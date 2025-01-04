明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：北都鐵路建設紛上馬 港鐵發債融資可考慮

【明報社評】港鐵未來十年迎來鐵路投資建設高峰期，為了應付千億元龐大投資，港鐵正考慮發債等不同融資方案。港鐵長期依賴「鐵路+物業」發展模式，近年本港樓市疲弱，港鐵土地招標成績未如理想，影響到現金流，惟整體而言，港鐵財政仍非常穩健，差不多年年有錢賺，負債比率亦不高，發債融資若是為了長遠投資發展，而非入不敷支填氹，並非不可為之。近年政府、市建局及房協等紛紛要舉債融資，難免惹人關注，但事態某程度正反映本港經濟與房地產深度綑綁之弊，若要擺脫這情况，更須加快發展新產業。北都是本港經濟轉型出路所在，政府與港鐵須確保相關鐵路項目順利推進，不能有所耽誤。

港鐵年年賺錢

發債非為填氹

港鐵正推進多個鐵路項目，按計劃，2027至2034年落成的新鐵路線，包括洪水橋站項目、屯門南延線、小濠灣站項目、東涌線延線，以及東鐵線古洞站，預計相關投資額達1000億元；另外，港鐵2023至2027年也需投入650億元，更新及保養鐵路資產。如果研究中的北環線及南港島線西段也決定上馬，港鐵未來十多年在鐵路建設及保養更新方面的投入，可能多達2000億元，相當於港鐵現時巿值約兩倍。當然，這不是說港鐵馬上就要投入如此龐大的金額，惟就算分階段融資，也要及早籌謀。目前港鐵正考慮發債融資、出售或抵押商場物業等不同方案，以獲取現金流，亦有意見認為政府可分擔鐵路項目建造成本。

本港經濟不似預期，樓市疲弱不僅影響政府庫房收入，不少公私營機構亦受牽連，特區政府旗下多個機構，包括機管局、香港按揭證券公司、市建局等，去年都發債融資，當中市建局發債金額120億元，屬該局歷年最大規模；房協則簽訂歷來最大金額的銀團貸款，涉款120億元。特區政府赤字上千億元，當局表示需要「三數年」恢復收支平衡，未來數年發債規模，預料每年約為1300億元。財政司長強調發債主要用於推展大型發展計劃，並非用來填補財政缺口，然而外界觀感又是另一回事。港鐵考慮發債融資，再次觸動公眾神經，然而港鐵的情况，跟政府和市建局等不盡相同，很難一概而論。

若說目前特區政府狀况是入不敷支、市建局的問題是「同區7年樓齡賠償制度」負擔太重，港鐵整體財政狀况其實相當穩健，並無入不敷支問題。港鐵上市以來，只有2020年度業績見紅，盈利年近百億元更是常有之事。疫情期間，港鐵車務相關收入虧損雖大，但有物業相關收入撐住；這兩年樓市雖然不振，但港鐵鐵路營運則轉虧為盈。另外，港鐵的車站商務及商場業務，也是相當穩定的收入來源，即使近年租務市場失色，港鐵租金淨收入也未見大跌，依然是公司重要「現金牛」，凡此種種都令港鐵有較佳條件發債融資。相比之下，現在出售物業或商場部分股權，不僅面臨壓價，還會影響公司長遠收入及現金流穩定，從商業角度而論並不明智。

現時港鐵負債比率約為三成，估計市場可接受比率最多達六成，意味港鐵發債融資仍有相當大的空間，若想降低利息成本，也可選擇發行較長年期債券。有關港鐵發債的問題，倘若真的要比較，其實可以參考機管局。過去數年，機管局為了三跑工程一再發債，負債由50億元增至過千億元，雖然預計十多年才能逐步還清相關債務，但隨着香港航運業恢復，三跑擴容所帶來的機遇，長遠仍可看好。港鐵方面，眼前各個鐵路發展項目投入雖大，但落成後港鐵規模將進一步擴大，除非看淡國家和香港長遠前景，否則有關投資未必不划算。

反思「鐵路+物業」模式

發展新產業看北都

當然，政府和多個機構近年密密發債，外界關注市場胃納，可以理解，惟暫時似乎亦毋須過慮。早前政府發行基建零售債券，因保底息率不夠吸引，認購金額低於目標發行額，但面向機構投資者發售的基建債，反應其實相當理想，錄得超額數倍。港鐵有穩定收入，為投資鐵路項目發債融資，只要回報合理，相信不會有太大問題。說到底，本港債務水平仍遠低於很多發達經濟體，發債若是為了未來發展而非入不敷支「填氹」，並非不可為之。

港鐵既是上市公司，也是重要公用事業，政府作為大股東，要求港鐵興建新鐵路配合發展規劃，無可厚非，若說興建開支全由港鐵承擔「不公道」，不如先問問政府在公共運輸政策和上蓋物業發展權等方面，多年來如何獨厚港鐵。機場三跑靠機管局發債融資「孭起」，當下特區政府財政緊絀，沒理由還花巨額公帑，幫港鐵「孭起」六、七成的鐵路項目建造成本。

「鐵路+物業」發展模式，以往為港鐵擴張發展提供了大量財源，然而港鐵業務愈益龐雜，儼如物業發展商，也惹來「不務正業」的質疑。近年樓市低迷，「鐵路+物業」模式陷入困難，正是一個機會讓當局重新思考「鐵路+物業」模式利弊，以及長遠發展路向。香港經濟跟房地產深度綑綁，「鐵路+物業」模式正是其中一個體現。若要擺脫「房地產經濟」這枷鎖，香港必須加快發展創科等產業，推動經濟升級轉型，北都建設是希望所在，不能拖延，相關鐵路項目必須全速推進，倘若港鐵融資壓力太大，放慢其他項目發展腳步，恐怕亦屬迫不得已。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞