社評：政府節流要公道 公僕薪津應削減

政府財赤屬結構性

直面現實對症下藥

2024/25財政年度將盡，預料政府將連續第三年錄得財赤，根據當局說法，本年度財赤將接近1000億元。財政司長陳茂波日前表示，政府要開源節流，以節流為主，開源為輔，部門開支必定要減少，點名指教育、醫療支出方面有節約空間，例如本港大學有一定財政儲備，未來要善用儲備並開拓收入，讓政府有兩三年時間鞏固財政。對於2元乘車優惠政策，雖然陳茂波強調有關計劃「絕對不會取消」，但同時亦表明現行安排長遠「財政上不可行」，新一份預算案本月26日公布，外界估計當局或會調整相關政策。

陳茂波多次強調，政府收入減少受周期因素影響，然而不少學者和前高官都指出，目前財赤明顯是結構性。世界百年不遇變局，香港內外環境近年也出現深刻變化。中美鬥爭激烈，地緣政治新格局下，香港無法再如往昔般左右逢源，這是外部結構性的變化。長期以來，香港經濟與房地產深度綑綁，政府財政高度依賴賣地收入，然而今時不同往日，香港若要提升競爭力，必須融入國家發展大局，借力大灣區，發展新產業。推動經濟升級轉型，本身就是一個結構性的問題；政府長遠需要擺脫對「土地財政」的依賴，開拓收入來源，同樣是結構性的問題。當前香港經濟和政府財赤問題，顯然不能只以息口高企等周期因素去解釋，當局必須直面財赤屬結構性這一現實，否則無法對症下藥。

過去10年，政府開支顯著增加，佔GDP比例，由之前不足兩成，升至接近兩成半。之前庫房「水浸」，無論政黨還是工商界都有很多訴求，由派糖、改善福利到取消強積金對冲機制，統統都要政府出錢。現在政府財政緊絀，削減民生社會開支，若是合理合度，亦屬無可奈何之舉，然而政府體系膨脹、公務員編制10年間顯著擴大，顯然也需要整頓。現時政府的「公務員編制零增長」和「資源效率優化計劃」，嚴格來說只是控制經常開支膨脹速度，瘦身力度不足。

特區政府作為全港最大僱主，近10年持續增加人手，公務員編制由16萬人增至19萬人，實際人手也超過17萬。政府一年薪酬開支近1500億元，相當於政府經營開支逾兩成，資助機構薪酬開支亦超過1500億元。相比之下，上年度衛生及教育開支預算分別為1279億及1157億元，前者佔公共開支比重為15.4%，後者為14%。2元乘車優惠計劃本年度預算開支達到60億元。根據學者推算，若將2元優惠門檻由60歲恢復為65歲，未來10年，政府每年可減少支出20億至40億元；若設定每月使用次數上限、每月優惠額上限等，每年則可減少5億至15億元支出，然而單是去年公務員劃一加薪3%，涉及的額外開支就已經數十億元。若說財赤下民生福利開支要縮減，政府薪津開支更應壓縮。

民生福利開支勢削減

公僕福利開支卻大增

政府人手編制經過多年膨脹，難以想像沒有冗職，精簡編制乃是理所當然。至於公務員薪津問題，當局一再強調，公務員減薪會影響私人市場，惟亦有本地經濟學者認為，高官及表現欠佳公務員減薪，對私人市場影響有限。經濟好景時，私人機構賺大錢，公務員薪酬較易被比下去，然而經濟疲弱時期，私營機構裁員減薪比比皆是，反觀公務員是鐵飯碗，薪高糧準福利多，往往更具吸引力，不見得減薪一定導致大批公務員流失；若說公務員減薪會打擊消費，削減民生福利津貼，市民口袋裏的錢少了，多了人要勒緊褲頭，一樣不利消費。

公務員開支中，薪酬是最主要部分，超過900億元，其次為退休金，公務員福利計劃及強積金供款等，則歸入「與員工有關連的開支」，資料顯示上年度有關項目開支超過137億元，較2018/19年度大增65%，當中為新制公務員提供房屋津貼的「非實報實銷現金津貼」開支超過31億元，5年間增加逾一倍；公務員旅遊津貼亦在5年間上升五成。公務員福利開支隨薪酬調整不斷增加，公務員事務局表示，部分福利安排為僱傭合約所保障，難以調整，既然如此，當局更應考慮公務員減薪。疫後內地一些地方政府財困，紛紛削減官員薪津，反觀香港公務員連續3年加人工，立法會議員去年也加了薪。政府若要削減民生開支，至少也要讓公眾看到，公務員、議員和高官願與市民共渡時艱；以保持士氣之名，繼續慷納稅人之慨，給公僕議員加薪派福利，結果只會打擊民心士氣。

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