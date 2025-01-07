社評：公僕開支須削減 編外職位莫濫開

政府須加強節流力度

減薪裁員不應成禁忌

上年度政府財赤達千億元，預料本財年也差不多，當下政府開源空間有限，改善公共財政，關鍵在於節流。去年《財政預算案》提出「財政整合計劃」，除了繼續推行公務員編制零增長，將編制控制在不高於2021年3月底水平，另外又以不影響綜援及公共福利金等計劃為前提，由今個財年起，連續3個年度每年削減1%經常開支，騰出的資源將在內部重新調配，供優化和推出新的公共服務。新一份預算案下月發表，財政司長陳茂波近日在網誌表示，將加大「財政整合計劃」力度，包括要求政府不同部門再審視資源分配和工作先後優次，並透過重新調配資源，更好應對社會需要。

特區政府作為全港最大僱主，近10年持續增加人手，公務員編制由16萬人增至19萬人，根據公務員事務局資料，2022/23年度公務員薪酬開支高達1491億元，相當於政府經營開支逾兩成，同年資助機構的薪酬開支亦達1505億元。疫後內地不少地方政府財困，紛紛削減官員薪津，反觀香港公務員卻連續3年加人工。民生開支不能亂砍亂削，若說財赤下必須縮減相關開支，公務員、高官和議員的薪津開支更應壓縮，減薪裁員不應該是不許碰的禁忌。

財政司長最新網誌提到，一些範疇的開支結構有需要檢視，個別資助計劃運作模式須檢討，確保財政上的可持續性，另外又表示要按緩急輕重，調整工務工程推行時間等，然而在削減政府行政開支及薪酬開支方面，未見有何較為具體的表示。無論是公務員編制零增長，還是連續3個年度削減1%經常開支以便重新調配資源，嚴格而言只是控制經營開支「膨脹速度」，並未涉及裁減冗員或減薪，反觀政府開設高層新職位的消息，卻是時有所聞；首長級編外職位的開設及延長情况，尤其令人關注。

目前首長級公務員團隊的編制，分為常額職位及有時限職位兩種，後者被稱為「首長級編外職位」，旨在處理一些有時限的工作，屬於「臨時職位」，當工作完成，職位便會取消，然而必須指出，所謂「編外職位」，僅是指「常額之外的職位」，絕不代表有關職位沒有計算在編制之內。雖然這些首長級編外職位屬臨時性質，但薪酬並不比常額職位少，月薪動輒10多萬至20萬元。過去3年，立法會財委會通過開設的首長級常額職位，合共35個；首長級編外職位方面，則一直維持在近百個左右，佔首長級人員編制約6%，除了因為部分編外職位一再得到延長時限，也因為政府一再開設新的編外職位，令總體數字沒有隨着部分編外職位工作時限屆滿而減少。

資料顯示，立法會財委會今屆共通過設立49個首長級有時限編外職位，其中19個為獲准延長時限或重設的職位，連同相關支援人員，每年開支逾2.8億元，計及延長的時限，當中10個職位前後「臨時」至少10年，一個為應付有時限工作而設立的「臨時」職位，竟可持續這麼多年，難免令人質疑當局的辦事效率，以及編外職位安排是否合理。

新政策開新位成習慣

實際必要性認真檢視

另外，政府部門每逢新政策出台就要求開新位的傾向，也是一個值得關注的現象。舉例說，房屋事務方面，上屆政府推動過渡房屋，當時的運房局便於2021年開設一個首長級編外職位，負責相關事宜；現屆政府推動簡約公屋及簡樸房，於是房屋局又先後申請開3個編外職位，處理相關工作，為期2至6年。房屋局2022年有多達68名首長級官員，劏房政策更屬現有工作，房屋局卻為簡樸房申請編外職位，就連政務官出身的行會召集人葉劉淑儀，對此也有疑問；此外，她也質疑工務部門幾乎每遇大型新項目，都會申請開設首長級職位。

過去兩年，政府為了拼經濟謀發展，推出不少政策措施，然而積極有為不等於必須不斷「開位」，尤其是當下公共財政緊絀，當局開位更應慎重，不能讓公務員開支不斷膨脹，令人覺得「公務員編制零增長」只是空話。政府在決定開位之前，應該先認真檢視是否必要。舉例說，部分編外職位職責較為單一，政府大可考慮刪減整合相關編外職位，而不是但凡有新政策新任務就去開新位，將編外職位視為加人的「捷徑」。另外，當局也應該重新檢視現有的首長級人事編制，按工作優次及重要性，調動現有人手處理，倘若真的有必要開新位專責處理新任務，無論是編外職位還是常額職位，相關部門應該同時提出減少其他同級職位，實行「一換一」。立法會在政府開位問題上，必須加強把關，以及推動政府加快完成編外職位負責的工作，不能隨隨便便就延長職位時限。

■歡迎回應editorial@mingpao.com