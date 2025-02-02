社評：特朗普明搶格陵蘭 歐盟面臨團結考驗

丹麥首相緊急求援

歐盟商增防務合作

特朗普早在首個總統任期便表達過「購買」格陵蘭的意願，如今更擺出不奪此島勢不休的姿態。近日有傳媒披露，他上月就職前不久曾與弗雷澤里克森通電話，強硬稱要接管格陵蘭，並威脅若丹麥不配合，將會遭受關稅徵罰，兩人話不投機，不歡而散。儘管格陵蘭一向有獨立呼聲，但其自治政府指島上5.7萬人口無意做美國人，最新民調亦顯示85%島民不希望這個全球最大島嶼成為美國的一部分。弗雷澤里克森曾表示尊重格陵蘭自決權，但特朗普如此無視他國主權，公然強搶豪奪，顯然超出了她以至其他歐洲領袖的預期。

弗雷澤里克森上周二馬不停蹄奔赴柏林、巴黎與布魯塞爾，分別與德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍及北約秘書長呂特會面，突顯特朗普奪島威脅為其帶來的危機感。她形容此行收穫歐洲盟友的「重大支持」，強調尊重國家領土與主權是「自二戰以來建立的國際秩序的重要基石」，指出「無論美國發生什麼，歐洲都必須憑藉自己的力量變得更加強大」。德法領袖雖然避免直接批評特朗普，但朔爾茨意有所指地表明「邊界不得以武力移動」。

特朗普宣稱，奪取格陵蘭是為了保障北約及美國的戰略安全，防範中俄。他還聲言，中國控制了世界上大量稀土資源，美國亦有需要控制稀土資源豐富的格陵蘭。美國在冷戰時期已於格陵蘭設立軍事基地，用作導彈預警、太空監測與情報收集。弗雷澤里克森與特朗普通電話時，反建議與美方加強軍事和採礦合作，由此可見，圍繞格陵蘭的爭拗，最可能結果是丹麥在某種程度上「讓利」。不過，特朗普的胃口有多大難以判斷，而丹麥的承受能力又取決於歐盟可給予其多大的實質支援。

歐盟將於明天舉行領導人會晤，主題是加強防衛合作，本就繞不開特朗普的影響。特朗普對格陵蘭擺出帝國思維般的吞併意圖，為歐盟帶來更大難題。弗雷澤里克森上周的外交奔走不僅是為了維護丹麥的國家利益，也是在讓歐洲對如何應對特朗普更激烈的外交挑釁熱身。歐盟在特朗普首個任期並沒有少吃苦頭，從中汲取的經驗教訓是忽略他發出的「噪音」，專注於根據其實際行動應對。然而，這種被動回應方式使歐盟長期處於劣勢，而有過四年總統經驗的特朗普，新上任兩周以來處事更為狠辣，揭示歐盟觀望而後動的策略已行不通，需要更積極的應對意識與行動。

歐洲領導人對特朗普的霸道風格不會感到意外，但自特朗普2.0啟動以來，他的攻擊目標多少會讓他們無所適從。迄今，特朗普把更多火力集中在美國傳統盟友，對最大戰略對手中國卻留有餘地。上周五，他宣布將於周六（2月1日）開始對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅，其中加墨兩國稅率達25%，中國則為10%，他同時預告「絕對」會對歐洲加關稅。特朗普愛說「關稅是字典裏最美麗的詞𢑥」，關稅對他來說既是迅速增加美國收入的手段，也是「敲竹槓」的有力工具。作為交易籌碼，關稅的叫價似乎也取決於對方的還價能力，特朗普目前對中國下手較輕，與其說是示好，毋寧說是他在中美關係中盤算着更大的「交易」。

歐洲缺乏自主部署

隨風擺柳陷入困局

與中國相比，歐洲面對特朗普施壓時更多地採取妥協。特朗普要求北約盟國將國防開支提高至GDP的5%，便大有食髓知味的意味。特朗普認為歐洲藉北約獲美國提供安全保障是佔了美國的便宜，在其首個任期不斷施壓下，歐洲的北約成員已不斷提升國防開支，但仍有相當數目的成員國未達GDP 2%的目標。現在，新的5%要求即使對美國來說也顯得過於苛刻，對歐洲各國更是強人所難。美國退出北約仍然是極難想像的事，但歐洲恐怕要在特朗普給出的「交易」清單上左騰右挪來滿足其要求。

德國前總理默克爾曾直言，特朗普根本不相信雙贏的伙伴關係，而是只以贏家和輸家截然二分的視角看待世界。特朗普重返白宮，理應促使歐洲領導人深入反思歐洲治理結構的脆弱性，問題在於，歐盟長期將安全外判給美國，將能源供應外判俄羅斯，將出口導向的經濟增長外判給中國，然而，俄烏戰爭迫使歐洲走上擺脫對俄天然氣依賴的艱難道路，對華出口亦受中美貿易戰衝擊，結果是如今歐盟不僅在安全領域嚴重依賴美國，能源和出口對美依賴也日益加深。特朗普對歐洲予取予攜，與此不無關係。特朗普想要奪取格陵蘭，給歐洲領袖再一次敲響了警鐘：他希望開創一個美國經濟繼續強勁擴張的時代，但卻是以損害他國利益為代價，歐洲也許可以用賄賂和逢迎安撫這個狂人，但這種做法也是作繭自縛，讓自己陷入更大的困境。

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