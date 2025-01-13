社評：一國兩制發展新時期 灣區北都建設責任大

闡述習講話理論實踐

開放包容價值要守護

國家主席習近平上月出席慶祝澳門回歸25周年大會暨澳門特區第6屆政府就職典禮，發表重要講話，總結一國兩制實踐經驗、擘劃一國兩制事業發展藍圖。今次研討會以習近平講話為主題，夏寶龍的致辭內容，可視為一次最詳盡和最有系統的解說。一個制度的生命力，在於能夠適應時代發展和環境需要，不斷自我完善。世界百年不遇變局，國家和港澳發展進入新時期，一國兩制的理論與實踐，亦要與時並進。

一國兩制構思的提出，乃是為了處理國家統一問題。經過多年發展，一國兩制現已成為國家治理體系一部分。利益是支持一個制度存在的要素，但價值理念的支撐作用也相當重要。夏寶龍先從理論層面解說，一邊強調一國兩制符合港澳、國家民族以至各國投資者利益，一邊指出一國兩制蘊含的和平、包容、開放及共享價值理念，既是中國的，也是世界的。隨着中國逐步走向世界舞台中央，以「中國智慧」「中國方案」推動全球治理、構建人類命運共和體，乃是國家致力的方向。夏寶龍說一國兩制是「我國為世界發展提供的國際公共產品（public good）」，是「推動構建人類命運共同體的重要實踐平台」，反映中央將一國兩制提升到具有世界意義的高度，並跟國家的世界觀緊扣，比一般人理解的概念要闊得多。

實踐方面，夏寶龍認為習近平講話概括了4條規律，包括堅守一國之本、善用兩制之利；維護高水平安全、推動高質量發展；發揮獨特優勢、強化內聯外通；弘揚核心價值、促進包容和諧。夏寶龍提到，一國兩制實踐中，既要弘揚愛國愛港核心價值，也要求同存異，增進多元文化交流融合，團結一切可以團結的力量，「這是推進一國兩制實踐必須不斷夯實的政治社會基礎」。開放包容是香港獨特性所在，特區政府必須切實維護，對不同聲音應該多予包容。

粵港澳大灣區建設是重大國策，也是港澳融入國家發展的必然切入點。這意味一國兩制必然是大灣區建設的鮮明特色，港澳須發揮自身獨特功能，就灣區建設展現更大作為，惟現實發展情况和進度，是否符合中央期望，又是另一回事。中央開發橫琴，變相交由澳門主導，目的是促進澳門經濟適度多元發展，盼藉制度創新，令「澳門+橫琴」成為豐富一國兩制實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地。習近平講話特意重申開發橫琴初心，以及澳門經濟適度多元發展這目的，強調澳門要把握好定位，不能發展一些與定位不一致的產業項目，難免令人關注具體實踐是否出現了偏差。夏寶龍指出，習近平講話為橫琴發展把脈指向，對港澳參與灣區建設具有很強現實指導意義，實有「溫馨提示」之意。

把握好定位建設灣區北都

謀定後動看長遠非歎慢板

夏寶龍致辭，明確提到粵港澳大灣區要成為高質量發展示範地、中國式現代化引領地，並將橫琴、河套、前海及南沙建設，列為大灣區4個重大合作平台，香港須繼續發揮比較優勢，充分發揮在大灣區高水平對外開放中的引領作用，「會同粵澳着力打造好前海、南沙、河套等重大合作平台」。換言之，建設好河套創科園，可不止是香港或深圳之事，更是大灣區和國家之事。粵港澳大灣區建設遇上的問題，是牽涉不同制度，各市各有盤算，必須解放思想，打破條條框框。觀乎夏寶龍說法，中央檢驗合作區開發成效看3點，包括落實目標初心（例如發展新產業）；有否善用兩制之利，在兩地規則銜接和機制對接上實現制度創新，助力國家更高水平對外開放；在大灣區市場一體化建設上，有否發揮先行先試作用。河套區發展情况，中央定必密切留意。

開發橫琴是百年大計，整個大灣區建設當然也是。北都雖不在四大合作區之列，但夏寶龍明言北都建設，同屬推進大灣區建設一部分。夏寶龍提到港澳建設灣區要「保持戰略定力、堅持久久為功」，並不是說可以拖拖拉拉歎慢板，而是提醒港澳要本着對歷史負責的態度建設大灣區，北都和4個重大合作平台不是一般新市鎮或技術開發區，建設必須達到高水平，絕不能抱着交差心態草草了事。正因為責任如此重大，所以夏寶龍才說大家要謀定後動，放眼長遠算大帳，想清楚再幹，切忌急功近利。

在香港，樓市不振和政府財赤問題備受關注，更有聲音認為不如放慢北都發展，先處理這些問題，惟夏寶龍隻字未提本港樓市或財赤，卻提了其他行業。夏寶龍提到要將4個重要論述落到實處，其一是港澳經濟發展論述，期望特區政府領導各界提升國際金融、航運、貿易中心地位，大力發展創科產業，加快餐飲、零售及旅遊業升級，積極推動北都建設，至於工商界則要繼續發揮經濟發展主力軍作用，開拓創新，積極探索新產業、新業態。香港必須不斷增強發展新動力，逐步破解經濟與房地產深度綑綁的枷鎖。

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