明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：一國兩制發展新時期 灣區北都建設責任大

【明報社評】全國港澳研究會日前在北京舉行專題研討會，港澳辦主任夏寶龍致辭，就新時代「一國兩制」的理論與實踐，闡述了中央的看法，以及對港澳的期許，當中不少說法都值得特區政府和各界思量。夏寶龍強調，建設粵港澳大灣區，是推動一國兩制事業發展的新實踐，制度創新至關重要，而橫琴、前海、南沙、河套及北部都會區，均是具有一國兩制特色的高水平開發建設，港澳兩地責無旁貸，必須積極推進，夏寶龍提到要謀定後動、想清楚再幹，切忌急功近利，並不是說可以歎慢板，而是提醒港澳必須把握好自身在大灣區建設中的定位和作用，確保河套、北都、橫琴發展不會荒腔走板、偏離目標。

闡述習講話理論實踐

開放包容價值要守護

國家主席習近平上月出席慶祝澳門回歸25周年大會暨澳門特區第6屆政府就職典禮，發表重要講話，總結一國兩制實踐經驗、擘劃一國兩制事業發展藍圖。今次研討會以習近平講話為主題，夏寶龍的致辭內容，可視為一次最詳盡和最有系統的解說。一個制度的生命力，在於能夠適應時代發展和環境需要，不斷自我完善。世界百年不遇變局，國家和港澳發展進入新時期，一國兩制的理論與實踐，亦要與時並進。

一國兩制構思的提出，乃是為了處理國家統一問題。經過多年發展，一國兩制現已成為國家治理體系一部分。利益是支持一個制度存在的要素，但價值理念的支撐作用也相當重要。夏寶龍先從理論層面解說，一邊強調一國兩制符合港澳、國家民族以至各國投資者利益，一邊指出一國兩制蘊含的和平、包容、開放及共享價值理念，既是中國的，也是世界的。隨着中國逐步走向世界舞台中央，以「中國智慧」「中國方案」推動全球治理、構建人類命運共和體，乃是國家致力的方向。夏寶龍說一國兩制是「我國為世界發展提供的國際公共產品（public good）」，是「推動構建人類命運共同體的重要實踐平台」，反映中央將一國兩制提升到具有世界意義的高度，並跟國家的世界觀緊扣，比一般人理解的概念要闊得多。

實踐方面，夏寶龍認為習近平講話概括了4條規律，包括堅守一國之本、善用兩制之利；維護高水平安全、推動高質量發展；發揮獨特優勢、強化內聯外通；弘揚核心價值、促進包容和諧。夏寶龍提到，一國兩制實踐中，既要弘揚愛國愛港核心價值，也要求同存異，增進多元文化交流融合，團結一切可以團結的力量，「這是推進一國兩制實踐必須不斷夯實的政治社會基礎」。開放包容是香港獨特性所在，特區政府必須切實維護，對不同聲音應該多予包容。

粵港澳大灣區建設是重大國策，也是港澳融入國家發展的必然切入點。這意味一國兩制必然是大灣區建設的鮮明特色，港澳須發揮自身獨特功能，就灣區建設展現更大作為，惟現實發展情况和進度，是否符合中央期望，又是另一回事。中央開發橫琴，變相交由澳門主導，目的是促進澳門經濟適度多元發展，盼藉制度創新，令「澳門+橫琴」成為豐富一國兩制實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地。習近平講話特意重申開發橫琴初心，以及澳門經濟適度多元發展這目的，強調澳門要把握好定位，不能發展一些與定位不一致的產業項目，難免令人關注具體實踐是否出現了偏差。夏寶龍指出，習近平講話為橫琴發展把脈指向，對港澳參與灣區建設具有很強現實指導意義，實有「溫馨提示」之意。

把握好定位建設灣區北都

謀定後動看長遠非歎慢板

夏寶龍致辭，明確提到粵港澳大灣區要成為高質量發展示範地、中國式現代化引領地，並將橫琴、河套、前海及南沙建設，列為大灣區4個重大合作平台，香港須繼續發揮比較優勢，充分發揮在大灣區高水平對外開放中的引領作用，「會同粵澳着力打造好前海、南沙、河套等重大合作平台」。換言之，建設好河套創科園，可不止是香港或深圳之事，更是大灣區和國家之事。粵港澳大灣區建設遇上的問題，是牽涉不同制度，各市各有盤算，必須解放思想，打破條條框框。觀乎夏寶龍說法，中央檢驗合作區開發成效看3點，包括落實目標初心（例如發展新產業）；有否善用兩制之利，在兩地規則銜接和機制對接上實現制度創新，助力國家更高水平對外開放；在大灣區市場一體化建設上，有否發揮先行先試作用。河套區發展情况，中央定必密切留意。

開發橫琴是百年大計，整個大灣區建設當然也是。北都雖不在四大合作區之列，但夏寶龍明言北都建設，同屬推進大灣區建設一部分。夏寶龍提到港澳建設灣區要「保持戰略定力、堅持久久為功」，並不是說可以拖拖拉拉歎慢板，而是提醒港澳要本着對歷史負責的態度建設大灣區，北都和4個重大合作平台不是一般新市鎮或技術開發區，建設必須達到高水平，絕不能抱着交差心態草草了事。正因為責任如此重大，所以夏寶龍才說大家要謀定後動，放眼長遠算大帳，想清楚再幹，切忌急功近利。

在香港，樓市不振和政府財赤問題備受關注，更有聲音認為不如放慢北都發展，先處理這些問題，惟夏寶龍隻字未提本港樓市或財赤，卻提了其他行業。夏寶龍提到要將4個重要論述落到實處，其一是港澳經濟發展論述，期望特區政府領導各界提升國際金融、航運、貿易中心地位，大力發展創科產業，加快餐飲、零售及旅遊業升級，積極推動北都建設，至於工商界則要繼續發揮經濟發展主力軍作用，開拓創新，積極探索新產業、新業態。香港必須不斷增強發展新動力，逐步破解經濟與房地產深度綑綁的枷鎖。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞