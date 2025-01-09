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社評

社評：騰訊列「軍企」荒謬絕倫 美國打壓無阻中國自強

【明報社評】中美角力激烈，華府泛化國家安全概念，將經貿投資問題政治化，這幾年可謂司空見慣，然而業務以遊戲、社媒及移動支付為主的騰訊，居然也被美方列入「中國軍工企業名單」，實在無法不叫人側目，就連外資大行也對這一決定感到困惑。拜登政府任內一再打壓中國科技企業，今次不過是最新一例，字節跳動旗下TikTok在美國「不賣就禁」法令生效在即，聯邦最高法院會否及時推翻決定，仍是未知之數；特朗普聲稱對TikTok「有好感」，也不等於會輕易放過TikTok。中美科技戰近年不斷升級，然而中國高新科技產業仍能高速發展，白宮打壓變本加厲，只會倒逼中國加快新質生產力發展，減少依賴美國西方。

騰訊業務無關軍工

美方「莫須有」不講理

2018年，特朗普對華發起貿易戰，中美關係螺旋式下降。美國擔心霸權地位動搖，遏制中國發展成為兩黨共識。拜登上台後，不僅沒有撤銷特朗普對華關稅措施，科技戰、金融戰等更是打個不停。2021年起，美國國防部按國會要求，根據「最新資訊」，識別在美國直接或間接活動的中國軍工企業，並向國會呈交年報，美國公司若與名單上的中國企業合作，可能會令它們今後無法獲得國防部的合同。

本周一，美方更新名單，「榜上有名」的中國企業合共134家，包括全球最大航運公司之一的中國遠洋海運集團、晶片製造商長鑫存儲，以及無人機製造商道通智能等。最新納入名單的公司中，以騰訊和寧德時代這兩間內地科技巨頭最受注目，消息一出，兩家公司股價應聲大跌。騰訊和寧德時代強調沒有參與任何軍事相關活動，列入清單是錯誤。根據美方說法，名單上的公司，皆是「同時擁有軍事和商業技術」的實體，並在美國境內有業務營運。換言之，就算有關公司業務跟國防工業完全沾不上邊，只要美方認定公司擁有「軍事技術」，已經可納入名單之中。如此寬鬆和含糊的認定標準，跟隨口說了算，實際並無多少分別。

騰訊業務以遊戲、廣告、社交媒體及移動支付為主，既非軍工企業，也不是軍工供應商；寧德時代則是新能源公司，去年初美國汽車巨頭福特車廠還宣布與寧德時代合作，在密歇根州建造汽車電池工廠，未料觸動到一些反華政客神經，反對引進中國技術。這兩間內地科技巨頭居然也被列入中國軍工企業名單，邏輯根本就是「莫須有」，暴露美方蠻不講理。白宮本月20日換主人，一般而言，現屆政府離任前，應避免採取一些太具爭議或影響下屆政府的決策，然而過去兩個月，拜登卻是肆意而為，由特赦兒子到容許烏克蘭用美製遠程飛彈攻俄推高戰火，各界議論紛紛，今次更新中國軍工企業名單，就連投行巴克萊的分析也承認，他們跟許多投資者一樣，對騰訊列入名單的理由和時機感到困惑。

理論上，「中國軍工企業名單」只是提醒美國企業注意風險，不涉即時制裁或禁止美國人投資，名單上的公司也可以提出申訴，然而以現時美國的政治氛圍，倘若國防部有所行動，財政部也有跟進壓力，列入名單的中國企業面臨的制裁風險有可能增加，騰訊股價大挫，反映的正是這一憂慮。事實上，近年華府打壓中國企業的一個常用伎倆，就是亮出各種「制裁」工具，懸在中國企業頭上，作為威脅，就算最後收刀回鞘，但已足以挑起市場對地緣政治風險因素的憂慮，嚇怕部分投資者，打擊了相關中國企業股價，妨礙了它們正常做生意及融資等。這根本就是耍流氓的滋擾行為。

當然，騰訊等中國科企巨頭，有的是實力，美方的小動作雖然構成滋擾，但不足以影響公司發展。騰訊早前公布的季度業績，營運表現普遍優於市場預期，公司回購力度也完全抵消了南非大股東Naspers旗下Prosus減持的影響。另外，蘋果也在跟騰訊及字節跳動洽商，在內地推出人工智能服務。美國大行花旗亦稱，軍工企業名單風波雖然觸發市場恐慌反應，影響股價表現，但這無礙騰訊增長前景。2021年，小米也曾無端被美方列入「中國軍工企業名單」，申訴4個月後獲得除名。有分析認為，這次騰訊應該也有相當機會「打甩」，然而申訴並非沒有成本，一間正當做生意的公司，也不應該如此遭到刁難。

TikTok命運惹關注

中國科技巨企扳不倒

過去數年，華府一再滋擾打壓中國科技龍頭企業，華為、騰訊、字節跳動等皆受影響。字節跳動旗下TikTok在美國「不賣就禁」法令將於1月19日（即特朗普上台前夕）生效。美國聯邦最高法院將於明天開庭，聽取美國政府及TikTok雙方論據，判定有關法令是否違憲。特朗普上月接見TikTok總裁，表示對TikTok「有好感」，但其實最早威脅封禁TikTok的，正是特朗普本人。近年特普朗認為facebook等社交媒體宣揚自由派思想，處處跟他作對，外界關注特朗普對TikTok態度轉變，會否只是「拉一派打一派」的操作，倘若facebook等社交媒體轉軚「歸順」，TikTok利用價值下降，特朗普會否又再變臉，實難斷言。

美國為保霸權，打壓中國科企不會罷手，然而過去數年現實發展證明，中國科企巨頭並非這麼輕易就會被扳倒，華為正是最佳例子。華府打壓中國科技發展，只會驅使中國加緊推動科技創新，實現自立自強。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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