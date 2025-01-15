明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：刑事化打擊公屋租上租 留意舉報濫用機制利弊

【明報社評】政府加強打擊濫用公屋，「善用公屋資源獎勵」舉報計劃今起實施，房委會亦有意修例，將分租公屋單位牟利等行為刑事化。公屋是珍貴公共資源，將公屋單位當成「個人財產」暗中放租，屬嚴重濫用，應該嚴懲。現行法例下，房委會僅能終止合約，無權提出檢控，修例建議相信可以大大加強阻嚇力。過去兩年，透過加強住戶申報資產等方法，打擊濫用公屋，取得一定成果，現在政府引入「成功舉報有獎」機制，盼可找出隱蔽個案，亦有意見憂慮出現濫用舉報機制等問題，當局有責任密切留意措施「落地」後的情况，避免一法立一弊生。

分租公屋不應姑息

修例有助執法打擊

濫用公屋問題存在已久，屋邨停車場停泊名貴房車等情况，不時成為社會話題，更有公屋租戶將單位放租牟利。公屋的存在，乃是為了滿足基層市民住屋需要，背後涉及巨額公帑補貼，當局有責任打擊濫用，確保公共資源分配公平公道，這是基本原則問題，就算憑此騰出的單位有限、不足以顯著縮短輪候上樓時間，依然應該為之。前年4月，申訴專員公署宣布展開主動調查，審研當局打擊濫用公屋資源的工作，當時申訴專員指出，常見的濫用公屋行為，包括丟空單位或長期無人居住、虛報入息資產及家庭狀况等資料、分租或轉租單位，以及將單位作非住宅用途等，公署不時收到市民投訴房署房協沒有妥善跟進懷疑濫用公屋的舉報，認為房署房協有必要制定切實機制和措施，偵測及遏止濫用行為。

過去兩年，政府為了加強打擊濫用公屋，推出不少措施，包括收緊富戶政策、要求住戶每兩年申報一次居住情况及是否擁有香港住宅物業等，迄今已分批申報的公屋住戶數目達到數十萬。政府表示，過去兩年半合計收回約7000個公屋單位，相當於10座公屋，當中有相當多都涉及濫用問題，亦有住戶自知申報難過關，選擇交出單位，然而當局相信，尚有一些較難發現的隱蔽個案，今天起實施的「善用公屋資源獎勵」計劃，正是為此而設，房委會新設「舉報濫用公屋獎」，為提供確切情報的實名舉報者，授以感謝狀及最高3000元現金獎。另外，房委會也考慮修訂《房屋條例》打擊濫用公屋，具體方向包括將分租單位等嚴重濫用公屋行為刑事化、賦權房署人員可登門檢查住戶身分證等個人資料等。

公屋是珍貴社會資源，將公屋單位分租轉租或作商業用途，諸如經營理髮生意等，無異於擅自挪用別人資源去牟取私利，完全違背公屋政策原意。去年初，有偵查報道就發現，疑有公屋居民將單位「租上租」，相關「暗盤」放租資訊，可見於一些網上平台帖文，一個本身月租千多元的公屋單位，「暗盤」租金每月竟超過7000元。如此離譜的濫用公屋情况，絕對不能姑息。

根據現行法例，公屋租戶若被發現隱瞞或虛報資料，房屋署可根據《房屋條例》提出檢控，然而對於分租單位等嚴重濫用公屋情况，房委會卻無權提出檢控，最多只能終止租約。這明顯不合理。現在當局建議修例引入嚴重濫用公屋罪，針對單位「租上租」，以及在租戶未有居住的情况下將單位作商業用途，列為刑事罪行，最高可罰50萬元及監禁1年，相信可起到阻嚇作用，同時又不會影響公屋租戶在單位從事補習等活動幫補生計。房署派員登門調查懷疑分租單位一類個案，其中一個最常遇到的困難，就是單位內的人不合作，以私隱為名，拒絕提供身分證等個人資料，房署人員無從核實當事人是否原租戶。修例賦權房署人員可檢查個人資料，對於調查工作應有相當大的幫助。

舉報有獎機制惹爭議

實際操作問題妥處理

房署引入「舉報有獎」機制，社會爭議較大，當中既有意識形態爭論，亦有實際操作擔憂。有人擔心會鼓勵「舉報文化」，有人關注鄰里關係會否受破壞，亦有人憂慮舉報機制遭濫用，不排除有住戶出於私怨，誣告另一住戶，但求製造麻煩，云云。成功舉報有獎，當然有鼓勵的成分。不過話說回來，正如房委會資助房屋小組委員梁文廣所言，居民舉報濫用公屋的做法，以往一直存在，本身並非新鮮事。獎勵機制下，舉報者不僅要實名，並須由房署專責人員面見，以確保資料真確。換言之，舉報行為本身並非沒有個人成本，惡意存心找人麻煩之前，必須先麻煩自己；如果只是信口開河「作故仔」誣陷別人，會面時亦有可能露出馬腳。當然，舉報機制會否被濫用，導致無辜者受影響，最後還得看房署人員有沒有好好把關，小心求證核實。

根據政府數字，每年平均接獲的濫用公屋舉報約有3萬宗，上年度以實名舉報可供跟進濫用公屋個案有約1300宗，比例當然不高，不過房署文件亦稱，居民舉報的效果，比採用土地註冊處核對機制做物業及土地查冊更大，以早前首輪公屋申報8.8萬戶個案為例，核對揭發隱瞞物業比例約為0.5%，但同一時段收到舉報個案中，找出住戶擁有物業比例約有1.5%，兩者相差兩倍。新機制下舉報個案會否大增、會否湧現濫用機制報私怨等情况、對於找出隱蔽個案實際效用有多大、會否導致房署工作量大增，全都需要時間觀察，現在言之尚早。當局應密切留意實際執行狀况，適時檢討措施成效，以及有否造成擾民等問題。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞