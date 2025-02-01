社評：人口問題精準施策 謀求旺丁要新思維

鼓勵生育搶人才

成本效益惹議論

聯合國人口基金的2023年人口報告指出，香港生育率位居世界末席。根據本港統計處數字，1997年本地每千名女性生育1127個嬰兒，到2023年降至751個。相比之下，人口老化則持續加快：港人年齡中位數由2014年的43.7歲，攀至2024年48.9歲；同期65歲或以上人口比例，由15%增至22.8%，預計2046年更達36%。雪上加霜是，2019年後，香港出現了一波中青年人口外流潮，2022年施政報告提到，兩年間流失約14萬勞動人口。同時，勞動參與率也呈下降之勢，由2014年61.1%跌至去年底的56.9%。勞福局上年11月公布的《2023年人力推算報告》預測，2028年本地勞動力缺口將擴至18萬人，人力資源短缺問題不容小覷。

生育率下跌和人口老化，是經濟發達地區普遍存在的結構性社會現象，應對方法不外乎增加本地人生育誘因、推動家庭產子，以及從其他地方引入中青年人口，吸引他們移居本地。本屆政府在這兩方面也公布了一系列措施，包括向新生嬰兒發放一筆過2萬元獎勵；有新生嬰兒之家庭，有更高機會率購買政府資助房屋，又或加快編配公屋。招攬移民方面，2022年底當局實施高才通計劃，又改良各項輸入人才機制，加大力度向外「搶人才」，惟對於上述兩方面政策舉措的效果和成本效益，社會不無疑問。

政府2023年10月起推出2萬元生育獎勵金。2024年，本港合計有3.6萬多名嬰兒出生，比對上一年多了3400多名，但相較新冠疫情前的2018年有5.3萬個新生嬰兒，仍有一大段距離。截至去年底，有關計劃已發放了6.4億元。有本地學者認為，獎勵金計劃並非有效的鼓勵生育措施，政策成本高，效果卻有限。政府預計未來幾年都要面對財赤，必須慎重衡量措施成本效益、公帑是否用得其所。生育獎勵金應否延續，當局應審慎檢討。

至於「搶人才」，論數字確是相當亮眼：截至去年底，各個輸才計劃下已有逾17萬人才來港，連同其家庭成員和配偶，共有約35萬人，遠超政府原定每年吸納至少3.5萬名人才的目標，惟抵港人才當中，有多少是計劃長居本地、有多少只是為取得來港簽證，仍是一個問號。早前有報道指一些內地科技人才來港卻任職保險經紀，也令人關注就業錯配問題，值得政府檢視和研究。

跳脫城市本位層面

宏觀視角前瞻思考

回歸初期，香港社會上下普遍受「區隔兩地」思維影響，傾向以香港本位觀點，看待本地人口問題和相關政策。隨着近年香港融入國家發展大局，尤其是粵港澳大灣區加速建設和融合，港澳與灣區內地九市之間的人員、資金等經濟要素進一步流通，香港有需要超越一城一地的視點，從區域層面思考人口政策。近年香港與內地的跨境交通基建和出入境安排日趨完善，除了港珠澳大橋和高鐵，新皇崗口岸預料於2026年竣工並實行一地兩檢，將來還有毗鄰深圳的北部都會區，以及連接洪水橋與前海的港深西部鐵路。兩地「1小時生活圈」愈趨成熟，不難想像將有更多香港居民每日過境到內地上班，也會有更多內地戶籍人士來港工作。

此外，本港生活環境擠迫，加上物價水平高，愈來愈多港人選擇到內地養老。統計處數字顯示，65歲或以上通常逗留廣東省的香港居民，由2014年底7.2萬，增至2023年底近9.4萬。特區政府可以與內地探討，如何進一步便利港人到內地退休安老。去年中投研究院發表報告，提到2023年內地智慧養老產業市場規模達9.5萬億人民幣，估算2050年將擴至22萬億人民幣。特區政府與業界可跟內地加強安老服務合作，達至兩地互惠互利。

有意見認為，香港若要保持競爭力，需有1000萬人口，不過各界其實可以從不同角度，看待人口數字與勞動力、生產力、城市競爭力、經濟增長的關係。科技一日千里，世界正逐步邁向人工智能時代，國家也大力發展新質生產力，未來「新服務」、「新製造」、「新業態」將重塑勞動形態和經濟模式。一些外國學者甚至認為，科技飛速發展下，自動化生產和工作效率躍升，有望大幅提高生產力，甚至可以令人類毋須再為餬口而被迫勞動，而仍然能夠享有基本生活所需。毫無疑問這是非常遙遠和烏托邦式的構想，當中也必然存在種種技術和社會政治經濟問題，不過由此也可引伸思考，比起追求人口數量去支撐勞動力和競爭力，長遠關鍵或者更在於如何善用科技力量來推動經濟發展。

說到底，一個城市能否留住本地人口，同時招來外地人才，在於能否讓人安居樂業、放心養育下一代。可以說，無論是醫療、環境規劃，抑或教育、土地房屋等，幾乎所有政策都是人口政策一部分。要建設香港成為更宜居宜業的地方，政府施政需有更開放、宏觀、前瞻的思維。

歡迎回應 editorial@mingpao.com