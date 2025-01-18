社評：經濟增長今年保五要添力 國內消費持續擴大更重要

過分依賴出口受制外部環境

消費能力提升但信心未提振

去年經濟增長率有5%，統計局長表示，是在「外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢」下完成，但首次突破130萬億元，增速在世界主要經濟體中處於領先地位，確實來之不易。然而，從一些主要的數據看，形勢不容樂觀。

帶動經濟增長的三頭馬車，進出口貿易額只有5%增長，而且相信部分原因是人民幣貶值刺激出口，以及憂慮特朗普上台實施加徵關稅前加緊囤貨有關，這些因素對今年增長會帶來不利。消費品零售總額只有3.5%增長，其中增幅較大的家電產品有12.3%增長，通訊器材9.9%，都是國家實施補貼情况下取得。固定資產投資增長3.2%，而房地產投資下降10.6%，拖累總體表現。

中央為應對疲軟經濟狀况，採取多種刺激手段，包括分期推出10萬億元協助地方政府償還地方債，資助設備更新帶動裝備製造業，以舊換新資助民眾購買汽車和家電產品。這些手段，都起到一定成效，而且在翹尾效應下，今年初經濟仍然受惠，有助投資意欲回升，雖然製造業PMI已經連續三個月維持在50%以上，但物價全年平均升幅只有0.2%，接近通縮邊緣，導致去年大型工業企業的利潤下降4.7%，即生意有起色，但仍然無錢賺。雖然第四季度一手樓銷售額扭轉跌勢，有1%上升，整體消費能力與消費信心雖然有所提升，但仍未達到提振的效力。

今年經濟發展的障礙不少，統計局官員承認，外部環境變化帶來不利影響加深，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。有關今年增長率目標，有待全國人大會議才有眉目，但最大貢獻幾個省市廣東、北京、上海公布的今年訂定的增長目標都只有5%，福建和浙江5.5%，只有四川將目標定在6%，全國增長目標仍然要為「保五」而掙扎。目標能否實現存在變數，廣東未公布去年的增長率，估計只有3.5%，跟原來訂定的5%有很大距離。

「保五」是否底線有待商榷，但關乎就業崗位增減、人均消費金額升跌，原材料供應鏈等等。去年底召開的中央經濟工作會議提出九大任務，排在第一位的是：「全方位擴大國內需求」，目的是提振消費，提高投資效應。這個政策是符合經濟規律和中國實際情况的，在經濟發展初期，依賴出口帶動就業、原材料生產和加工，但現在經濟發展已經具備相當規模，國內消費市場應該佔更大比重，而進出口貿易總值仍佔GDP的三成，則不符理想。雖然有國際地緣政治大局的影響，也與經濟結構未能及時轉型有關。

公務員教師加薪私企員工難料

煞停回報期長基建改投資方向

現時提倡擴大內需，除了以舊換新補貼消費等刺激手段，還有改變多年公務員減薪的政策，今年初公務員和教師等漲工資，目的是提高民眾的可支配收入，提升他們的消費能力，但公職人員加薪是否可以帶動私營企業員工工資，有待觀察。而失業率雖然維持在5%左右，但16至25歲年輕人失業率，扣除在讀大學生的因素，仍然高企於16.1%。年輕人失業影響他們一生的職業路徑，加大對年輕人就業資助迫在眉睫。

過去拉動經濟發展的動力在固定資產投資，特別是基建投資，過去幾年，由於財政狀况壓力大，已經削減回報期長的基建投資，比如煞停一些沒有急切需要的高鐵線路和地鐵項目。目前正在制定下一個五年規劃，相信也會在基建投資方向與比重方面有所調整。

目前大力推行高質生產力發展，去年新能源汽車、集成電路和工業機器人產值的增長分別達到38.7%、22.2%和14.2%，這些引領未來的產業，加大投資不但可以提升科技水平，而且是可持續發展的，特別是在芯片受到進一步限制的情况下，應該成為重點的投資項目。

廣東的經濟不景，過分依賴出口，消費不振，是內地整體經濟情况的縮影，更加應該按照全國改善經濟結構的方向，加大力度，加快轉型，盡快從經濟增長落後於全國平均水平的泥潭中爬起來。

全國經濟結構轉型的過程中，不時經歷陣痛在預期中，特別是在國際局勢不利的情况下，情况有所加劇，但相信有利因素仍然大於不利因素，經濟發展雖然放慢，但速度仍然領先全球主要經濟體，統計局官員所說的充滿信心，是有所根據的。

■歡迎回應editorial@mingpao.com