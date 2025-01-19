社評：拜登不濟黯然離白宮 失敗總統淪歷史插曲

來自冷戰時代的老人

任內冷戰思維對中國

今天是拜登出任美國總統最後的一天，也是TikTok禁令生效之日。國家主席習近平兩天前應約與特朗普通電話，特朗普事後透露，雙方有談及貿易、TikTok等問題，新華社則報道，習近平期望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始。未來4年中美關係何去何從，備受關注。

拜登冷戰時代踏足美國政壇，至今已逾半世紀。早在1979年，拜登便以中美建交後首個美國訪華代表團成員身分，獲鄧小平接見，然而自從2010年代中，美國政壇反華風愈演愈烈，拜登對華態度也大變。2021年，拜登入主白宮，大改前朝多項政策，但對華強硬政策卻未有改變，甚至充滿了冷戰色彩。拜登除了保留特朗普的關稅措施，科技戰、金融戰等各方面也動作頻頻。拜登日前在國務院發表演說總結政績，聲言美國比4年前「更強大」，「只要我們繼續投資在本國，保護我們的科技及工人，中國就永不能超越我們」，充分反映了與中國競爭對抗的態度，但在促進中美關係發展上，卻看不到拜登有多少正面貢獻。兩國未有陷入衝突，彷彿已是他的「最大成就」。

外交上，拜登任內與歐洲盟友重修舊好，彌補特朗普單邊主義外交的傷害，俄軍入侵烏克蘭，更令拜登有機會再次突顯美國在西方陣營的領導角色，只是時移世易，美國一極獨大時期早已過去，拜登政府在俄烏戰爭等議題上，需要爭取「全球南方」支持，反映美國的國際領導地位再非絕對。2021年8月美軍狼狽撤出阿富汗，重演越戰西貢陷落一幕，也大損美國顏面。

美利堅治世（Pax Americana），意指美國挾強大實力優勢主導全球秩序，令世界處於相對和平的時期。拜登在任期間，歐洲和中東卻發生兩場重大戰爭。俄烏戰爭的爆發，直接衝擊了美利堅治世，事到如今，基輔政府無法收復烏東已幾成定局。中東方面，雖然以色列在戰場上取得了勝利，但其殺戮行為惹來國際反感。拜登一邊制裁譴責俄羅斯，一邊包庇以色列，還持續提供武器，雙重標準與偽善顯露無遺。拜登治下美國國際領導地位是進是退，問不同國家民眾，答案可能大不同。

內政方面，帶領國家克服新冠疫情是拜登一項主要政績，其表現明顯勝過特朗普，不過他的抗疫支出法案一擲千金，亦加劇了通脹。拜登與財金高官初期聲稱，通脹上升僅屬「暫時」，事實證明是嚴重錯判，等到聯儲局展開加息周期，通脹已如脫韁野馬，即使後來徐徐回落，但對民生的傷害卻相當深。拜登標榜任內經濟增長強勁、創造數以百萬計新職位，但生活成本和房屋租金大幅上升，卻令很多美國人吃不消。另外，拜登政府在非法移民問題上，跟處理通脹一樣，同樣犯下後知後覺、應對遲緩之弊。拜登搞不好民生問題，正是民主黨輸掉大選最大原因。

告別演說義正辭嚴

反顯自身無能虛偽

拜登以78歲高齡入主白宮，攀上權力頂峰，然而歲月催人，這幾年拜登老態龍鍾、步履蹣跚和無記性的表現，全都映入公眾眼簾。去年一場大選辯論，拜登窘態畢露，管治國家能力成疑，最終只能棄選。拜登在白宮發表告別演說，一邊祝願下任政府成功，另一邊卻向國民接連發出警告，包括美國正逐漸形成由極端財富、權力和影響力構成的寡頭政治，又對科技工業複合體（tech-industrial complex）崛起感到擔憂。演說沒有指名道姓，但任誰都知他在影射特朗普與其身邊紅人首富馬斯克。拜登指美國民眾正被大量錯誤和虛假信息淹沒，新聞自由正崩潰、社交媒體正放棄事實核查，針對的除了特朗普及馬斯克，還有被指「歸順」新政府的科技界巨頭，包括facebook創辦人朱克伯格、《華郵》老闆兼亞馬遜公司創辦人貝索斯等。

拜登的憂慮雖非無的放矢，但看在外界眼裏，多少有輸家不忿的感覺。事實上，若非拜登治國無方，特朗普未必可回朝。美國金權政治問題由來已久，華府與華爾街關係千絲萬縷。早在10年前，美國普林斯頓及西北大學兩名政治學者已發表研究，直指美國已被小撮權力精英及富豪主導，由民主政治變成寡頭政治，當時拜登正是美國副總統。拜登提到，總統任內犯罪不應享有豁免權，美國應該修憲。這番義正辭嚴的話，當然是針對特朗普，可是就在不久前，拜登才以「擔心檢控不公」為由特赦兒子，予人感覺也是濫用總統特權，看在不少人眼裏，拜登不過是偽君子。

拜登自認在推動基建投資、平抑處方藥物價格、寬減學貸等方面做了不少事，惟亦有意見認為措施力度不足，又或需要多年時間才能見效，隨着特朗普上場，拜登多項政策更有可能被推翻。拜登是繼福特、卡特、老布殊之後，另一位只能當一任的美國總統，四人共通點是民望低落下黯然卸任。雖然卡特後來因為推動和平有功，聲譽不斷攀升，還獲諾貝爾和平獎，但年屆82歲的拜登，已不可能再留下新的政治遺產，由於無法阻止特朗普回朝，恐怕就連民主黨人也只會視他為失敗者，歷史評價未來大逆轉的機會，相信甚為渺茫。

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