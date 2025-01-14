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社評

社評：防止網上濫售處方藥 發展社區藥房便市民

【明報社評】有網上平台聲稱由醫生提供「線上文字診斷」，售賣處方藥物，惟本報發現所謂「文字診斷」非常簡單，予人觀感是草草走過場，跟直接選購處方藥物無異。現行法例規定，處方藥物必須在醫生指示下使用，又或憑醫生處方在註冊藥房購買，有關網上平台做法，雖然未必有違相關法例，然而明顯存在濫售處方藥物的可能，反映法例有「漏招」之處，當局有必要跟進處理。政府《基層醫療健康藍圖》提出，探討社區藥劑師角色，以及在嚴格監管下由社區藥房為醫管局病人配藥，既可方便市民取得處方藥物，亦可減輕公院壓力，期待改革可以早日落實。

網上診症太馬虎

取巧售藥惹嫌疑

涉事網上平台有售多款處方藥物，並自稱為全港最大網上醫生配藥平台，旨在幫患者「更便捷地獲取所需的醫生紙買藥物」。根據網頁介紹，平台的醫生會透過線上問診服務，向病人提供治療方法及處方藥品，除了支付藥費，毋須另付診金，藥物最快一小時可送達。平台聲稱，其一站式服務，「顛覆了在香港醫院、診所或藥房作處方藥購買的麻煩」，網頁還特意「提醒」市民，很多網上藥房不合法，若網站毋須醫生紙就能買處方藥，可能是出售過期藥及非法經營，云云，可是記者實測卻顯示，平台所謂網上診症更似是走過場，很容易就可買到安眠藥或抗生素等處方藥物。

首先，整個過程是先選購藥物並付款，然後才由醫生提供「免費文字診斷」，這本身就顛倒了「先診症後配藥」的正常做法。就算平台聲稱，如果診斷後發現所購藥物不適合會全額退款，這依然是一個有違常理的安排。

其次，「文字診症」短短一分鐘，簡單問問服藥原因、以往有否服用過相關處方藥物、簡介一下用藥注意事項等就了事，求診者若要求視像診症，就要加收數百元。如此簡單的問診，予人感覺極為馬虎，隨便問幾句就向顧客出售處方藥物；藥物快遞附上的醫生紙，亦無註明診斷結果。另外，平台雖有要求當事人提供姓名、出生日期及身分證號碼登記，以及確認有否長期病及藥物敏感，卻沒有要求提供身分證副本核實。外界有理由擔心，就算填上不實個人資料，也有機會買得處方藥物。

藥不能亂服，更不能濫開，否則有可能危及病人安全；精神科藥物和咳藥水等，更必須嚴格把關，以防濫用及大量流出市面。本港公院由醫生診症和處方，藥劑師負責配藥，私營診所則大多自設藥房，由護士按醫生處方配藥。任何人若非法管有或出售處方藥物，即屬違法，一經定罪，最高罰款10萬元及監禁兩年，然而今次事件卻令人關注，相關法律有否「漏招」。

雖然涉事網上平台可堅稱，有按法例由醫生處方藥物，可是其做法明顯有鑽空子之嫌。平台方面強調，有關個案診斷及藥物處方不會對患者健康構成任何危險，處理「完全在安全範圍內進行」，但醫委會的遠程醫療實務道德規範指引明確提到，醫生必須充分了解病人狀况等，才可透過電子方式處方藥物。醫衛局長昨天表示，衛生署已就情况開展調查及蒐集證據。當局有必要徹查，涉事網上平台提供的藥物，是否由合資格醫生處方；如屬實則須追究涉事醫生有否專業失德，未經合理診症程序便草草開出醫生紙提供處方的藥物。

當然，任何買賣交易，總是有求有供。有人涉嫌以取巧手法，游走法律罅隙，變相售賣處方藥物，說到底還是因為病人取藥配藥諸多不便。基層市民為取藥看公院醫生，往往需要長時間輪候，之後又要到藥房排隊配藥，費時失事；看私家醫生，除要支付藥費，診金亦不便宜。如果只是小病，又或為長期慢性病配藥，病人希望有省錢省時間的「捷徑」可走，亦屬自然。今次有關網上平台出售處方藥物的爭議，當局固然應檢視法律，看看是否有需要堵塞漏洞，同時亦須思考如何回應市民的合理關切和期望。

不少發達國家奉行「醫藥分家」制度，醫生只有權處方藥物，不能賣藥，配藥和賣藥的工作由註冊藥劑師負責。英國基層醫療發展成熟，當局還容許一些常見病症的患者，毋須家庭醫生診斷，直接從社區藥房獲取處方藥物。「醫藥分家」可收利益制衡之效，避免醫療系統過度偏重醫生，然而在香港，醫藥分家談了30年，卻沒有多少進展。有私家醫生認為禁止配藥會影響收入，亦有社區藥劑師寧可少做少錯，不願跳出舒適圈。

提升藥劑師角色地位

基層醫療配藥求便利

特區政府推動基層醫療，提倡預防疾病，鼓勵病人加強自我管理，盼可長遠減輕公營醫療系統負荷。發展社區藥房、方便市民配藥，正是重要一環。《基層醫療健康藍圖》兩年多前出爐，建議探討社區藥劑師在藥物諮詢和覆診配藥方面的角色，以及由社區藥房向醫管局病人提供配藥等服務，當局希望可於明年底推出社區藥房計劃，初步目標是全港每區有5至6間。發展基層醫療事在必行。建設社區藥房網絡、提升藥劑師地位和角色，當局要有周全的改革計劃，更要有破除固化利益藩籬的決心。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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