明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：DeepSeek創新思維受青睞 科技戰長路漫漫不戰為妙

【明報社評】內地人工智能公司一款新產品「深度求索」（DeepSeek），同時登上蘋果中國和美國兩區App Store的榜首，震驚美國人工智能產業界，美國科技企業股價在全球應聲下跌，隨即引發一場中國和美國人工智能產品孰優孰劣，兩國人工智能科技前景誰領風騷的爭論。在科技戰的漫漫長路上，一個產品的暫時優勢，只是一場戰役的領先，最終贏輸論斷尚早。DeepSeek採用開源技術獲得青睞，正好說明人工智能競爭並非零和遊戲，未來將會長期「混戰」。中美兩國領導人必須打破固有殲滅敵人的觀念，這種傳統的戰略思維並不利於創新，亦不符合可持續發展的原則。

拜登限制晶片出口斷中國後路

特朗普千億元基礎研究攔中國

美國企業憑藉晶片技術先進，發展人工智能產業可以在算法與速度上取得優勢。美國政府則乘勝追擊，限制晶片出口到中國，企圖以此遏制中國人工智能產業的發展。內地人工智能產品DeepSeek異軍突起，打破採用傳統方法的路徑，取得突破進展只是一時佔優。

美國人工智能產業界對DeepSeek的性價比，有極高評價。主要表現在降低訓練成本，由於其採用一種新穎的訓練思維，縮減一些「無謂」的計算，從而降低成本壓低使用價格，比美國兩種領先的產品更具競爭力。而最受歡迎的原因是，DeepSeek採用開源技術，即毋須繳納正版授權費，中小微企以至個人使用者皆可受惠。

DeepSeek用更少的資源達到更大效益，打破必須大而全才是致勝法寶的傳統觀念，可以繞過前人走過的路，足證創新思維可以闖出一條捷徑，而且採用的是開源技術，突破了傳統限制，成為受歡迎產品，也具備可持續發展的優點。

一鳴驚人的產品比傳統產品優勝雖然震撼，但以此說明這就是人工智能產業未來發展之路，則言之尚早。目前只能證明這種方法更具成本效益，至於將來在應用方面如何落地才能取得盈利，還是未知之數。

以此來說明中國人工智能產品超越美國產品，更加缺乏說服力，一是因為DeepSeek使用美國晶片和軟件，只是在人工智能的思維上與美國傳統做法不一樣，二是突破於採用開源技術，既然是開源，將來只有哪家企業用得更好的問題，而非國家之間的區分。

雖說科技無國界，但中美之間科技戰的戰火不會停息。拜登政府限制晶片出口中國，層層加碼，斷中國的後路。背後的思維是以為中國缺乏先進的晶片，就是一道不可踰越的牆。DeepSeek採用低端的晶片，造出更快更便宜的產品，證明斷後路的做法行不通。

特朗普可能已經獲得情報，精準預測中國人工智能產品有所突破，於是在當選後宣布要大力發展人工智能產業，而且是採取革新的做法，與幾家企業合資1000億美元，重點放在人工智能產業的基礎研究，藉此攔截中國的發展。外界紛紛將這個宏圖大計理解為「AI曼哈頓計劃」。

曼哈頓計劃是美國在二戰期間，羅斯福總統下令開展研製原子彈的工程，無論這是動機還是目標，結果都是以大殺傷力武器殲滅敵人，當時羅斯福總統還沒有決定原子彈用於對付德國還是日本，但如今特朗普的曼哈頓計劃，目標是針對中國則是不言而喻。

特朗普的「AI曼哈頓計劃」雖是與企業聯手，而且重點放在基礎研究，算是改革思維，但還是以「殲滅」中國人工智能產業為目標，則還是傳統二分法的老路。

人工智能是無邊界商戰

自我學習突破商業模式

人工智能是科技發展的革命性突破，帶來範式轉移，今後一切都會因而產生翻天覆地的變化，很多工序可以變一個方式加快而且更加準確，很多做法與產品將成為多餘，而令很多行業消失，未來的發展將會超出目前的想像，所以仍然抱殘守缺的思維，一定會在未來科技發展中被顛覆。企圖以曼哈頓計劃打敗對手的想法是幼稚的，因為根本不存在這種大殺傷力武器。

DeepSeek只是中美科技戰不知凡幾的戰役中的一個陣地戰，無疑設計者以某種創新的思維，繞過一些彎道而取得勝利，登上最受歡迎產品榜首，但只是佔領一個陣地，何時被反攻也難逆料，更何况在漫長的戰爭，勝負只是一時之爭。

戰爭當然要決一雌雄，選擇不戰才是高明的選擇，人工智能將會應用於所有行業，是一場沒有邊界的商業大戰，商戰的結果是盈利多寡，不存在獨佔鰲頭的商業模式，人工智能科技的應用，將會是你中有我我中有你的混戰。誰具備創新思維，誰就能夠領先一籌，但都沒有常勝將軍，因為人工智能的特點就是從錯誤中學習，並創造出一個更具效益的模式。

人工智能也是最現實的科技，沒有榮辱感，沒有情緒，只有精益求精。如果將DeepSeek最受歡迎看成是一個國家的勝利，還是墮入狹隘的圈套，而且是缺乏對人工智能威力無邊的真正認知。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞