社評：「接管加沙論」如種族清洗 國際社會不能置若罔聞

特朗普忽提出接管加沙

遷徙巴人意圖昭然若揭

特朗普周二（2月4日）在白宮跟以色列總理內塔尼亞胡會面，外界原期待有關加沙停火第二階段的討論，豈料特朗普在記者會上拋出美國接管加沙論，聲言要將之重建成為「中東版蔚藍海岸」度假勝地，並將巴人「永久」遷徙往鄰國。這番言論隱然暗示美國會派兵中東，而將巴人逐出加沙亦有違美國政府一貫立場，消息一出，不僅歐洲和中東多國為之震驚，據美國傳媒報道，就連部分白宮官員也被特朗普的言論嚇了一跳。正在外訪的國務卿魯比奧，也是看電視時才首次聽到這想法。

白宮發言人翌日為有關言論降溫，稱美國不會派兵到加沙，也不會出資重建，又稱巴人只是「暫時」而非「永久」遷徙。不過，特朗普昨晚再在社交媒體重申美國接管加沙計劃，稱以色列將會待戰鬥完結後，將加沙交給美國，至於巴人屆時「將已經被重新安置到更安全、更美麗的社區，擁有全新且現代化的住房」。無論其計劃是否可行，特朗普配合以色列行動，尋求大規模遷徙加沙巴人的意圖，已是昭然若揭。

2023年10月7日，哈馬斯突襲以色列，以軍對加沙展開大規模軍事行動，以色列極右政客大力鼓吹毁滅加沙、將巴人逼走。農業部長迪希特（Avi Dichter）同年11月聲稱，以色列正推動「加沙浩劫」（Gaza Nakba），暗示要重演1948年以色列立國令70萬巴人流離失所一幕。雖然當時以色列政府迅速否認，但這至少反映了很多以色列極右分子的企圖。上月因不滿加沙停火協議而辭職的以色列國家安全部部長本格維爾（ Itamar Ben-Gvir），去年亦曾揚言，推動加沙巴人大規模「自願」遷移及以色列重新佔據加沙，屬「當務之急」。特朗普的提議，無疑迎合了這些極端主張。

特朗普的計劃不僅違反國際法，更涉及種族清洗。1949年《日內瓦公約》明確禁止「大規模強制遷徙」，1977年附加議定書亦規定，「不得以與衝突相關之理由強迫平民遷離其領土」，只有發生非常極端的情况，例如平民安全受威脅，可作例外處理。特朗普便試圖利用此灰色地帶，不斷強調加沙很危險，為其計劃辯護。

雖然目前並無國際條約對種族清洗下明確定義，但現時大多數國際法專家均依據1994年前南斯拉夫問題專家委員會向聯合國提交的報告中的定義，即「透過使用武力或恐嚇，將特定族群的人從某一地區驅逐出去，使該地區變得種族單一化」。參照這定義，特朗普所提出的構想，可以被歸類為種族清洗。聯合國秘書長古特雷斯2月5日呼籲國際社會，推動加沙全面停火及釋放所有人質，就強調「必須避免任何形式的種族清洗」，聯合國發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）更明確回應：「任何強制人口遷徙都等同於種族清洗。」

以色列立國後，加沙與約旦河西岸是巴人主要聚居地。過去30年，加沙由哈馬斯控制，西岸則有巴人自治政府。加沙在以色列持續狂轟濫炸18個月後已成廢墟。聯合國上月報告估計，清理以色列炮擊留下的5000多萬噸瓦礫，可能需時21年，耗資12億美元。特朗普的中東特使、房地產大亨維特科夫（Steve Witkoff）則估計，加沙重建需10至15年。特朗普以「加沙已不宜居」為由，提倡將巴人遷移，號稱是給予他們「更好的生活機會」，無論遷徙是「自願」還是「被迫」，其結果都是剝奪巴人世代居住的土地，使巴勒斯坦建國夢更加遙不可及。問及此舉是否意味美國放棄「兩國方案」時，特朗普閃爍其詞，僅稱「無關一國或兩國」。值得注意的是，問及是否支持以色列吞併西岸時，特朗普也沒有明確反對，只表示仍在討論，未有立場，其態度無疑在助長以色列的擴張政策。

堅持兩國方案阻清洗

國際社會態度須更硬

以「兩國方案」處理以色列和巴勒斯坦問題，一直是國際社會共識。以色列總理內塔尼亞胡一直設法架空「兩國方案」，而特朗普在首個總統任期亦加以配合，將美國大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷，單方面承認以色列對東耶路撒冷的主權，如今更進一步，利用人道主義藉口，企圖將巴人遷徙出加沙。巴勒斯坦勢單力薄，位於西岸的巴人自治政府難以代表所有巴人與美以談判。儘管德國、法國及阿拉伯國家這兩天都表明反對特朗普計劃，但只要加沙重建遙遙無期，加沙巴人在當地無法生活，特朗普仍可以「人道主義」為幌子，包裝其遷徙計劃暗渡陳倉。中東要實現真正和平，國際社會不能僅停留在口頭反對，必須採取具體行動，堅持「兩國方案」，防止巴勒斯坦人流離失所的悲劇歷史重演。

■歡迎回應editorial@mingpao.com