方輿論吹捧，選舉與代議制度是其重要基礎。藍白陣營代表了六成民意，憑藉絕對優勢左右立法程序，是否弄權霸道見仁見智，但多數決本身就是代議民主的常態。選舉當然沒法百分百保證選出最合適的代議士，代議政治因此設立任期限制，定期改選，讓選民重新選擇。本屆立法院運作僅一年，綠營便迫不急待要推翻選舉結果，突顯了輸打贏要的政治投機心態，所謂「尊重公民權利」，只是此地無銀式政治話術。而罷免淪為政治鬥爭工具，結果就是激化不同政治認同群體之間的對立，助長社會撕裂。近日有咖啡連鎖店因拒絕讓綠營團體在店內進行罷免聯署而遭遇大規模示威和杯葛；藝人徐熙媛（大S）在日本猝逝的消息震撼全台，竟然有綠營人士聲稱它轉移焦點，令大罷免的新聞被淡化。如此只談立場不問是非的民粹意識如果持續滋長，不僅有損社會和諧，長遠也只會對台灣民主的穩定性造成損害。

選舉政治本應賞優罰劣，執政者應努力讓人民安居樂業，爭取選民繼續授權執政，但如今在台灣，卻是執政黨帶頭煽動社會對立。大罷免深刻揭示了民進黨在朝小野大的政治環境中面臨的困境及其強烈的反撲意願。這場政治對決的鬥爭範圍已不局限於立法院，朝野雙方均表露放眼明年縣市長選舉的意圖，預示台灣的政治局勢將長期動盪不安，而政治惡鬥與內耗持續不斷，最終的受害者卻是台灣人民。

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