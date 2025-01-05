社評：中美博弈走向 還看兩個「2025」

中國製造2025收官

佐證遏華策略失效

中國在2015年提出「中國製造2025」，表明要把握新一輪科技革命和產業變革的機遇，從製造大國轉型為製造強國。中國依賴廉價勞動力的舊增長模式已走到極限，推動製造業轉型升級乃必要之舉，但中國積極落實產業政策，與面對產業空心化的美國形成激烈矛盾。特朗普首次掌權時接連築起關稅壁壘與實施技術封殺，明確把「中國製造2025」列為打擊目標。北京對「中國製造2025」的宣傳隨之轉趨低調，但它關乎國家發展的根本利益，實質推進行動從未停歇。

西方輿論也沒有淡忘「中國製造2025」。彭博旗下研究機構去年10月發表報告指出，「中國製造2025」很大程度上取得成功，被追蹤的13項關鍵技術有5項取得了全球領先地位，包括無人機、高速鐵路、電動車、太陽能板等等，另有7項正快速追趕。特朗普提名的國務卿人選魯比奧有類似研究結論。香港也日益能夠感受這些變化，無論是街道上愈來愈多的國產電動車、元旦開始執飛港滬航線的C919客機，還是已經駁通內地近百城市的高鐵，都是中國製造實力銳增的明證。

「中國製造2025」未因外部壓力而停滯，根本原因在於它不僅僅是一個有期限的執行計劃。國務院十年前公布此計劃時明確指出，要「力爭通過三個十年的努力，到新中國成立一百年時，將我國建設成為引領世界製造業發展的製造強國」。這個長期戰略的核心是提升自主創新能力，掌握核心技術，在全球製造業價值鏈中佔據主導地位，「中國製造2025」只是其「第一個十年綱領」。戰略的貫徹需要定力，具體執行策略則可以因時制宜。儘管中國在宣傳上降低了調門，但卻持續推進相關政策，這正是戰略定力與策略靈活性的體現。

特朗普曾經自誇迫使北京放棄了「中國製造2025」，這句話如今已成空談。特朗普去年競選期間一如既往展現對華強硬態度，但當選後的表現相對務實。一些觀察人士認為，經過四年總統任期和四年「影子總統」磨練，特朗普在外交和治國方面會有更務實的思考，行為或更理性。如果特朗普真能汲取教訓，必然會意識到單邊粗暴打壓的邊際效用正不斷遞減。遏制中國是華盛頓最大公約數，特朗普改弦易轍是不可想像的，但外交是內政的延伸，而目前擺在特朗普枱面的就一份美國自己的「2025計劃」，特朗普在多大程度上受其牽引，將決定美國未來四年的政治生態，也必然會影響到他對中美關係的處理。

美國保守派奪權大計

考驗特朗普治國能量

保守派智庫傳統基金會發起的「2025計劃」，在去年美國大選期間引起巨大爭議。按照基金會主席羅伯茨（Kevin Roberts）的說法，這份計劃旨在令由特朗普帶領的保守派政府一上任即有執政議程，從而把國家「從激進左派的控制下拯救出來」。計劃洋洋灑灑920頁30個章節，涵蓋政府結構、社會生態、經濟發展等各個領域，主張大幅擴大總統權力，全面清算被「覺醒文化」侵蝕的聯邦政府部門，儼如保守派「奪權」方案。羅伯茨形容這將是美國的「第二次革命」，但計劃的野心難以單靠特朗普未來四年任期徹底實現。保守派顯然着眼塑造美國更長遠的未來，然而美國不斷左搖右擺的選舉生態卻對長遠規劃構成制約。唯一可以肯定的是，這場「革命」一旦全面推展，將掀起極大的社會震盪。

特朗普對「2025計劃」的態度曖昧。計劃38名主要作者中至少28人曾服務於其首個任期，其中一些人已再獲招攬加入下屆政府；目前可以預測的一些特朗普2.0施政議程，包括放寬金融規管、減少聯邦支出、放棄打擊氣候變化的努力等等，都可在計劃中找到對應策略。不過，特朗普本人刻意與計劃保持距離，曾聲言當中一些提議「絕對荒謬又糟糕」。計劃也提及美國對華政策，主張立即停止對中國的經濟接觸，取締諸如TikTok等與中國有關的「宣傳機構」。特朗普對TikTok的立場最近發生了180度轉變，上周剛入稟最高法院，要求暫緩執行逼迫TikTok在本月19日前「不賣就禁」的法案。特朗普會在多大程度上受右翼保守派牽制，可從TikTok最終命運看到些端倪。

中美兩國各自提出關於「2025」的願景，性質截然不同，但又都是內政議程，突顯各自的社會治理重心。觀察中美博弈，地緣政治往往是首要切入點，但未來中美競爭的關鍵，也許更取決於各自的「內功」修煉。「2025計劃」反映了美國內部意識形態惡鬥的現實，如何彌合社會撕裂成為最大治理挑戰。中國的政治制度不容激烈社會對抗，治理的挑戰更直接反映於如何在落實長遠戰略的同時，讓民眾切實感受到生活質素的提升。兩國執政者能否有效地應對各自的挑戰，將最終決定各自的國運以及全球格局的走向。

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