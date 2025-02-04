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社評

社評：消費不振經濟受壓 中小企要更多支援

【明報社評】政府公布去年本地生產總值實質上升2.5%，第四季經濟增長也優於預期，可是私人消費不振問題仍然持續，中小企壓力尤大。根據金管局數字，中小企融資擔保計劃下百分百擔保特惠貸款，最新壞帳率升至13.5%，有不斷上升之勢，雖然不排除有個別公司存心賴帳不還，但中小企經營困難，也是不爭事實。中小企是本港經濟基石，為過百萬人提供就業機會。新一份《財政預算案》月底出爐，期望當局能提出更有力措施，支持中小企。

全年GDP溫和增長

消費疲弱揮之不去

港股農曆新年假期後復市，受特朗普發動關稅戰影響，未能開出紅盤，最終收市微跌，仍能企穩在2萬點以上，表現已算不錯。財政司長陳茂波昨天在港交所新春開市儀式致辭，提到龍年恒指累升4500點，升幅逾28%，扭轉連續3個農曆新年跌勢，亦是過去7個農曆新年表現最好的一年。展望蛇年，陳茂波認為，國家大力支持、香港與內地資本市場的互聯互通不斷深化擴容，市况可以審慎看好。然而無可否認的是市場信心仍然薄弱，中小企整體營商信心也不足。生產力局早前公布2025年首季中小企營商指數，按季下跌2.9，降至42.8，重返去年第三季水平 ，製造業、運輸物流業、建造業、住宿及膳食服務業、進出口貿易及批發業均錄得較大跌幅。面對貿易戰陰霾、減息速度慢於預期、本地市道不振等挑戰，中小企確有很多顧慮和擔心。

政府昨天公布去年本港經濟增長2.5%，屬去年預算案估計的下限水平，至於第四季本地生產總值，則較上年同期上升2.4%，略高於市場預期，亦優於第三季的1.9%升幅，反映第四季本港增長步伐加快，內地下半年以來一再出招提振經濟，本港亦有從中受惠。細察各項最新數據，出入口貿易和訪港旅客回升，都是帶動本港去年經濟增長的重要動力，然而私人消費疲弱，仍是最大隱憂。

去年本港貨品出口及進口總額，在外部需求改善下，分別錄得4.7%及2.3%的實質升幅，然而值得留意的是，第四季出口升幅較之前一季有所放緩。「特朗普2.0」重啟貿易戰，對本港今年出口表現影響有多大，需要密切留意。服務輸出方面，受訪港旅客上升及其他跨境經濟活動改善所帶動，去年本港服務輸出錄得4.8%的實質升幅，第四季按年上升5.6%，升幅更勝第三季的2.9%，東南亞訪客人次逼近疫前水平，以及深圳恢復一簽多行，皆起到支持作用。今個農曆新年假期，旅遊旺區連日人頭湧湧，帶動區內零售餐飲生意，然而並非區區都能受惠，北區市道尤其令人關注。

去年本地固定資本形成總額錄得溫和增長，可是私人消費未見改善，與2023年比較，實質下跌0.6%，論季度表現，第四季按年下跌0.2%，雖較第三季的1.3%跌幅有所收窄，但顯然談不上理想。根據政府最新數字，去年本港零售業總銷貨價值臨時估計為3768億元，較2023年下跌7.3%，去年12月零售業總銷貨值按年下跌9.7%，不僅連跌10個月，跌幅也較11月為大。過去一年，本地零售餐飲行業不時傳出商戶結業的消息，雖然公司註冊數據顯示，去年開業與結業情况，整體而言仍是「開多過關」，惟「執笠」的不少是較有規模或歷史的公司或商戶，新開張的很多可能只是規模較小或沒有實體店舖的公司，單看公司註冊數據，未必能夠準確反映經濟實况。

中小企融資困難

預算案盼有新猷

受消費市道疲弱及資產市場受壓影響，不少中小企資金周轉出現困難，亦有中小企遭銀行「call loan」（提早追收貸款）無力還款而破產。中小企佔本港企業總數98%，並為全港約45%就業人口提供就業機會，中小企的存亡，關乎很多打工仔飯碗。為了協助中小企融資，政府設有「中小企融資擔保計劃」，為企業提供信貸擔保 ，原先只有八成及九成擔保安排，疫情期間，政府更特事特辦推出百分百擔保特惠貸款，相關安排去年3月結束，當局合共批出逾1400億元貸款。翻查資料，去年8月百分百擔保特惠貸款的壞帳率為9.2%，10月中已升至10.3%，根據金管局昨天提供的數字，最新壞帳率已升至13.5%，雖然不排除個別企業存心「走數」，然而相信有更多中小企是真的捱不下去，無力還款。

針對中小企融資周轉困難問題，金管局去年推出9項支持中小企措施，局方表示首9個月有逾3.1萬家公司受惠，涉及貸款額度逾730億元。另外 ，《施政報告》也提出多項措施，例如容許「中小企融資擔保計劃」的所有借款企業，申請最多12個月「還息不還本」；將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期，分別延長至10年和8年；注資10億元於「BUD專項基金」，協助中小企升級轉型和拓展新市場等。當然，政府對中小企的支援，必須顧及道德風險，然而中小企經營環境持續嚴峻，當局確有必要思考，如何加強協助中小企解決融資困難等問題，且看新一份預算案有何措施回應。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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