社評：刑事化打擊公屋租上租 留意舉報濫用機制利弊

分租公屋不應姑息

修例有助執法打擊

濫用公屋問題存在已久，屋邨停車場停泊名貴房車等情况，不時成為社會話題，更有公屋租戶將單位放租牟利。公屋的存在，乃是為了滿足基層市民住屋需要，背後涉及巨額公帑補貼，當局有責任打擊濫用，確保公共資源分配公平公道，這是基本原則問題，就算憑此騰出的單位有限、不足以顯著縮短輪候上樓時間，依然應該為之。前年4月，申訴專員公署宣布展開主動調查，審研當局打擊濫用公屋資源的工作，當時申訴專員指出，常見的濫用公屋行為，包括丟空單位或長期無人居住、虛報入息資產及家庭狀况等資料、分租或轉租單位，以及將單位作非住宅用途等，公署不時收到市民投訴房署房協沒有妥善跟進懷疑濫用公屋的舉報，認為房署房協有必要制定切實機制和措施，偵測及遏止濫用行為。

過去兩年，政府為了加強打擊濫用公屋，推出不少措施，包括收緊富戶政策、要求住戶每兩年申報一次居住情况及是否擁有香港住宅物業等，迄今已分批申報的公屋住戶數目達到數十萬。政府表示，過去兩年半合計收回約7000個公屋單位，相當於10座公屋，當中有相當多都涉及濫用問題，亦有住戶自知申報難過關，選擇交出單位，然而當局相信，尚有一些較難發現的隱蔽個案，今天起實施的「善用公屋資源獎勵」計劃，正是為此而設，房委會新設「舉報濫用公屋獎」，為提供確切情報的實名舉報者，授以感謝狀及最高3000元現金獎。另外，房委會也考慮修訂《房屋條例》打擊濫用公屋，具體方向包括將分租單位等嚴重濫用公屋行為刑事化、賦權房署人員可登門檢查住戶身分證等個人資料等。

公屋是珍貴社會資源，將公屋單位分租轉租或作商業用途，諸如經營理髮生意等，無異於擅自挪用別人資源去牟取私利，完全違背公屋政策原意。去年初，有偵查報道就發現，疑有公屋居民將單位「租上租」，相關「暗盤」放租資訊，可見於一些網上平台帖文，一個本身月租千多元的公屋單位，「暗盤」租金每月竟超過7000元。如此離譜的濫用公屋情况，絕對不能姑息。

根據現行法例，公屋租戶若被發現隱瞞或虛報資料，房屋署可根據《房屋條例》提出檢控，然而對於分租單位等嚴重濫用公屋情况，房委會卻無權提出檢控，最多只能終止租約。這明顯不合理。現在當局建議修例引入嚴重濫用公屋罪，針對單位「租上租」，以及在租戶未有居住的情况下將單位作商業用途，列為刑事罪行，最高可罰50萬元及監禁1年，相信可起到阻嚇作用，同時又不會影響公屋租戶在單位從事補習等活動幫補生計。房署派員登門調查懷疑分租單位一類個案，其中一個最常遇到的困難，就是單位內的人不合作，以私隱為名，拒絕提供身分證等個人資料，房署人員無從核實當事人是否原租戶。修例賦權房署人員可檢查個人資料，對於調查工作應有相當大的幫助。

舉報有獎機制惹爭議

實際操作問題妥處理

房署引入「舉報有獎」機制，社會爭議較大，當中既有意識形態爭論，亦有實際操作擔憂。有人擔心會鼓勵「舉報文化」，有人關注鄰里關係會否受破壞，亦有人憂慮舉報機制遭濫用，不排除有住戶出於私怨，誣告另一住戶，但求製造麻煩，云云。成功舉報有獎，當然有鼓勵的成分。不過話說回來，正如房委會資助房屋小組委員梁文廣所言，居民舉報濫用公屋的做法，以往一直存在，本身並非新鮮事。獎勵機制下，舉報者不僅要實名，並須由房署專責人員面見，以確保資料真確。換言之，舉報行為本身並非沒有個人成本，惡意存心找人麻煩之前，必須先麻煩自己；如果只是信口開河「作故仔」誣陷別人，會面時亦有可能露出馬腳。當然，舉報機制會否被濫用，導致無辜者受影響，最後還得看房署人員有沒有好好把關，小心求證核實。

根據政府數字，每年平均接獲的濫用公屋舉報約有3萬宗，上年度以實名舉報可供跟進濫用公屋個案有約1300宗，比例當然不高，不過房署文件亦稱，居民舉報的效果，比採用土地註冊處核對機制做物業及土地查冊更大，以早前首輪公屋申報8.8萬戶個案為例，核對揭發隱瞞物業比例約為0.5%，但同一時段收到舉報個案中，找出住戶擁有物業比例約有1.5%，兩者相差兩倍。新機制下舉報個案會否大增、會否湧現濫用機制報私怨等情况、對於找出隱蔽個案實際效用有多大、會否導致房署工作量大增，全都需要時間觀察，現在言之尚早。當局應密切留意實際執行狀况，適時檢討措施成效，以及有否造成擾民等問題。

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