社評：樂見研究成果轉化 不應削減大學資助

知識轉移收入上升

專利數量同見進步

知識轉移（Knowledge Transfer）是高等教育在教學、研究之外的「第三使命」。不同於教書授課，知識轉移的重點，在於將大學的研究成果及專業知識用諸社會；不同於基礎科研，知識轉移更強調對社會的適切性和實用性。自從2009年起，教資會每年都會為本地各間資助大學提供專門撥款，推動知識轉移。教資會每年均會發表報告，列出大學過去一個學年的相關工作，以及量度知識轉移的多項指標，包括大學所得的相關收入。

根據定義，大學知識轉移所講的「知識」，並不限於科學技術，也包含文理商等不同域的知識；計算相關收入項目，亦不限於知識產權、合作研究、合約研究，也包括顧問服務、持續專業發展課程等範疇。翻查近年的《知識轉移年報》，持續專業發展課程一直是各大學知識轉移收入的主要來源，然而隨着近年香港銳意發展創科，大學方面也強調科研成果及商業化，與業界合作開發新產品新技術，無疑是目前大學知識轉移相當重要的一環。

大學每年的知識轉移收入，受多項因素影響，個別大學因為合作研究和合約研究收入波動，影響了全年知識轉移收入金額，也是常有之事，惟整體而言，八大知識轉移收入，仍是節節向上。2021/22年度，本港八大的知識轉移總收入約為83億元，2022/23年度則為103億元，升幅逾兩成，突破百億元大關，2023/24年度最新金額更進一步攀升至116億元。過去一年，本港經濟環境未如理想，最新年報顯示，各大學的顧問服務收入普遍出現下跌，另外，中大的分拆公司也轉盈為虧，只有理大的分拆公司收入取得增長。八大知識轉移總收入在港大和浸大皆錄得跌幅下，仍能上升超過一成，實是來之不易。

當然，推動知識轉移，不能只談短期金錢收益，更要看知識應用情况。技術發明及專利，是知識轉移其中一個重要指標，最新年報顯示，多間大學均有進步。以專利為例，中大、科大和港大一直是本地大學的「主力軍」。2023/24年度，中大的專利申請和獲批數目，分別有537及349項，兩者均較之前一個年度的數字（481及 260項）有所增加。科大年度的專利申請及獲批數字，分別為462及386項，港大則分別是484及121項。與對上一個年度比較，科大和港大同樣有進步。

香港創科發展，「官學產研」緊密配合至關重要。政府兩年多前發表《香港創新科技發展藍圖》，排在首位的工作方向，就是完善創科生態圈，推動香港新型工業化。形成完整的創科產業鏈，是完善創科生態圈的關鍵，基礎研究位於產業鏈上游，創科成果轉化應用屬中游，大規模生產及推廣銷售等市場化活動，則屬下游。本港大學科研水平高，多間大學躋身世界百大，然而研究成果轉化應用，仍是較為薄弱的一環，建立高效的官學產研跨界別合作機制，有助彌補這方面的不足。

打造國際教育樞紐

更應加強支持大學

前年10月，政府推出「產學研1+計劃」，以配對形式，資助不少於100支來自8間資助大學、有潛質成為成功初創企業的研發團隊，將科研成果轉化和商品化，每個獲批項目可獲1000萬至1億元不等的資助，各間大學反應踴躍，當局去年5月公布首批24個獲資助項目，涵蓋多個科技領域，包括健康及醫藥科學、新材料及新能源、人工智能及機械人、電機及電子工程、中醫藥等，資助金額總值超過10億元，至於第二輪申請，則於去年10月底截止。香港經濟升級轉型，必須加快創科產業發展，大學在基礎科研及成果轉化方面肩負重任；香港要成為國際教育樞紐，大學的角色，更是舉足輕重。即使政府有開源節流壓力，也不應該減少對大學方面的支援。

政府近年放寬了八大錄取非本地生的限制，無疑有助大學方面增加收入，然而大學要提升科研設施、延攬更多頂尖人才，全都需要龐大資金投入，大學財政儲備不夠充裕，縱有宏圖大計也難以開展。港大的國際創新中心發展計劃，以及中大的創新生物醫學中心，都面對這方面的困難。政府既要發展創科，又要推動香港成為國際專上教育樞紐，沒理由此時「縮皮」，削減大學的撥款及資助，而不去認真考慮削減公務員開支。

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