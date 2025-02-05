社評：中美關稅戰重燃 美方對華多誤判

華爾街憂代價沉重

加墨關稅措施暫緩

「特朗普1.0」向中國貨品加徵25%關稅，大部分措施一直維持至今。「特朗普 2.0」捲土重來，新一輪關稅戰又再開打。特朗普日前簽署法令，以中國未有阻止鴉片類止痛劑芬太尼輸往美國為由，對中國貨品加徵一成關稅，另外又對加拿大和墨西哥貨品加徵25%關稅。特朗普聲稱，包括加拿大、墨西哥及中國在內的一些國家，在貿易、犯罪活動及毒品流入美國等問題上，數十年來持續「剝削美國」，「但這些日子已經結束」。然而不少美國專家都指出，關稅措施不利美國經濟，聯儲局兩名官員便警告，特朗普公布的大規模關稅措施，將帶來通脹風險。特朗普雖說過程若有一些痛苦也值得，但他最終在2月3日即措施生效前夕，決定暫緩對加墨兩國徵收關稅一個月，盼以談判達成協議，針對中國的10%關稅措施則如期生效。

美加墨三國經濟關係緊密，一旦爆發關稅戰，對美國多個行業都會構成重大衝擊。隨着墨西哥總統下令準備向美國徵收報復式關稅，加拿大政府更表示要向1550億加元的美國貨徵收25%關稅，美股也出現波動，措施生效前夕，道指一度下挫逾600點。對於將股市表現視作「個人政績」的特朗普，這當然不是好事。特朗普同日分別跟墨西哥總統及加拿大總理通電話，隨後即傳出暫緩徵收關稅的消息，股市也馬上大幅反彈。至於有關加徵中國貨一成關稅的問題，是否也有迴旋餘地，仍然有待觀察。特朗普僅表示，「可能」會在24小時內與中國談判。

特朗普回朝，先後向多國揮動大棒，小國面對強權脅迫，很難不作一些讓步，哥倫比亞轉軚答應接收美國遣返的非法移民、巴拿馬政府棄續一帶一路協議，都是希望息事寧人，然而加拿大和墨西哥都是二十國集團（G20）成員，絕非彈丸小國。今次美墨及美加在最後關頭煞停關稅戰，墨西哥和加拿大分別同意在邊境部署約萬名人員加強防衛，某程度是出於睦鄰，說不上是什麼重大讓步；特朗普關心的芬太尼及非法移民問題會否從此迎刃而解，也是一大疑問。外界一直懷疑，特朗普揮動關稅大棒真正目的，是向兩國索要更多經貿好處，現在關稅措施僅是「暫緩」一個月執行，以便雙方繼續談判，一個月後情况如何，實難預料。

芬太尼是強力止痛藥物，有正確醫療用途，本身並非毒品。芬太尼在美國被大規模濫用，根源在其自身，只是美方諉過於人。美國政界對華充滿敵意和偏見，貿易戰、金融戰、科技戰層出不窮。特朗普以芬太尼為由向華加徵一成關稅，某程度只是一個藉口、一個開端。當下中國處於經濟轉型期，內房問題與內需疲弱有待處理。在美國，有人認為現在是向華發動關稅戰的好時機，甚至一廂情願認為中方會「急於求和」。白宮周末公告向華徵收一成關稅，中國商務部表示將向世貿提起訴訟，呼籲雙方「坦誠對話」，在美國被解讀為「反應溫和」，有美國主流媒體更稱，在中國經濟疲軟之際，中方的談判提議，反映北京很想跟特朗普交易，云云。

2018年，特朗普向華發動貿易戰時，美國方面同樣有很多人認定中國難攖其鋒，只能就範，然而現實發展卻是另一回事，中國的「忍痛能力」遠比美方想像強。2020年中美達成第一階段貿易協議，中方同意採購規模2000億美元的美國貨，本質是「你肯賣我肯買」，最後沒有全面執行，乃是因為美方根本沒那麼多貨可供中國採購，但就算協議落實執行了，也不見得中方吃大虧。過去4年，特朗普對華關稅措施大致維持，但中國出口持續強勁，對外出口總值去年更創歷史新高。細察這幾年中國出口情况，輸往美國的比例持續下降，由2021年的17.3%，降至現在不足15%，反映中國正加快出口市場多元化，出口美國貨值佔中國GDP比例，亦由2018年的3.5%，降至2023年的2.9%。現在中美關稅戰重啟，輸贏勝敗之數，是否一如美方想像，實屬疑問。

中方出組合拳反制

美方想法一廂情願

世界百年大變局，大國關係穩定，對世界穩定非常重要。北京願意透過磋商，跟美方化解糾紛，乃是為了大局，不代表中方「乞和」；商務部提出訴諸世貿，旨在強調中方尊重國際規則，推出反制措施乃是出於正當防衛。今次中方採取的反制措施，基本上是「組合拳」，除了對原產美國的部分進口商品，包括煤炭、液化天然氣、農業機械、大排量汽車等加徵一成或一成半關稅，又決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦等稀有金屬實施出口管制，這些都是相當具有針對性的措施。另外，內地同日公布，將兩間美國公司列入不可靠實體清單，又就谷歌涉嫌違反國家反壟斷法立案調查，也有警告美國的意味，唯盼美方不會錯判形勢，再一次高估自己、低估別人。

■歡迎回應editorial@mingpao.com