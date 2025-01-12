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社評

社評：柯文哲案加劇朝野對立 政治鬥爭侵蝕台灣司法

【明報社評】台灣民眾黨創黨主席柯文哲被控貪污，檢方求刑28年半，柯文哲前日（1月10日）就保釋被駁回提出上訴，民眾黨昨在台北舉行大型集會聲援。柯文哲由政治素人一躍成為台北市長，去年又率領民眾黨成為立法院關鍵少數，改寫了台灣政治版圖。貪污指控令他急速跌下神壇，過程充滿戲劇性，司法程序亦充斥政治角力，戰場延伸至議會與街頭，突顯了台灣當前尖銳的政治對立。

涉貪巨款損清廉形象

保釋拉鋸法院成磨心

柯文哲被控在台北「京華城」改建專案中受賄及侵佔政治獻金等多項罪名，涉及總金額超過9300萬新台幣（下同），折合逾2200萬港元。去年12月26日，柯文哲被羈押113天後，台北地檢署正式提出起訴。台北地方法院批准柯以3000萬元保釋，但台灣高等法院接納北檢上訴，發回重審。北院將保釋金提高至破台灣政界被告紀錄的7000萬元，北檢再上訴，高院再度發回重審。本月2日，北院第3度開庭，撤銷保釋，結果輪到柯文哲提出上訴。民眾黨斥責檢方擺出不羈押就上訴的強硬態度是「政治追殺」。同一批法官在短短數日內作出截然不同的裁決，亦受非議。

柯文哲的政治生涯如坐升降機般直上直落。他在2014年脫下台大醫院醫生白袍加入「太陽花學運」，聲名大噪，隨後更以「政治素人」身分當選台北市長。他的直率言談方式顯得貼地親民，加上標榜清廉形象，成功吸引大批對藍綠兩大陣營均感失望的年輕支持者和中間選民，但表面的誠實正直，與良好管治才能不必然畫上等號。柯文哲主政台北8年留下不少爭議，但在「兩害相權取其輕」的政黨政治裏，他仍可憑藉積累的政治資本自立門戶，去年參選總統雖未竟其功，但民眾黨取得8個議席，在國民、民進兩黨議席均不過半的立法院內成為關鍵少數。

貪污案令柯文哲政治「人設」崩塌，從檢方列出的罪狀來看，他打理政治資金的手法混亂，即使不涉貪，也暴露行政與法律知識的缺失，無論最終審判結果如何，他所代表的白色清流都已蒙污。去年選舉，國民黨原本尋求「藍白合」以實現政黨輪替，卻因柯文哲臨陣變卦而破局，有輿論認為，若柯當時願意妥協，如今就是身在廟堂而非成為階下囚。這種「有權無罪」的論調實在荒謬，卻是不罕見的政治現實。柯文哲有否悔不當初不得而知，不無諷刺是檢控過程無法消散的「政治辦案」觀感，竟為他挽回了一些同情分。

台灣自我標榜擁有民主與法治，柯文哲是真貪還是清白，理應建基於客觀可信的證據，交由嚴謹的司法程序決定。然而，自柯被捕以來，親綠媒體不斷「爆料」，恍如同步掌握檢方偵辦進度，視「偵查不公開」原則如無物。不同政治勢力亦各自加鹽添醋，政論節目名嘴爭相越俎代庖判斷是非，大眾如看戲般觀望事態演變。在這種情況下，誰還會相信案件能夠公平審理？

朝小野大管治路難行

賴清德鼓吹民粹抗爭

昨日是台灣司法節，民眾黨在台北自由廣場舉行集會抗議司法不公，國民黨主席朱立倫事先表態支持，柯文哲案牽動的政治鬥爭，在可見將來難見平息。這其實亦是台灣朝野政治惡鬥的縮影。去年12月20日，台灣立法院在藍白聯手下三讀通過《選舉罷免法》、《財政收支劃分法》及《憲法訴訟法》修正案。法案審議時兩派立委激烈爭執，台灣民主化初期屢見不鮮的議事廳武鬥場面再度出現。藍白陣營代表了六成民意，憑藉絕對優勢通過法案，本是代議制度正常結果，符合選舉民主少數服從多數的基本原則。然而，執政民進黨拒絕接受這種政治挫敗，不僅威脅用行政院覆議及釋憲等憲制框架容許的手段反制，還重拾老本行發動街頭抗爭，炮製了立委試圖引導群眾攻佔議事廳的鬧劇。

一個成熟的代議民主社會，政治領袖面對朝小野大格局，理性做法是與在野黨建立溝通、協商渠道，甚至考慮籌組聯合政府，以消減施政障礙、維持政治穩定。賴清德與民進黨的做法與此相悖。針對在野黨控制立法院的現實，賴清德宣稱要發揮「更大民主力量」，包括民眾的選舉、罷免、創制及複決權，當中就包含了民粹抗爭成分，令人擔憂。民進黨黨團召集人柯建銘更叫囂「雙罷」，即罷免來自國民黨的立法院正副院長及國民黨所有地區直選立委。如此公開號召以民粹方式清除異己，如同對代議政治投下反對票。爭議連日發酵，民間不乏聲音要求賴清德出面降溫。賴清德日前終表示，現階段執政重點是「維持穩定的憲政體制運作」，看似淡化「雙罷」可能性，但他同時聲言尊重公民團體「自主發起的行動」。這番話存在政治投機色彩。

台灣《聯合報》早前票選2024年度代表字，前三名依次為「貪」、「鬥」、「騙」，如實反映了台灣民眾對政治環境的失望，以及對社會問題的焦慮。展望2025年，台灣朝野對立的局面恐將持續惡化，行政、立法與司法各個範疇泛政治化的亂象難望逆轉，勢必妨礙攸關民生與經濟發展的重大政策落實推行。民主政治被民粹騎劫非社會之福，台灣若無法擺脫，只會損害得來不易的民主成果。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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