明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：根除電騙集團保護人民 及時國內國際重錘出擊

【明報社評】今天又將有一名被緬甸電騙集團禁錮的港人獲救回港，特區政府營救被騙到緬甸或柬埔寨的港人取得成績，但又傳出內地來港學生被騙去巨額金錢。電騙集團不根除，不停的營救也是徒勞，而徹底打垮電騙集團只能依靠中央政府，對內加強宣傳以及杜絕洗錢活動，對外與東盟國家聯手，採取多渠道限制電騙集團的活動範圍，本月16日外長王毅在京會見東盟駐華使節，表示決不允許犯罪分子逍遙法外，傳達中方對此嚴重關切。中泰兩國警方準備在泰緬邊境設立聯絡站，相信對合作打擊有幫助，其他合作手段，必須盡快執行，否則，還將會有更多人墮入電騙圈套。

緬甸民間武裝包庇電騙集團

中國要求東盟合作共同打擊

電騙集團此起彼落，根源是緬甸國內局勢不受政府控制，民間武裝力量成為他們的保護傘，甚至參與其中。內地各級政府已經加強宣傳，以防有人被騙到緬甸，但亦有人見錢開眼，甘願到緬甸賺快錢。而在避免受害人上當受騙方面，已經採取多種方法攔截付款以免蒙受損失，有些個案表明，警方要與時間競賽到銀行阻止受害人匯錢。有關部門亦加強執行電話卡實名制，識別騙徒使用的聯絡途徑，但「天網」恢恢，漏洞一再被捅穿。

電騙集團的行騙手段層出不窮，說辭都是經過精心策劃，往往能夠抓準受害人的心理而得逞，但歸根結柢是內鬼橫行，掌握用戶資訊而出售圖利的內部職工比比皆是，更難對付的電訊企業的內鬼，他們能掌握實名制用戶的空號，出售給違法分子，甚至私設隱蔽的服務器讓電騙集團規避檢查。

全國打擊治理電訊網絡詐騙工作視像會議日前召開，公安部長王小洪要求加強情報研判，強化精準打擊，持續對電騙犯罪發起猛烈攻勢，嚴厲懲處；加大通訊領域監管力度，狠抓電話卡源頭治理，採取有效措施攔截涉詐騙電話和信息；加強互聯網企業監管，強化公民個人信息保護。內地警方利用高科技手段揪出內鬼，才是更有力打擊的手段。

電騙集團得手後需要將黑錢洗白，公安部門要求強化「資金鏈」治理，有效阻斷涉詐騙資金轉移通道。金融機構已經採取嚴密的防範手段，但道高一尺魔高一丈，地下錢莊成為將錢洗白匯到國外的漏洞，打擊地下錢莊需要金融部門與公安部門合作，也需要內地與香港警方合作，才能事半功倍。

打擊電騙集團，並不存在「安內」與「攘外」的先後次序問題，必須是雙管齊下，兩手都要硬。內地公安部門曾經跟泰國和緬甸警方合作，打掉幾個電騙集團，並將涉案人員轉介到中國審理，目前分別在不同省份的法院開庭。對於電騙集團頭目，以確鑿證據將他們繩之以法可以起到震懾作用，但難點在於區別中國公民，他們當中，哪些是被騙到緬甸的受害者，哪些是甘願為虎作倀，哪些是先是受害者，後參與詐騙，參與程度有多嚴重，採集證據必須細緻。對於執迷不悟助紂為虐的犯罪分子，不但要懲罰，還需要將他們的惡行公之於眾，對那些存有僥倖心理的人起到教育作用。

打擊電騙集團「安內攘外」兼施

情報互通打擊人口販賣與洗錢

國際合作執法從來不易，電騙集團橫行，受害者不止於某一國家，或者單一範疇，這次內地影星途徑泰國被騙到緬甸，泰國旅遊業因而受到嚴重打擊。中國跟東盟在其他方面有較好的合作基礎，希望在聯合執法方面也能更上層樓。

外長王毅召集東盟駐華使節會晤，是良好開端，傳遞明確信號，中國不能容忍犯罪分子繼續肆虐，也需要東盟國家合作，希望得到支持。泰國警察總部準備增設一個協調中心，中國也計劃在泰緬邊境地區設立協調中心，聯合打擊電騙。協調中心是遇到事情後，警方之間有特定有效的聯絡渠道，加快解決問題的途徑，但關鍵是不能等到有事情出現後才協調，而是要主動出擊，希望成立協調中心只是一個開始。

情報互享才是高水平的合作，中國對與雲南接壤的緬甸北部地區，了解比較多，緬甸南部與泰國接壤的部分，泰國不但有更多了解，甚至會有較大的影響力，緬甸政府雖然打擊乏力，但可以在分享情報，以及迅速辨認身分方面提供協助。中國政府應該對他們施加壓力，促使有關國家提供更大支持。

中國與東盟國家合作打擊電騙集團只是最終目的，但電騙集團的犯罪手段包括人口販賣、洗錢等，而按照國際公約，每一個國家都有防止、打擊人口販賣與洗錢的義務，而且也有國際組織的框架與既定程序處理。中國政府有責任敦促這些國家負起國際義務，相信中國在有關國際組織中也有足夠的影響力，現在採取召集駐華使節通氣，是希望將問題局限在中國與東盟關係層面處理，若然沒有得到迴響，外交部應該採取在更高層面的處理手法。

電騙集團危害人間，中央政府有責任在國內與國際層面加大打擊力度，重錘出擊，切實保護國民人身與財產安全，還民眾一個安全的通訊環境。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞