社評：法庭秉公判案顯法治 政府國安權力須慎用

看待法治不應以偏概全

維護開放包容政府有責

香港法律制度和法治環境，近年惹來不少議論，每逢法庭就重大敏感案件下裁決，幾乎必有迴響。去年5月，法庭就民主派47人案，裁定14名不認罪被告罪名成立，未幾終審法院海外非常任法官岑耀信辭任，相關裁決是他提及的一個辭任理由。另外，屠龍小隊涉嫌策劃殺警案，去年8月陪審團裁定7名不認罪被告中，只有一人罪成，其餘6人全數脫罪，亦引來爭議。有意見認為陪審團制度存在問題，應予檢討，亦有人質疑是否有必要維持終院海外非常任法官制度。放眼今年，黎智英被控串謀勾結外國勢力案備受國際矚目，無論法庭如何裁決，相信都會引發政治波瀾。

張舉能昨天在法律年度開啟典禮致辭，並沒提及任何具體案件，但有談到法庭處理國安案件的基本原則。張舉能表示，隨着《港區國安法》生效以及《基本法》第23條立法，出現了一些因政治敏感而備受關注的案件，法院的本位是法律守護者，國安案件與其他案件均採用相同法律原則，無罪推定、要求罪行必須證明至「毫無合理疑點」的規定，以及公平審訊的權利，根本保障始終如一，各級法院也確實如此行事。另外，他又提到，個別終審法院海外非常任法官離任，儘管具有重要性，但不會削弱制度的基礎和健全性，亦不意味司法機構的素質或獨立性減低。終院依然擁有深受尊崇的海外及本地非常任法官，他們繼續留任，與常任法官並肩工作，正好說明終院具備持久的實力和承受挑戰的能力。

世界百年不遇變局，大國政治鬥爭激烈，維護國安具有根本重要性，如有人違法，相關法例當然要發揮作用，不存在所謂「國安法例備而不用」的問題。對司法機構而言，真正關鍵是如何在維護國安及保障基本權利之間尋求平衡，張舉能昨天亦提到，兩者往往存在一定張力，取得平衡並非易事，個別案件裁決結果有爭議，乃是在所難免，但對某項法律條文或法庭判決有異議是一回事，聲稱司法制度已受政治環境或社會氛圍削弱又是另一回事。香港奉行普通法，司法制度成熟，法官判決理據公開透明，也可透過上訴予以審視，法治正是藉此程序得以彰顯。每當裁決不如己意，就說法治已死，又或司法不公，不過是政治先行。

近年香港內外環境劇變，西方一些反華政客操作「香港牌」，對香港司法運作有很多不公平甚至惡意評論。大律師公會主席杜淦堃近日坦言，當下香港法治在海外面對觀感問題，他與外國朋友溝通時，發現當地一面倒認為香港每件事都有問題，但提問水平卻反映對方不了解。有關情况並非一時三刻所能改變，法庭能做的事，是堅持根據法律及事實，不偏不倚判案，這亦是張舉能所強調的原則；律政司和法律界專業團體則可以幫忙，多向外界解說香港情况。此外，特區政府亦應致力維護社會多元，讓各方看到香港仍是開放包容的地方。杜淦堃在開啟典禮上表示，特區政府應以審慎和相稱方式，運用國安新法例下的權力，證明香港是一個尊重公民權利的司法管轄區，當局是為了法律原來目的，真誠和公平地行使相關權力。這是一個非常重要的提醒，當局必須緊記。

過去兩年，終審法院審理過多宗在不同法律範疇甚具影響的案件，包括打擊清洗黑錢法例、同性平權申索等，張舉能指出，單單聚焦國安或公共秩序案件，對香港法治或司法獨立狀况作出以偏概全的結論，不僅誤解了司法機構角色與職責，同時亦忽視了香港法治在不同法律範疇持續紮實運作這一事實。有法律學者指出，國安法實施後，雖然接連有來自英國的大法官辭任終院非常任法官，但英國法院不但沒有因為有關爭議而停止提述香港終院的案例，有關的提述數目仍持續呈上升趨勢，這其實也是對香港法院推進普通法發展的肯定。

香港司法制度行之有效

輕言改動並非明智之舉

香港作為國家唯一的普通法司法管轄區，對於國家接軌國際，具有特殊角色及作用。中央一再重申支持香港保持普通法制度，夏寶龍日前講話更提到香港要加快建設國際調解院，突顯中央對香港法治和司法制度有多看重；僅僅因為個別案件裁決或紛爭，就貿然去改變長期行之有效的司法制度安排，並非明智之舉。終院海外法官制度，有效促進香港與其他高水平普通法司法管轄區的交流，絕大多數在任和離任的非常任法官，均強調對香港司法獨立有信心。儘管受地緣政治局勢影響，現在延聘海外法官或不如以往順暢，然而沒必要因此就從根本上改變終院非常任法官制度。

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