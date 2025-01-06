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社評

社評：內地15年後延至63歲退休 應該更彈性適度再延伸

【明報社評】今年元旦開始實施全國人大通過的《漸進式延遲法定退休年齡》決定，是一個十分溫和的轉變。用15年時間實現延遲退休年齡3年，而且是採用自願性質。實際上，隨着內地平均壽命不斷延長，健康水平有所提高，60歲退休是不切實際的，並且幾乎是全球最低的退休年齡，相信新政策的實施，用不着15年就得到職工的積極響應。中央政府應該在實施一段時間後，根據實際數據，適度再延長退休年齡，以及增加各種彈性。

北京職工60歲年輕力壯不想早退休

西藏預期壽命70歲祈更長退休生活

經過長時間醞釀，全國人大常委會去年9月份通過決議，在今年元旦起實施延長退休年齡，男性由60歲延長至63歲，女性工人由50歲延長至55歲，女性職工和幹部由55歲延長至58歲。首次法定退休年齡於1978年開始實施，當時中國平均壽命68.2歲，而到2023年，平均壽命已經延長到78.6歲。很多60歲的人依然是「年輕力壯」，延遲退休年齡是順理成章的事情。特別是需要長時間培訓技術和知悉要求的行業，諸如教師、醫生和技術員，早在2015年已經延長退休年齡到男性65歲、女性60歲，這次調整，是擴闊至其他普遍行業。

延遲退休年齡是國際趨勢，歐盟27個成員國，普遍實施65歲，9個實施低於65歲的國家，6個在未來幾年延長至65歲，3個延長至64歲；9個高於65歲的國家，5個將會適度延長，其中丹麥將延長至69歲。澳洲去年決定延長退休年齡到67歲，英國將延長到68歲。美國實施的制度取決於出生年份，平均是66至69歲，若領取退休金時間延後到70歲，退休金將會提高。加拿大以65歲為界，之前退休領取少於規定，之後領取高於規定，70歲退休可領取最高退休金。即使發展中國家諸如巴西和墨西哥，退休年齡也是65歲。相當多的國家已經通過法例，將法定退休年齡與人均預期壽命掛鈎。

中國延遲退休年齡的決定，比很多國家都遲，而且實施辦法也相當溫和，從今年開始，每幾個月延長一個月，直到15年後延長3年。關鍵是實施辦法極具彈性，延後退休年齡時間屬自願性質，由企業與僱員商定，任何一方都可加入或退出，使得企業可以根據職工的經驗和技能要求，以及企業自身的財政狀况，來決定是否實施延遲退休年齡，職工也可以根據本身的健康、家庭需要和收入狀况，以及自身的退休生活規劃，決定是提前或者延後退休年齡，諸如高空、井下風險高，高溫或勞動強度大的行業，可以再提前退休靈活處理。

延長退休年齡對幾個社會問題有重大影響，社會保障基金池由於總體就業人口下降而逐步萎縮，延長退休年齡有助延遲退休金申領。但這應該不是政策目標，因為過去基金池減少都是通過增加央企撥款填充，今後也可以沿用這個辦法，不會以延長幾年來填這個「大氹」。

目前經濟發展速度放緩，年輕人就業壓力進一步加大。然而，經濟發展模式轉移，新興產業需要的技術工人、研發人員、創意產業人員，年輕人對於新增的就業崗位更具競爭力，而且對有更大可持續發展空間的職業更加趨之若鶩，年長職工因為延長退休年齡所佔據的崗位，影響甚微。

媽媽崗彈性工作時間僱用退休職工

更靈活就業職工與企業增發揮空間

可見延長退休年齡的決定，並非為單一問題而制定，所以也沒有一刀切的實施辦法，給不同行業和不同地區的企業，以及面對千差萬別的家庭狀况的職工留有更大的空間。按照目前國民的健康水平，以及根據經濟收入等因素考慮退休生活規劃，選擇延遲退休年齡的會相當踴躍，而企業則會考慮自身的條件適度加入。中央政府應該盡快根據實際情况，適時增加實施的彈性。

從預期壽命的角度看，要等15年後全面延遲再調整實施辦法，到時預期壽命又會再延長幾年。更加不能等的是大城市職工，因為預期壽命在全國範圍的地區差異很大，上海和北京都超過83歲，最低的西藏只有70歲，大部分面積處於高原的雲南和青海也僅72歲。北京和上海職工60歲或許太年輕，雲南和青海職工63歲才退休，可以享受的退休人生時間則不夠長。

教師、醫生和高級技術員的退休年齡即使比一般職工遲幾年，但這些職業經驗的「含金量」可能更有價值，靈活處理的辦法很多，聘請他們當顧問，提交研究報告按件取酬，這些工作量，可以居家完成，對體力要求更低，即使要通勤上班，也可以是半天工作制，對於企業或者事業單位，以及職工本身，都是無往而不利。

現在流行的「媽媽崗」就業模式，讓身兼母職的職工有彈性上班時間，可以充分利用這部分勞動人口的技能和經驗，若這種彈性能夠在退休職工中實施，相信也能取得同樣的效果。

全國的經濟和社會狀况已經發生很大的變化，目前實施的延遲退休年齡規定已經是滯後的決定，而且是保守的做法，必須盡快以靈活彈性作為彌補，令到社會和個人都能夠享用最大的發揮空間。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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