明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：法庭秉公判案顯法治 政府國安權力須慎用

【明報社評】法律年度開啟典禮昨天舉行，終審法院首席法官張舉能致辭，強調法庭會一如既往堅守無罪推定、公平審訊等法律原則，處理涉及國安的案件。過去一年，法庭審理了「47人案」、「屠龍案」等多宗國安相關的敏感案件，今年稍後又要就黎智英案作出裁決，每一宗案件都備受關注，法庭要在保障基本權利與維護國安之間尋求平衡，並非易事， 個別裁決引發爭議並不令人意外，然而若因為裁決不稱心，就去質疑本港現行司法制度和法治情况，明顯是以偏概全。香港奉行普通法，司法獨立獲肯定，法律制度具韌性，這些都是香港核心優勢所在，面對惡意不公指控，當局更應致力彰顯香港是一個講法治和尊重公民權利的地方。

看待法治不應以偏概全

維護開放包容政府有責

香港法律制度和法治環境，近年惹來不少議論，每逢法庭就重大敏感案件下裁決，幾乎必有迴響。去年5月，法庭就民主派47人案，裁定14名不認罪被告罪名成立，未幾終審法院海外非常任法官岑耀信辭任，相關裁決是他提及的一個辭任理由。另外，屠龍小隊涉嫌策劃殺警案，去年8月陪審團裁定7名不認罪被告中，只有一人罪成，其餘6人全數脫罪，亦引來爭議。有意見認為陪審團制度存在問題，應予檢討，亦有人質疑是否有必要維持終院海外非常任法官制度。放眼今年，黎智英被控串謀勾結外國勢力案備受國際矚目，無論法庭如何裁決，相信都會引發政治波瀾。

張舉能昨天在法律年度開啟典禮致辭，並沒提及任何具體案件，但有談到法庭處理國安案件的基本原則。張舉能表示，隨着《港區國安法》生效以及《基本法》第23條立法，出現了一些因政治敏感而備受關注的案件，法院的本位是法律守護者，國安案件與其他案件均採用相同法律原則，無罪推定、要求罪行必須證明至「毫無合理疑點」的規定，以及公平審訊的權利，根本保障始終如一，各級法院也確實如此行事。另外，他又提到，個別終審法院海外非常任法官離任，儘管具有重要性，但不會削弱制度的基礎和健全性，亦不意味司法機構的素質或獨立性減低。終院依然擁有深受尊崇的海外及本地非常任法官，他們繼續留任，與常任法官並肩工作，正好說明終院具備持久的實力和承受挑戰的能力。

世界百年不遇變局，大國政治鬥爭激烈，維護國安具有根本重要性，如有人違法，相關法例當然要發揮作用，不存在所謂「國安法例備而不用」的問題。對司法機構而言，真正關鍵是如何在維護國安及保障基本權利之間尋求平衡，張舉能昨天亦提到，兩者往往存在一定張力，取得平衡並非易事，個別案件裁決結果有爭議，乃是在所難免，但對某項法律條文或法庭判決有異議是一回事，聲稱司法制度已受政治環境或社會氛圍削弱又是另一回事。香港奉行普通法，司法制度成熟，法官判決理據公開透明，也可透過上訴予以審視，法治正是藉此程序得以彰顯。每當裁決不如己意，就說法治已死，又或司法不公，不過是政治先行。

近年香港內外環境劇變，西方一些反華政客操作「香港牌」，對香港司法運作有很多不公平甚至惡意評論。大律師公會主席杜淦堃近日坦言，當下香港法治在海外面對觀感問題，他與外國朋友溝通時，發現當地一面倒認為香港每件事都有問題，但提問水平卻反映對方不了解。有關情况並非一時三刻所能改變，法庭能做的事，是堅持根據法律及事實，不偏不倚判案，這亦是張舉能所強調的原則；律政司和法律界專業團體則可以幫忙，多向外界解說香港情况。此外，特區政府亦應致力維護社會多元，讓各方看到香港仍是開放包容的地方。杜淦堃在開啟典禮上表示，特區政府應以審慎和相稱方式，運用國安新法例下的權力，證明香港是一個尊重公民權利的司法管轄區，當局是為了法律原來目的，真誠和公平地行使相關權力。這是一個非常重要的提醒，當局必須緊記。

過去兩年，終審法院審理過多宗在不同法律範疇甚具影響的案件，包括打擊清洗黑錢法例、同性平權申索等，張舉能指出，單單聚焦國安或公共秩序案件，對香港法治或司法獨立狀况作出以偏概全的結論，不僅誤解了司法機構角色與職責，同時亦忽視了香港法治在不同法律範疇持續紮實運作這一事實。有法律學者指出，國安法實施後，雖然接連有來自英國的大法官辭任終院非常任法官，但英國法院不但沒有因為有關爭議而停止提述香港終院的案例，有關的提述數目仍持續呈上升趨勢，這其實也是對香港法院推進普通法發展的肯定。

香港司法制度行之有效

輕言改動並非明智之舉

香港作為國家唯一的普通法司法管轄區，對於國家接軌國際，具有特殊角色及作用。中央一再重申支持香港保持普通法制度，夏寶龍日前講話更提到香港要加快建設國際調解院，突顯中央對香港法治和司法制度有多看重；僅僅因為個別案件裁決或紛爭，就貿然去改變長期行之有效的司法制度安排，並非明智之舉。終院海外法官制度，有效促進香港與其他高水平普通法司法管轄區的交流，絕大多數在任和離任的非常任法官，均強調對香港司法獨立有信心。儘管受地緣政治局勢影響，現在延聘海外法官或不如以往順暢，然而沒必要因此就從根本上改變終院非常任法官制度。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞