社評：DeepSeek創新思維受青睞 科技戰長路漫漫不戰為妙

拜登限制晶片出口斷中國後路

特朗普千億元基礎研究攔中國

美國企業憑藉晶片技術先進，發展人工智能產業可以在算法與速度上取得優勢。美國政府則乘勝追擊，限制晶片出口到中國，企圖以此遏制中國人工智能產業的發展。內地人工智能產品DeepSeek異軍突起，打破採用傳統方法的路徑，取得突破進展只是一時佔優。

美國人工智能產業界對DeepSeek的性價比，有極高評價。主要表現在降低訓練成本，由於其採用一種新穎的訓練思維，縮減一些「無謂」的計算，從而降低成本壓低使用價格，比美國兩種領先的產品更具競爭力。而最受歡迎的原因是，DeepSeek採用開源技術，即毋須繳納正版授權費，中小微企以至個人使用者皆可受惠。

DeepSeek用更少的資源達到更大效益，打破必須大而全才是致勝法寶的傳統觀念，可以繞過前人走過的路，足證創新思維可以闖出一條捷徑，而且採用的是開源技術，突破了傳統限制，成為受歡迎產品，也具備可持續發展的優點。

一鳴驚人的產品比傳統產品優勝雖然震撼，但以此說明這就是人工智能產業未來發展之路，則言之尚早。目前只能證明這種方法更具成本效益，至於將來在應用方面如何落地才能取得盈利，還是未知之數。

以此來說明中國人工智能產品超越美國產品，更加缺乏說服力，一是因為DeepSeek使用美國晶片和軟件，只是在人工智能的思維上與美國傳統做法不一樣，二是突破於採用開源技術，既然是開源，將來只有哪家企業用得更好的問題，而非國家之間的區分。

雖說科技無國界，但中美之間科技戰的戰火不會停息。拜登政府限制晶片出口中國，層層加碼，斷中國的後路。背後的思維是以為中國缺乏先進的晶片，就是一道不可踰越的牆。DeepSeek採用低端的晶片，造出更快更便宜的產品，證明斷後路的做法行不通。

特朗普可能已經獲得情報，精準預測中國人工智能產品有所突破，於是在當選後宣布要大力發展人工智能產業，而且是採取革新的做法，與幾家企業合資1000億美元，重點放在人工智能產業的基礎研究，藉此攔截中國的發展。外界紛紛將這個宏圖大計理解為「AI曼哈頓計劃」。

曼哈頓計劃是美國在二戰期間，羅斯福總統下令開展研製原子彈的工程，無論這是動機還是目標，結果都是以大殺傷力武器殲滅敵人，當時羅斯福總統還沒有決定原子彈用於對付德國還是日本，但如今特朗普的曼哈頓計劃，目標是針對中國則是不言而喻。

特朗普的「AI曼哈頓計劃」雖是與企業聯手，而且重點放在基礎研究，算是改革思維，但還是以「殲滅」中國人工智能產業為目標，則還是傳統二分法的老路。

人工智能是無邊界商戰

自我學習突破商業模式

人工智能是科技發展的革命性突破，帶來範式轉移，今後一切都會因而產生翻天覆地的變化，很多工序可以變一個方式加快而且更加準確，很多做法與產品將成為多餘，而令很多行業消失，未來的發展將會超出目前的想像，所以仍然抱殘守缺的思維，一定會在未來科技發展中被顛覆。企圖以曼哈頓計劃打敗對手的想法是幼稚的，因為根本不存在這種大殺傷力武器。

DeepSeek只是中美科技戰不知凡幾的戰役中的一個陣地戰，無疑設計者以某種創新的思維，繞過一些彎道而取得勝利，登上最受歡迎產品榜首，但只是佔領一個陣地，何時被反攻也難逆料，更何况在漫長的戰爭，勝負只是一時之爭。

戰爭當然要決一雌雄，選擇不戰才是高明的選擇，人工智能將會應用於所有行業，是一場沒有邊界的商業大戰，商戰的結果是盈利多寡，不存在獨佔鰲頭的商業模式，人工智能科技的應用，將會是你中有我我中有你的混戰。誰具備創新思維，誰就能夠領先一籌，但都沒有常勝將軍，因為人工智能的特點就是從錯誤中學習，並創造出一個更具效益的模式。

人工智能也是最現實的科技，沒有榮辱感，沒有情緒，只有精益求精。如果將DeepSeek最受歡迎看成是一個國家的勝利，還是墮入狹隘的圈套，而且是缺乏對人工智能威力無邊的真正認知。

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