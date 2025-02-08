社評：改善兒童醫院人手 加強專科醫生培訓

兒童醫院耳鼻喉科暫停

服務受阻半年極不理想

醫管局兒科服務範圍涵蓋廣泛，轄下兒科部門為初生嬰兒至青少年提供門診、兒科住院服務、急性疾病兒童服務和兒科康復服務。另外，醫管局亦設有兒科專科，小兒外科及兒童精神科提供臨牀服務。2007年，政府提出成立「兒童專科卓越醫療中心」，盼以多方協作形式匯聚專家，集中研究和培訓，務求提升本港兒科醫療服務質素，兒童醫院正是由此而來。

香港兒童醫院2018年底起分階段投入服務，自此醫管局的兒科服務，採取所謂「軸輻模式」運作。兒童醫院作為專科轉介中心，集中處理嚴重、複雜、不常見及需要跨專科治理的兒科病症，以俗稱「兔唇」的唇顎裂為例，該院2019年起提供跨專科會診，包括口腔頜面外科、小兒外科和耳鼻喉科等。至於其他13間地區公院的兒科部門，則主要負責一般治療及社區護理服務。

兒童醫院定位，簡單而言就是專治奇難雜症，所有病人個案須經公院或私家醫生轉介，不設急症或普通科門診，當局期望兒童醫院及地區醫院相互配合，建立起一個協調和連貫的兒科服務網絡，然而翻查資料，由開院到現在，兒童醫院不止一次出現人手不足問題，例如開院前3個月仍欠約百名員工，包括21名醫生；2021年兒童深切治療部曾出現護士離職潮，17名心臟科護士中至少5人請辭。今次兒童醫院因人手問題而暫停耳鼻喉科服務，不僅要暫停接收新症，逾500名原本已預約診期的病人，也須改約其他公院。醫管局昨天提到，預料要到今年下半年才能逐步恢復服務，影響時間長達半年以上，情况當然極不理想。

根據醫管局說法，兒童醫院耳鼻喉科原有3名醫生，包括一名副顧問醫生、一名駐院醫生和一名半職顧問醫生，惟分別因為離職及個人健康等原因，導致人手不足。有本地耳鼻喉科專科醫生指出，雖然該專科所有醫生受訓時都會涉獵小兒耳鼻喉科，但專做兒童個案的醫生不多，所以即使只是區區流失兩三名醫生，已足以造成很大影響。從這一角度而言，今次事件確有一定特殊性，不排除有巧合成分，不過話說回來，如果公營體系內有更多富經驗的小兒耳鼻喉專科醫生，當局若要臨時借調人手支援，理論上也較為容易。

醫管局未有公開細談有關借調醫生支援兒童醫院的問題，報道則提到，院方有向同屬九龍中醫院聯網的伊利沙伯醫院借調醫生，惟不足以維持部門運作。本港醫生人手短缺，其他醫院短期無法借調人手，需要等到7月有新一批實習和駐院醫生，人手較為鬆動時才能調配，不排除是兒童醫院耳鼻喉科需要等到下半年才能逐步恢復服務的一個原因。今次事件中，有病童家屬表示，去年10月突被通知需轉院，但過程中卻遇上很多阻滯，院方一度拒絕收症，藥費安排亦出現混亂，反映醫院之間未做好溝通和銜接，當局有必要檢討。

過去廿多年，本港一直面對醫生短缺問題，即使當局2009年起已增加醫生培訓學額，但註冊醫生總數在過去10年只增加兩成許。現時全港約有16,500多名醫生，相當於每千人口只有2.1名醫生，醫生對人口比率遠低於日韓星等地；公私營醫療嚴重失衡下，公院專科醫生流失問題，更是備受關注。雖然近年醫管局積極「搶人才」，非本地培訓醫生總人數增至大約300人，公院醫生流失率亦由2021年8.1%高位，回落到去年5.3%左右的水平，可是公院專科醫生人手不足，仍是不爭事實。除了招聘更多合資格非本地醫生，當局亦須加快成立第3間醫學院，培訓更多本地專科醫生。

兒童醫院發展大計多

匯聚人才更顯迫切性

政府過去兩份《施政報告》皆表示要提升本港兒童醫療服務，包括以兒童醫院為核心，全面整合各聯網兒科服務，讓兒童醫院發揮其「兒童專科卓越醫療中心」功能，促進研究發展和專業培訓。醫管局正研究於兒童醫院開拓更多服務，包括與胎兒醫學團隊合作，進行胎兒及新生兒腦部及中樞神經磁力共振掃描造影；發展先進和複雜腦神經外科手術；針對罕見腦神經系統疾病患者，引入先進基因治療及建立神經肌肉疾病名冊，等等。當局既然下了決心要搞好兒童醫院，就必須致力栽培及匯聚更多一流小兒專科醫生人才。

根據政府數字，全港有近百萬未成年人口，至於兒科專科醫生人數則有746名，當中有455人在醫管局轄下兒科部門效力。當局認為，隨着未成年人口比例過去十多年持續下降，醫療系統針對兒童醫療服務的資源仍相對充足，然而放眼長遠，當局實有必要進一步提升小兒專科醫生對病人的比例，否則空有兒童醫院一流硬件，也無法為病童提供最佳服務。

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