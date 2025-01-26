社評：中美AI產業大格鬥 爭逐未來世界主導權

特朗普「威脅」歐洲

中歐合作迎機遇

特朗普上周四以視像方式於達沃斯世界經濟論壇演講，正式重登國際舞台。他以近乎威脅的口脗敦促全球企業將生產線移到美國，否則面臨巨額關稅。除了對中國胡蘿蔔加大棒式的放話，他還指控歐洲藉繁瑣監管變相對美國科技巨企徵收苛稅，又宣稱有航企負責人向他抱怨歐洲做得比中國「更糟」。歐盟領袖對特朗普的「威脅」不應感到意外，令他們頭痛是如何應對。

歐盟委員會主席馮德萊恩比特朗普更早在達沃斯演講，她像有先見之明似的強調歐美貿易關係強大，宣稱將盡早與特朗普政府務實接觸。她同時提及今年是中歐建交50周年，是深化雙邊關係的契機。作為一名以對華強硬著稱的政治人物，她在美歐關係面對新挑戰時對華釋出善意，難免引起猜想。另外，馮德萊恩還重申了對《巴黎協定》的支持。歐洲利用潔淨能源發電的比例去年達到創紀錄的47%，超過化石燃料，中國推動可再生能源應用的成果同樣有目共睹，彼此對新能源發展有共同追求，若能在產業鏈上進一步融合，有助於促進綠色技術的創新與應用。

特朗普對重振美國經濟有更大的雄心。他在就職翌日宣布推出「星際之門」（Stargate），集結OpenAI、軟銀與甲骨文等科技企業，擬於未來4年投放5000億美元，以美國為中心建造AI基礎設施。特朗普宣稱此計劃將為美國創造逾10萬個職位，但計劃公布後質疑聲音不小。身為特朗普重要盟友的全球首富馬斯克帶頭唱反調，在社交平台X指相關企業無力承擔計劃所需資金。馬斯克的動機引起各種猜測：他是如特朗普所言般「討厭這筆交易中的某個人」？還是因為沒能分到餅而心生不忿？他與特朗普又是否開始出現裂痕？特朗普的往績也令美國輿論對這項宏圖大計不寄厚望。CNN便指出，特朗普在2017年促使富士康斥資百億美元在美國建廠，聲稱可創造1.3萬個職位，結果卻爛尾收場。

科技星戰劍指中國

產業政策明爭暗鬥

種種猜疑都只能讓時間證明，但「星際之門」的野心不容忽視。它旨在鞏固美國AI領域的領先優勢，在關鍵技術環節維持對競爭對手的壓制，除了涉及興建大規模數據中心和雲計算設施，預計也將投放資金開發尖端晶片與培養人才。從實體經濟層面來看，它也可以推動美國製造業的自動化與智能化，助力美國實現「再工業化」。

美國政治的一個神話，是「美國不實行產業政策」，而是「純粹依賴自由市場原則運行」。事實是美國政治體制，限制了長期戰略的規劃與實施，產業政策推行時常常受到意識形態爭論和政府與資本拉鋸的干擾，事倍功半。2008年金融海嘯後上台的奧巴馬，就曾推動大規模基建和製造業復興政策，但成效不彰。近年來，儘管華盛頓的政治對抗愈加尖銳，對產業政策的支持卻不斷增強。拜登的國安顧問蘇利文曾提出美國需要用產業政策與中國競爭，特朗普的副手萬斯和國務卿魯比奧也支持。從這個角度來看，「星際之門」在美國內部的政治阻力會比以往小，特朗普本人是否具備足夠的戰略視野和堅持，反倒成為一大不確定因素。

美國的產業規劃以中國為首要假想敵，「星際之門」為中國帶來新考驗。中國在科技領域相對於美國仍是追趕者，但對產業有更強的戰略佈局意識與實戰經驗，在新的戰場裏並不完全被動。雖然美國掌控了AI晶片最尖端技術，但中國不斷用有限資源取得突破。特朗普就職當天，中國大模型公司DeepSeek發布的DeepSeek-R1便在美國科技界引起極大震撼，原因是它不依賴最先進晶片，而是用創新方法實現了足以媲美OpenAI最新模型的效能。

科技主導未來，中美人工智能產業的競爭取決於多重因素，除了資金投入和技術研發，還要看執行能力、人才培養與國際合作策略。政府迎接新技術革命的準備也不可或缺。在這場產業競爭中，香港也是重要的參與者，中聯辦副主任祁斌早前便建議香港舉辦全球產業合作峰會，推動AI、大數據、新能源等領域的重點發展。香港能否在新的全球產業格局中找到自己的位置。取決於政府是否能夠用創新的經濟治理思維規劃未來。

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