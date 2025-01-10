社評：鐵窗廿載無損求學心 博士成就勉勵同路人

獄中進修排除萬難

勵志故事不可多得

懲教署其中一項核心工作，是為在囚人士提供適切的更生計劃。懲教署會為不足21歲的青少年在囚人士，提供半日教育課程，安排合資格教師任教；另外，合資格的在囚人士也可參加多項公開考試，以及專上教育進修。前年10月，懲教署便跟都會大學簽訂備忘錄，盼為希望繼續進修的在囚人士，提供更全面支援，包括提供助學金、安排學分轉換及課程銜接。懲教署表示，過去1年，赤柱監獄合計有158名在囚人士報考各類課程及公開考試，一共179卷及格，其中64卷為優良成績。課程及考試由都大及明愛社區書院舉辦，科目包括語文及文學、商業英語、商業財務及會計等。

赤柱監獄日前舉行證書頒發典禮，向38名在囚者頒發學業證書，當中有3人是取得學士或副學士學位，另外更有一名現年51歲的在囚者，在典禮上獲頒教育博士學位，成為本港歷來第一人，其父母皆有到場，見證兒子從都大校長手上接過證書的一刻。三人之後更一起站在台上談感受，相擁場面既溫馨又感人。

一般人讀大學，由學士、碩士到博士，修讀時間大約要10年，一點也不輕鬆，要在獄中走畢這條進修之路，更是困難重重。今次獲頒博士學位的在囚者，中四輟學後誤入歧途，1990年代入獄，接受長期監禁，人生黃金歲月都要在鐵窗下度過，然而他並沒有自暴自棄，除了反思己過，更決定重拾學業，2000年在獄中考會考，2004年起修讀公開大學（都大前身）社會科學學士，再於2012年獲頒教育碩士。之後他嘗試攻讀博士，雖然一再未能通過公開遴選，但未有動搖他報讀的決心，終於2016年獲得取錄，經過8載光陰取得博士學位。前後24年的獄中求學過程崎嶇曲折，當中的艱辛，實不足為外人道，然而有志者事竟成。當事人改過遷善，排除萬難，得以戴上博士帽，如此勵志的故事，實屬不可多得，父母老懷安慰，相信不少人也會為他們送上祝福。

在囚人士在獄中接受懲教，跟一般人所過的自由生活，當然有天淵之別。在囚者進修之所以格外困難，除了因為必須遵從獄中的規範，亦因為懲教署有嚴謹安全考慮，不能為了方便在囚者進修，就隨便放寬他們接觸外界的規定。說到底，懲教工作首要重點，並不是協助在囚者求學進修，而是重建正確價值觀，諸如守法等觀念。在囚者大多沒經濟能力支付學費，必須依賴獎助學金等，又需應付獄中日常工作，一般每個學期只能修讀一科，學習進度自然較慢。

監獄中，在囚人士要得到外來寄入物品，往往都需要長時間，知識亦不例外。在囚男子憶述獄中修讀大學課程之路，提到獄中不能隨時上網，就連查字典也不能靠各種電子工具，只能廿年如一日翻查笨重的字典，雖然校方會提供教學材料，但如果需要更多研究資料，就只能向獄外朋友或教授求助，請他們寄來一大疊資料，從中慢慢尋找，來來回回耗時甚多，單是博士論文，便得用上4年時間完成，比一般博士生所用的時間多上一倍。

除了獄中客觀條件，長期在囚人士出獄遙遙無期，亦容易磨蝕求學意志。今次獲頒博士學位的在囚者亦稱，求學過程最難面對的，不是各種客觀限制，而是旁人冷言冷語，質疑鐵窗歲月漫長、讀書有何用。所有用心求學的人，都希望有朝一日能夠學以致用，為個人、家庭和社會作出貢獻。雖然法例從沒給予任何在囚者必然獲得提早釋放的權利，減刑和假釋機制也只是看獄中行為良好與否而非學術成就，然而具體個案如何處理，酌情權始終在當局手上，當事人若已改過遷善，又肯孜孜不倦進修學習，當局應給予他們一個機會。

改善課程鼓勵進修

重投社會做好準備

反修例風暴後，年輕在囚者急增，在囚教育和職業訓練問題，惹來不少關注。以往不時有「過來人」指出，懲教署部分課程內容與社會脫節，不夠實用，認受程度也低，無助釋囚重新投入社會，亦有意見期望，署方改善獄中學習環境。在囚人士接受獄中規範，要與一般人的自由學習環境看齊，並不現實，但署方仍可積極研究，以確保監獄安全為前提，為在囚人士進修學習，提供多一些方便。近年懲教署在更生工作方面，推出了不少新措施新項目，諸如成立全日制「立德學院」，為年滿21歲具中六學歷的在囚人士提供課程，等等。署方可考慮與大專院校加強合作，開辦更多緊貼時代的實用課程，鼓勵在囚人士進修，為他朝重投社會做好準備。

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