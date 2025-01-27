社評：根除電騙集團保護人民 及時國內國際重錘出擊

緬甸民間武裝包庇電騙集團

中國要求東盟合作共同打擊

電騙集團此起彼落，根源是緬甸國內局勢不受政府控制，民間武裝力量成為他們的保護傘，甚至參與其中。內地各級政府已經加強宣傳，以防有人被騙到緬甸，但亦有人見錢開眼，甘願到緬甸賺快錢。而在避免受害人上當受騙方面，已經採取多種方法攔截付款以免蒙受損失，有些個案表明，警方要與時間競賽到銀行阻止受害人匯錢。有關部門亦加強執行電話卡實名制，識別騙徒使用的聯絡途徑，但「天網」恢恢，漏洞一再被捅穿。

電騙集團的行騙手段層出不窮，說辭都是經過精心策劃，往往能夠抓準受害人的心理而得逞，但歸根結柢是內鬼橫行，掌握用戶資訊而出售圖利的內部職工比比皆是，更難對付的電訊企業的內鬼，他們能掌握實名制用戶的空號，出售給違法分子，甚至私設隱蔽的服務器讓電騙集團規避檢查。

全國打擊治理電訊網絡詐騙工作視像會議日前召開，公安部長王小洪要求加強情報研判，強化精準打擊，持續對電騙犯罪發起猛烈攻勢，嚴厲懲處；加大通訊領域監管力度，狠抓電話卡源頭治理，採取有效措施攔截涉詐騙電話和信息；加強互聯網企業監管，強化公民個人信息保護。內地警方利用高科技手段揪出內鬼，才是更有力打擊的手段。

電騙集團得手後需要將黑錢洗白，公安部門要求強化「資金鏈」治理，有效阻斷涉詐騙資金轉移通道。金融機構已經採取嚴密的防範手段，但道高一尺魔高一丈，地下錢莊成為將錢洗白匯到國外的漏洞，打擊地下錢莊需要金融部門與公安部門合作，也需要內地與香港警方合作，才能事半功倍。

打擊電騙集團，並不存在「安內」與「攘外」的先後次序問題，必須是雙管齊下，兩手都要硬。內地公安部門曾經跟泰國和緬甸警方合作，打掉幾個電騙集團，並將涉案人員轉介到中國審理，目前分別在不同省份的法院開庭。對於電騙集團頭目，以確鑿證據將他們繩之以法可以起到震懾作用，但難點在於區別中國公民，他們當中，哪些是被騙到緬甸的受害者，哪些是甘願為虎作倀，哪些是先是受害者，後參與詐騙，參與程度有多嚴重，採集證據必須細緻。對於執迷不悟助紂為虐的犯罪分子，不但要懲罰，還需要將他們的惡行公之於眾，對那些存有僥倖心理的人起到教育作用。

打擊電騙集團「安內攘外」兼施

情報互通打擊人口販賣與洗錢

國際合作執法從來不易，電騙集團橫行，受害者不止於某一國家，或者單一範疇，這次內地影星途徑泰國被騙到緬甸，泰國旅遊業因而受到嚴重打擊。中國跟東盟在其他方面有較好的合作基礎，希望在聯合執法方面也能更上層樓。

外長王毅召集東盟駐華使節會晤，是良好開端，傳遞明確信號，中國不能容忍犯罪分子繼續肆虐，也需要東盟國家合作，希望得到支持。泰國警察總部準備增設一個協調中心，中國也計劃在泰緬邊境地區設立協調中心，聯合打擊電騙。協調中心是遇到事情後，警方之間有特定有效的聯絡渠道，加快解決問題的途徑，但關鍵是不能等到有事情出現後才協調，而是要主動出擊，希望成立協調中心只是一個開始。

情報互享才是高水平的合作，中國對與雲南接壤的緬甸北部地區，了解比較多，緬甸南部與泰國接壤的部分，泰國不但有更多了解，甚至會有較大的影響力，緬甸政府雖然打擊乏力，但可以在分享情報，以及迅速辨認身分方面提供協助。中國政府應該對他們施加壓力，促使有關國家提供更大支持。

中國與東盟國家合作打擊電騙集團只是最終目的，但電騙集團的犯罪手段包括人口販賣、洗錢等，而按照國際公約，每一個國家都有防止、打擊人口販賣與洗錢的義務，而且也有國際組織的框架與既定程序處理。中國政府有責任敦促這些國家負起國際義務，相信中國在有關國際組織中也有足夠的影響力，現在採取召集駐華使節通氣，是希望將問題局限在中國與東盟關係層面處理，若然沒有得到迴響，外交部應該採取在更高層面的處理手法。

電騙集團危害人間，中央政府有責任在國內與國際層面加大打擊力度，重錘出擊，切實保護國民人身與財產安全，還民眾一個安全的通訊環境。

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