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社評

社評：蛇年改革靈活創新 斗折蛇行毋懼挑戰

【明報社評】蛇年大年初三，新春佳節，祝讀者萬事如意，身體健康。蛇年市道好轉旺丁旺財，相信是不少人的祈盼。雖然本港經濟持續受地緣政治因素影響，但隨着內地加強刺激經濟力度，以及出台一系列有利香港的措施，可望為本港金融、旅遊等行業注入更多發展動能，特區政府應領導各界積極改革，加緊推動香港經濟升級轉型，同時透過制度創新，加快融入大灣區發展，為經濟轉型增添助力。特區政府蛇年需要致力控制財赤，但民生開支不能亂砍亂削，當局應優先考慮精簡政府部門架構及人手，做好節流工作。

蛇年莫測忐忑難免

國家仍是最強後盾

蛇是最古老也是流傳最廣的神話學符號之一，在許多宗教、神話和文學中，蛇很多時候都代表強大的生命力。世衛標誌中的蛇杖，就是源於古希臘神話，由於蛇的一生要經歷多次蛻皮，因而也象徵着復原、再生和治癒。在中國文化中， 蛇和龜一樣，都是長壽的象徵， 閩越人還會興建蛇王宮、蛇王廟，把蛇作為神來供奉，祈求消災解難。不過，在很多人眼中，蛇同時又有另一截然不同的形象。毒蛇令人生畏，冷血動物沒有感情，草叢出沒詭秘莫測。不少人談到蛇，即時想到的都是一些負面觀感，諸如陰險、狠毒、狡猾。

對於乙巳蛇年，相信不少人都有點忐忑，一方面希望香港經濟復原重生，像蛇般擁有強大生命力，另一方面卻也擔心，蛇年凶險危機四伏。美國總統特朗普行事難測，反華政客蠢蠢欲動，對香港而言，地緣政治依然是影響今年香港經濟和股市的重要變數。另外，美國息口走勢仍有很多不確定性，本港樓市前景言人人殊；政府財赤龐大，蛇年情况能否有所改善，同樣備受關注。

當然，香港一大優勢，始終是有國家作為後盾。內地經濟增長去年成功「保五」，國際貨幣基金組織（IMF）形容較預期的4.8%有驚喜，還上調了內地今年經濟增長預測。IMF提到，內地11月公布的一系列財政刺激措施，對經濟發揮了一定支持作用。展望蛇年，隨着中央不斷加碼刺激內需、穩定樓市、協助地方化債，內地經濟料可持續回暖向好，香港有望受惠；人民銀行行長潘功勝早前表示，將大幅提高國家外匯儲備在香港的資產配置比例，對本港金融市場也是一個好消息。香港要有心理準備應對地緣政治及外圍環境挑戰，但不必見風是雨，杯弓蛇影。

消費市道方面，自從上月初深圳一簽多行恢復以來，內地旅客訪港增多，對本港餐飲和零售業也是一支強心針。隨着啟德體育園3月啟用，今年稍後又有全運會，蛇年香港有多項大型盛事，相信可以帶旺市面氣氛，吸引更多旅客。今個春節長假期，本地餐飲市道有不俗的開始，雖然與疫前相比，消費力仍有距離，但業界對過去數天生意額及春茗訂座情况，大致都相當滿意。期望市道回暖的勢頭，可以持續下去。

本港樓市有回穩迹象，金管局過年前公布，負資產住宅按揭貸款宗數從逾20年高位回落，上季樓市交投量開始恢復，也反映置業信心正在增強。香港經濟與房地產深度綑綁，樓市疲弱對實體經濟和庫房收入均有明顯影響，但高樓價高租金長期蠶食本港競爭力，亦是不爭事實。香港要有改革決心，不能貪蛇忘尾，只看近利。長遠而言，香港必須致力產業多元化，推動經濟升級轉型，減少對房地產的依賴。發展創科是希望所在，即使前路曲折蜿蜒，斗折蛇行絕不輕鬆，依然要奮力挺進。蛇年特區政府必須抓緊時間，團結各界加快北都建設。現時社會上仍有不少人抗拒轉變，對改革虛與委蛇，講多過做，當局推動改革，務須貫徹始終，不能虎頭蛇尾。

識變求變改革創新

節流避免影響民生

廣東省省長王偉中向港澳同胞致以新春祝福，提到大灣區建設迎來5周年，橫琴、前海、南沙持續發展，港車北上和一簽多行掀起雙向奔赴熱潮，蛇年特區政府也要加快河套科技園區建設、早日落實粵車南下，促進兩地人員往來。港澳辦主任夏寶龍強調要透過制度創新，加快推進大灣區市場一體化，發揮港澳獨特功能作用，必須敢說前人未說之話、敢幹前人沒幹過的事。特首政策組專家組成員肖耿最近就提出將香港海關往南後移數公里，以便在北部劃出一片區域，打造「特區中的特區」，內地人和企業可自由進出，按香港制度活動和管理，水電氣則由深圳供應，降低建設和生產成本。有關構思相當大膽，是否行得通需要深入論證，但推進大灣區建設，確須解放思想。行政長官李家超稱，「蛇」寓意矯捷靈巧，代表香港識變、應變、求變，且看當局能否做到以靈活思維，創新改革。

公共財政缺口龐大，是特區政府眼前需要處理的一個近憂。下月《財政預算案》有何開源節流措施，各方拭目以待。近期不時有人提倡削減民生福利開支，然而政府必須顧及普羅大眾尤其是基層市民的承受能力。比起向市民開刀，當局更應優先考慮「瘦身」，減少公務員開支。政府架構經過多年膨脹，是時候作出整頓；公務員和高官議員減薪，更非不能碰的課題。當局應開展結構改革，大刀闊斧重組部門架構，合併重疊職能，善用最新科技，取代缺乏效率的崗位。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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