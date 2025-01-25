社評：鐵路項目引入新營運商 控制工程成本鼓勵競爭

智慧運輸系統覓外援

訂規管框架確保質素

未來十年，本港將迎來鐵路投資建設高峰期。根據《香港主要運輸基建發展藍圖》，將有10個鐵路及集體運輸項目上馬，洪水橋站和北環線主線預計分別於2030和2034年完成，其他重鐵項目還包括屯門南延線、東涌線延線等。去年《施政報告》還提及要全力推動港深西部鐵路（洪水橋至前海）建設，促進港深聯通。另外，政府也在推進多個智慧綠色集體運輸系統項目，就東九龍、啟德及洪水橋/廈村的項目，邀請供應商及營運商遞交意向書；港鐵南港島線西段項目，政府也決定採用智慧綠色集體運輸系統，替代原有重型鐵路方案，力爭2027年展開前期建造工程。

運輸及物流局長陳美寶近日表示，10個鐵路及集體運輸項目中，6個重鐵項目將由港鐵負責，餘下的中型集體運輸系統及洪水橋－前海跨境鐵路，當局希望可善用港鐵以外的市場力量，以公開招標方式物色營運者，其中啟德智慧綠色集體運輸系統，最快今年第3季招標。另外，她又談到港鐵工程融資及財務問題，向港鐵提出3項期盼，包括加大力度控制及壓縮工程成本開支；增加其他收入來源，如改善商場營運；提出多元化融資方案。

港鐵一直奉行「鐵路+物業」發展模式，政府將鐵路沿線房地產發展權交予港鐵，港鐵則透過招標出售土地，以地價收入及物業落成後的分成，支持鐵路發展。香港經濟跟房地產深度綑綁，「鐵路+物業」模式正是一個體現，惟近年本港地產市道疲弱，不但影響政府財政收入，亦影響鐵路網絡擴展。港鐵早前表示，未來10至12年花在保養更新及新鐵路工程等投資，預料超過1600億元，以目前港鐵現金收入情况，恐未能應付龐大投資，正考慮發債等不同融資方案。政府物色其他承建商營運商，負責非重鐵集體運輸新項目，可以減輕港鐵的財務及工程負荷，同時也可透過引入新技術、新系統、新方案，鼓勵競爭與進步。

港深西部鐵路，理論上可以分開香港段及深圳段，交由兩地不同公司自行負責，待適當時候再「合龍」，然而由重量級國企同時負責兩地工程，也是一個選擇，效率可能更佳。至於智慧綠色集體運輸系統，對香港而言是新事物、新嘗試，以公開招標方式，物色有這方面經驗的非本地公司負責，亦屬合理。舉例說，內地自主研發的無人駕駛電動高架列車「雲巴」，現已在深圳試行，每列車有四卡車廂，每卡可載50至70人，作為中型的集體運輸系統，無論是平坦地勢，還是需要上下坡地區，皆適合操作。當局之前亦提過，東九龍連接觀塘上坡地區、啟德連接跑道區至港鐵站，都可考慮作為雲巴試點。另外，港島南線西段項目若採用重鐵模式，基於地形等因素，造價會相當高昂，高架列車方案，正是一個技術可行並較便宜的選擇。

政府以往不少公路工程，為了滿足景觀或風水「訴求」，不得不採取更複雜更昂貴方案，沙田T4主幹路不足兩公里長，造價卻要68億元，正是一例。可以預見，興建高架列車系統的提案，一定有人會以「影響區內景觀」（說白了是樓價）而反對，然而發展集體運輸系統，必須以大我利益為先，講求成本效益。相比之下，當局更加需要留意的問題，是智慧綠色集體運輸系統與港鐵系統能否緊密（以至無縫）接駁。說到底，不同公司各有商業利益盤算，鐵路系統接駁方案一定要事先協調好 ，以免對乘客造成諸多不便。

運輸及物流局長強調，引入新建造營運商，不是要向港鐵傳達「不能獨大」之意，而是希望在有限資源下，爭取時間落實各項建設。政府希望引入新的營運商，負責智慧綠色集體運輸項目，但有意投標的公司，一樣要「計掂條數」，確保項目有利可圖、融資沒有問題。有關車站土地使用權問題、應否採用港鐵式的物業補貼模式，都需要從長計議。當局應盡快制訂規管框架、列明營運要求，一邊保證服務質素及票價水平合理，一邊確保項目對營運商有吸引力。

引入新技術提升效率

港鐵須嚴控建造成本

本港建造成本高昂，遠超鄰近地區。構思中的港深西部鐵路，若採取「兩地分建」模式，估計內地路段建造費約為200億元，香港路段則要600億元。去年9月，政府批准港鐵東鐵線古洞站及屯門南延線項目財務安排，古洞站成本預算，由前年35億元大幅上升近七成至59億元；屯門南延線估計約158億元，也較3年前的114億元高近四成。政府有責任拆牆鬆綁，減少繁瑣程序要求，協助縮短工期節省開支，與此同時，港鐵亦有責任加強成本控制，積極引入更多新技術，提升工程效率。

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