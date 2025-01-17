社評：營救電騙禁錮受害人 加強區域合作滅公害

仍有港人被困園區待援

追查犯罪集團在港幫兇

電訊詐騙無日無之，受害人遍佈世界各地。東南亞是其中一個詐騙集團最活躍的地區，不時都有關於兩岸民眾被誘騙到當地禁錮虐待、被迫從事電騙活動的消息。內地演員王星早前被誘騙經泰國到了緬甸電騙園區，令相關問題再次受到兩岸四地廣泛關注。兩年前，多名港人疑墮求職陷阱，被「賣豬仔」到東南亞國家從事非法工作。隨着緬北「四大家族」詐騙集團前年遭剿滅，個案一度減少，然而過去大半年又死灰復燃。根據政府數字，由去年第二季起，執法部門合共接獲28宗涉及港人在東南亞被禁錮無法離開的求助個案。保安局長上月初承認，情况有升溫迹象，有受害者家屬則到政府總部請願，要求當局協助營救。

本月初，特區政府派專責組到泰國跟進，與當地司法部長等官員會晤，得悉仍有12人無法回港。及至近日，兩名受害女子在家屬支付贖金後，終於重獲自由返港，另一名被困數月的男子，亦於昨天安全回港。就着兩名受害女子的個案，警方拘捕了一名32歲女子，指她涉嫌以「搵快錢」為餌，誘騙兩名受害人前往泰國。港人接二連三被誘騙到東南亞，不排除本地有犯罪集團與當地詐騙團伙有勾連，被捕女子可能只是馬前卒，警方必須深入調查。

案情顯示，這些跨境販賣人口個案，受害人通常都是被人以「優厚工作報酬及提供免費旅遊」所騙，抵達泰國後旋即被人送到毗鄰緬甸的詐騙園區禁錮，由於園區守衛森嚴，更有武裝人員把守，受害人無從逃走，面對暴力虐待威脅，要麼聽從犯罪集團指示，從事電騙活動，要麼只能等待家人支付贖金。特區政府有責任加強公眾宣傳，提醒市民便宜莫貪，對境外招聘要高度警惕，條件愈優厚愈着數，愈須格外留神，以免落入不法之徒陷阱。目前仍有多名港人被禁錮在東南亞詐騙園區，特區政府必須加緊與當地政府高層接觸，協助受害港人早日安全返港。

雖然連串詐騙禁錮案受害人，都是因為落入圈套被誘到泰國，並非在當地旅遊逛街期間被擄，然而事件一再在泰國發生，難免嚴重損害當地旅遊形象。近年中國遊客成為泰國旅遊業重要客源，春節假期本是旅遊高峰，但自從內地演員王星出事之後，不少內地民眾都放棄前往泰國旅遊；在香港，部分人對前往泰國旅遊的戒心亦有所增加，這對泰國旅遊業不啻是一次大打擊。電騙犯罪集團猖獗，已成為區域公害，唯有加強區域合作，才能有效處理這一區域問題。

東南亞近年發展蓬勃，前景向好，惟無可否認，區內部分國家在經濟和管治上仍存在相當多的問題。緬甸長期遭西方制裁孤立，經濟發展滯後，政局亦不穩定，邊境地區軍閥林立，不受中央政府約束。各地方武裝為維持軍隊開支，最容易的「搵錢」方法，就是直接從事或庇護非法產業。與中國接壤的緬北果敢地區，之前就是電騙集團一個主要根據點，雖然果敢「四大家族」其後被殲，但緬甸東南部克倫邦的妙瓦底詐騙園區又迅速壯大。這個位於泰緬邊境的地區，成為了新的電騙犯罪中心，王星等人便是禁錮於當地園區。

泰國當局過去雖曾試過切斷妙瓦底的電力和網絡供應，但措施短暫成效不大，犯罪集團也會自行購買發電機以備不時之需。另外，泰緬邊境邊防不嚴，販賣人口到詐騙園，亦無多少難度。凡此種種，都說明若要打擊電騙犯罪集團，中國與東盟各國必須加強合作，同時亦須設法協助緬甸局勢回復穩定。去年10月，中國-東盟領導人會議在老撾萬象舉行，會後中國與東盟發表聯合聲明，將打擊電騙和網絡賭博犯罪作為優先合作事項。外長王毅昨天在北京會見東盟10國駐華使節再表示，期望相關國家負起責任，採取有力措施，堅決打擊網賭電詐，不容犯罪分子逍遙法外。唯盼區域執法合作深化，能夠早日帶來成果。

打擊販運人口罪行

強化現有法律工具

香港目前沒有專門針對販運人口的法例，特區政府一直強調以「多條法例」模式打擊，現有法律架構下，有50多條法例可「涵蓋並有效禁止」聯合國相關公約所界定的販運人口活動，執法機構可因應個別案件情况和證據，引用不同法例處理，但亦有意見認為，用分散的多條法例應對有其局限，當局應仿效澳門，制定專門法例應對。數年前，終審法院就一宗涉及南亞男子被騙來港打工遭僱主剝削的案件作出裁決。判辭提到，因應人口販運問題，特區政府可引用的各種罪行合併起來不能說是不足，但日後如有案件能證明，特區政府未能切實提供有效保護，仍可得出不一樣的結論，不能將裁決理解為現有拼合而成的罪行就必然足夠。跨國電騙相關的販運人口活動近年愈益猖獗，一再有港人受害。面對新形勢新情况，當局應考慮強化現有法律工具，應付相關罪行。

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